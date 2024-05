Blinken zu unangekündigtem Besuch in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagmorgen mit einem Nachtzug aus Polen an, wie ein ihn begleitender Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei Blinkens viertem Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ist demnach unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.

Israelische Rechtsextremisten stoppten Hilfstransporte

Rafah - Eine Gruppe rechtsextremer israelischer Aktivisten hat am Montag Presseberichten zufolge Hilfstransporte für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen gestoppt. Die Lkw seien am Grenzübergang zwischen dem südlichen Westjordanland und Israel blockiert worden, so israelische und palästinensische Medien. Die Zeitung "The Times of Israel" berichtete, vier der etwa hundert Aktivisten seien festgenommen worden. Darunter war laut Anwälten der Demonstranten auch ein Minderjähriger.

Erster Toter unter internationalen UNO-Beschäftigten in Gaza

Gaza/New York - Ein Mitglied der UNO-Sicherheitsdienste ist am Montag bei einem Angriff auf ein Fahrzeug im Gazastreifen getötet worden. Es handle sich um das erste Todesopfer unter den internationalen Beschäftigten der Vereinten Nationen seit dem 7. Oktober in dem Palästinensergebiet, sagte ein UNO-Sprecher. UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres sei "zutiefst betrübt, vom Tod eines Mitarbeiters des United Nations Department for Safety and Security (UNDSS)".

Schallenberg bei türkischem Außenminister Fidan

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am heutigen Dienstag seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara. Im Mittelpunkt des Gespräches dürfte der Nahost-Konflikt und die Bemühungen um eine Waffenruhe und Geiselfreilassung stehen. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hält nämlich mit Tal Shoham immer noch einen israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürger gefangen.

Ermittlungen wegen Verleumdung gegen "Letzte Generation"

Wien/Österreich-weit - Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen die "Letzte Generation" ist nun ein weiterer Vorwurf gegen die Klimaschutzbewegung publik geworden. Die Behörde hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verleumdung gegen drei Aktivistinnen der Gruppe eingeleitet, nachdem ein entsprechender Anfallsbericht Anfang April eingegangen ist, bestätigte Sprecherin Nina Bussek der APA. Die Frauen hatten sich über ihre Behandlung in Polizeigewahrsam beschwert.

Trump wollte laut Ex-Anwalt Schweigegeldzahlung an Pornostar

New York - Im Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat Kronzeuge Michael Cohen begleitet von riesigem medialem Interesse über Details zu den Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin ausgesagt. Der damalige Präsidentschaftskandidat Trump habe ihm kurz vor der US-Wahl 2016 die Zahlung an Erotikstar Stormy Daniels aufgetragen und eine Erstattung des Gelds versprochen, sagte Cohen am Montag vor Gericht in New York. Das berichteten anwesende Journalisten übereinstimmend.

Asylreform der EU nimmt letzte Hürde

EU-weit/Brüssel - Die umstrittene EU-Asylreform soll am Dienstag die letzte Hürde nehmen. Bei einem Ministerrat in Brüssel soll die Reform, mit der die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden, beschlossen werden. Davor hatten sich die Mitgliedstaaten im Dezember nach langer Debatte mit dem Europaparlament grundsätzlich auf die umstrittene Reform geeinigt.

13 Jahre Haft nach Messerangriff in Vorarlberg

Bregenz/Feldkirch - Am Landesgericht Feldkirch ist am Montag ein 35-Jähriger wegen versuchten Mordes zu 13 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen sahen es als erwiesen an, dass der Nordmazedonier im Herbst des Vorjahres in Feldkirch einen gleichaltrigen Landsmann nach einem Streit mit einem Messer zu töten versuchte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

