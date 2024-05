Russland erzielt "taktische Erfolge" in Region Charkiw

Charkiw (Charkow) - Russland hat bei der neuen Offensive im Nordosten der Ukraine in der Region Charkiw weitere Geländegewinne verbuchen können. Wie der örtliche ukrainische Gouverneur am Montag mitteilte, versuchten die russischen Streitkräfte mit mehreren kleineren Angriffen die neue Front in dem Grenzgebiet auszuweiten. "Die Situation ist schwierig", sagte Oleh Synjehubow im Fernsehen. Die Ukraine griff indes erneut Ziele auf russischem Gebiet an.

Wien und Ankara wollen "rotes Telefon" im Kampf gegen Terror

Ankara - Österreich und die Türkei wollen ihre Geheimdienstkooperation im Kampf gegen Terrorismus intensivieren. Interpol sei gut, "aber in Wirklichkeit braucht es ein direktes rotes Telefon zwischen den Diensten", sagte Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) am Montag nach einem Treffen mit dem türkischen Innenminister Ali Yerlikaya in Ankara. "Die Farbe des Telefons ist egal. Es muss nur eines geben", habe Yerlikaya geantwortet.

Israel verstärkt Angriffe auf Rafah und Jabalia

Rafah - Die israelische Armee hat ihre Angriffe auf Rafah an der Grenze zu Ägypten verstärkt. Anrainer berichteten am Montag, dass die israelische Armee mit Panzern eine wichtige Verkehrsader gekappt habe, die den Osten der Stadt vom Zentrum trennt. Bei einem Luftangriff auf ein Haus soll es Tote gegeben haben. "Die Situation ist furchtbar und die Explosionsgeräusche hören nicht auf", schilderte ein 57-jähriger Bewohner die Lage gegenüber Reuters in einer Chat-App.

Katalanen-Führer Puigdemont will Minderheitsregierung bilden

Barcelona/Argel�s-sur-Mer - Der frühere katalanische Regionalpräsident Carles Puigdemont will an die Spitze einer Minderheitsregierung in Barcelona: Der 61-Jährige kündigte am Montag im südfranzösischen Argel�s-sur-Mer seine Kandidatur an. Er will demnach eine Minderheitsregierung der Unabhängigkeitsbefürworter in der Region bilden. Bei der Regionalwahl am Sonntag in Katalonien hatten die bisher regierenden drei Parteien der Unabhängigkeitsbefürworter ihre Mehrheit verloren.

Verkehrssicherheitsfachleute für Helmpflicht bei E-Bikes

Wien - Eine Helmpflicht für Nützer von E-Bikes würde in Österreich pro Jahr rund 300 Schädel-/Hirn-Verletzungen verhindern. Das geht aus Berechnungen des Kuratoriums für Verkehrssicherheit (KFV) hervor. 2023 wurden rund 11.100 Personen beim Fahren mit einem E-Bike so schwer verletzt, dass sie im Spital behandelt werden mussten, 8.900 davon verunglückten im Straßenverkehr. Zudem habe es 19 Tote gegeben. Auch 2024 seien bereits Todesfälle zu beklagen.

Ex-Anwalt Trumps: Habe negative Berichte abgewürgt

New York - Im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump hat dessen ehemaliger Anwalt Michael Cohen über eine Absprache zur Unterdrückung unliebsamer Geschichten ausgesagt. Der damalige - und heutige - republikanische Präsidentschaftsbewerber, der "National Enquirer"-Herausgeber David Pecker und er hätten vereinbart, rufschädigende Berichte zu stoppen, sagte Cohen am Montag als Zeuge während der Befragung der Staatsanwaltschaft.

13 Jahre Haft nach Messerangriff in Vorarlberg

Bregenz/Feldkirch - Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein 35-Jähriger wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der Nordmazedonier im Herbst des Vorjahres in Feldkirch einen gleichaltrigen Landsmann nach einem Streit mit einem Messer zu töten versuchte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Rund 8 Millionen Stimmzettel werden für die EU-Wahl gedruckt

Wien - Für die EU-Wahl am 9. Juni laufen die Vorbereitungen der Wahlbehörden auf Hochtouren. Nach der Sitzung der Bundeswahlbehörde am vergangenen Mittwoch ist nun der Stimmzettel-Druck im Gange. Es werden rund acht Millionen Stimmzettel und etwa zwei Millionen Wahlkarten produziert, hieß es seitens der Wahlbehörde zur APA.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red