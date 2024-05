Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Russland hat bei der neuen Offensive im Nordosten der Ukraine in der Region Charkiw weitere Geländegewinne verbuchen können. Wie der örtliche ukrainische Gouverneur am Montag mitteilte, versuchten die russischen Streitkräfte mit mehreren kleineren Angriffen die neue Front in dem Grenzgebiet auszuweiten. "Die Situation ist schwierig", sagte Oleh Synjehubow im Fernsehen. Die Ukraine griff indes erneut Ziele auf russischem Gebiet an.

Chiphersteller ams-Osram investiert 588 Mio. Euro bei Graz

Premstätten - Beim steirischen Chiphersteller ams-Osram mit Headquarter in Premstätten südlich von Graz steht eine Großinvestition bevor. Geplant ist eine neue Fertigungsanlage in einem Reinraum im Volumen von 588 Mio. Euro bis 2030. Unterstützt wird das Vorhaben durch eine Förderung von rund 200 Mio. Euro im Rahmen des European Chips Act (ECA), gab CEO Aldo Kamper am Montag nach einem Standortgipfel mit der Politik in Premstätten bekannt. Mittelfristig werden bis zu 250 Jobs geschaffen.

Schallenberg in der Türkei: "EU-Beitritt ist eine Illusion"

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum Auftakt eines Besuchs in der Türkei die engen bilateralen Beziehungen zwischen Wien und Ankara gewürdigt, einem EU-Beitritt des Landes aber eine klare Absage erteilt. "Die Türkei bewegt sich seit Jahren von der EU weg - in Worten und in Taten. Der EU-Beitritt der Türkei ist eine Illusion", sagte Schallenberg am Montag in der türkischen Hauptstadt.

Israel verstärkt Angriffe auf Rafah und Jabalia

Rafah - Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Rafah an der Grenze zu Ägypten verstärkt. Anrainer berichteten am Montag, dass die israelische Armee mit Panzern eine wichtige Verkehrsader gekappt habe, die den Osten der Stadt vom Zentrum trennt. Bei einem Luftangriff auf ein Haus soll es Tote gegeben haben. "Die Situation ist furchtbar und die Explosionsgeräusche hören nicht auf", schilderte ein 57-jähriger Bewohner die Lage gegenüber Reuters in einer Chat-App.

Katalanen-Führer Puigdemont will Minderheitsregierung bilden

Barcelona/Argel�s-sur-Mer - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will an die Spitze einer Minderheitsregierung in Barcelona: Der 61-Jährige kündigte am Montag im südfranzösischen Argel�s-sur-Mer seine Kandidatur an. Er will demnach eine Minderheitsregierung der Unabhängigkeitsbefürworter in der Region bilden. Bei der Regionalwahl am Sonntag in Katalonien hatten die bisher regierenden drei Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit verloren.

UNO: 4.000 Tier- und Pflanzenarten von Schmuggel betroffen

Wien - Laut einem Bericht der Vereinten Nationen ist der illegale Artenhandel in den vergangenen Jahrzehnten nicht substanziell eingedämmt worden. Erfolge im Kampf gegen das Geschäft mit Elfenbein und Nashorn-Hörnern könnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass etwa 4.000 verschiedene Tier- und Pflanzenspezies von Kriminellen gehandelt würden, hieß es am Montag in der Studie des UNO-Büros für Drogen- und Verbrechensbekämpfung in Wien.

Verkehrssicherheitsfachleute für Helmpflicht bei E-Bikes

Wien - Eine Helmpflicht für Nützer von E-Bikes würde in Österreich pro Jahr rund 300 Schädel-/Hirn-Verletzungen verhindern. Das geht aus Berechnungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) hervor. 2023 wurden rund 11.100 Personen beim Fahren mit einem E-Bike so schwer verletzt, dass sie im Spital behandelt werden mussten, 8.900 davon verunglückten im Straßenverkehr. Zudem habe es 19 Tote gegeben. Auch 2024 seien bereits Todesfälle zu beklagen.

Wiese in Mattersburg um Millionen weiterverkauft

Mattersburg - Eine Wiese, die sich vor ihrer Pleite im Besitz der Commerzialbank Mattersburg befand, dürfte einem Unternehmer knapp zehn Mio. Euro Gewinn gebracht haben. Gerhard Aigner zahlte für die Fläche bei der Versteigerung durch den Masseverwalter der Bank rund 4,62 Mio. Euro und verkaufte sie wenig später für knapp 15 Mio. an die Eisenbahnerwohnbaugenossenschaft BWSG, zeigt eine Recherche von "Wiener Zeitung" und "Tagespresse". Der Masseverwalter sieht sich davon nicht betroffen.

