Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Russland hat bei der neuen Offensive im Nordosten der Ukraine in der Region Charkiw weitere Geländegewinne verbuchen können. Wie der örtliche ukrainische Gouverneur am Montag mitteilte, versuchten die russischen Streitkräfte mit mehreren kleineren Angriffen die neue Front in dem Grenzgebiet auszuweiten. "Die Situation ist schwierig", sagte Oleh Synjehubow im Fernsehen. Die Ukraine griff indes erneut Ziele auf russischem Gebiet an.

Schallenberg in der Türkei: "EU-Beitritt ist eine Illusion"

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) hat zum Auftakt eines Besuchs in der Türkei die engen bilateralen Beziehungen zwischen Wien und Ankara gewürdigt, einem EU-Beitritt des Landes aber eine klare Absage erteilt. "Die Türkei bewegt sich seit Jahren von der EU weg - in Worten und in Taten. Der EU-Beitritt der Türkei ist eine Illusion", sagte Schallenberg am Montag in der türkischen Hauptstadt.

Israel verstärkt Angriffe auf Rafah und Jabalia

Rafah - Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Rafah an der Grenze zu Ägypten verstärkt. Anrainer berichteten am Montag, dass die israelische Armee mit Panzern eine wichtige Verkehrsader gekappt habe, die den Osten der Stadt vom Zentrum trennt. Bei einem Luftangriff auf ein Haus soll es Tote gegeben haben. "Die Situation ist furchtbar und die Explosionsgeräusche hören nicht auf", schilderte ein 57-jähriger Bewohner die Lage gegenüber Reuters in einer Chat-App.

Katalanen-Führer Puigdemont will Minderheitsregierung bilden

Barcelona/Argel�s-sur-Mer - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will an die Spitze einer Minderheitsregierung in Barcelona: Der 61-Jährige kündigte am Montag im südfranzösischen Argel�s-sur-Mer seine Kandidatur an. Er will demnach eine Minderheitsregierung der Unabhängigkeitsbefürworter in der Region bilden. Bei der Regionalwahl am Sonntag in Katalonien hatten die bisher regierenden drei Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit verloren.

13 Jahre Haft nach Messerangriff in Vorarlberg

Bregenz/Feldkirch - Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein 35-Jähriger wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der Nordmazedonier im Herbst des Vorjahres in Feldkirch einen gleichaltrigen Landsmann nach einem Streit mit einem Messer zu töten versuchte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rund 8 Millionen Stimmzettel werden für die EU-Wahl gedruckt

Wien - Für die EU-Wahl am 9. Juni laufen die Vorbereitungen der Wahlbehörden auf Hochtouren. Nach der Sitzung der Bundeswahlbehörde am vergangenen Mittwoch ist nun der Stimmzettel-Druck im Gange. Es werden rund acht Millionen Stimmzettel und etwa zwei Millionen Wahlkarten produziert, hieß es seitens der Wahlbehörde zur APA.

Ex-Anwalt Trumps: Habe negative Berichte abgewürgt

New York - Im Strafprozess gegen Donald Trump um Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin hat Kronzeuge Michael Cohen über seine Unterdrückung von negativen Berichten gesprochen. Cohen sagte am Montag im Beisein Trumps bei dem Verfahren in New York aus, er habe dafür mit dem ehemaligen Herausgeber eines Boulevardblattes zusammengearbeitet und negative Storys "aufgekauft", wie im Gericht anwesende Journalisten am Montag in New York übereinstimmend berichteten.

Wiese in Mattersburg um Millionen weiterverkauft

Mattersburg - Eine Wiese, die sich vor ihrer Pleite im Besitz der Commerzialbank Mattersburg befand, dürfte einem Unternehmer knapp zehn Mio. Euro Gewinn gebracht haben. Gerhard Aigner zahlte für die Fläche bei der Versteigerung durch den Masseverwalter der Bank rund 4,62 Mio. Euro und verkaufte sie wenig später für knapp 15 Mio. an die Eisenbahnerwohnbaugenossenschaft BWSG, zeigt eine Recherche von "Wiener Zeitung" und "Tagespresse". Der Masseverwalter sieht sich davon nicht betroffen.

Wiener Börse schließt am Montag wenig verändert

Wien - Der erste Handelstag der Woche ist an der Wiener Börse mit geringen Veränderungen zu Ende gegangen. Der ATX trat prozentuell auf der Stelle bei 3.686,61 Einheiten. Unter den Einzelwerten konnten die Aktien der Addiko Bank allerdings um klare neun Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Plus somit auf 40 Prozent. Im weiteren Wochenverlauf richtet der Markt seine Blicke auf wichtige US-Konjunkturdaten, die zur Wochenmitte veröffentlicht werden.

