Blinken zu unangekündigtem Besuch in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagmorgen mit einem Nachtzug aus Polen an, wie ein ihn begleitender Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei Blinkens viertem Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ist demnach unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.

Erneut Explosionen in russischer Grenzregion Belgorod

Belgorod - Russland meldet erneut einen ukrainischen Luftangriff auf die Grenzregion Belgorod. Dabei seien in der gleichnamigen Regionalhauptstadt etwa zwei Dutzend Häuser und eine Stromleitung beschädigt worden, teilte der Gouverneur der südrussischen Region, Wjatscheslaw Gladkow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine Frau habe eine Schrapnellverletzung an der Wirbelsäule erlitten.

Zahl der Binnenvertriebenen erreicht Ende 2023 Höchstwert

Genf - Die Konflikte im Sudan und im Gazastreifen haben die Zahl der Binnenvertriebenen weltweit bis Ende 2023 einem Bericht zufolge auf einen Höchstwert ansteigen lassen. Sie lag bei 75,9 Millionen Menschen, wie die Organisation Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mitteilte. Innerhalb von fünf Jahren sei die Zahl der Binnenvertriebenen um 50 Prozent gestiegen. Hauptursachen sind den Angaben zufolge Gewalt und Konflikte.

Ermittlungen wegen Verleumdung gegen "Letzte Generation"

Wien/Österreich-weit - Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen die "Letzte Generation" ist nun ein weiterer Vorwurf gegen die Klimaschutzbewegung publik geworden. Die Behörde hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verleumdung gegen drei Aktivistinnen der Gruppe eingeleitet, nachdem ein entsprechender Anfallsbericht Anfang April eingegangen ist, bestätigte Sprecherin Nina Bussek der APA. Die Frauen hatten sich über ihre Behandlung in Polizeigewahrsam beschwert.

Trump wollte laut Ex-Anwalt Schweigegeldzahlung an Pornostar

New York - Im Strafprozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump hat Kronzeuge Michael Cohen begleitet von riesigem medialem Interesse über Details zu den Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin ausgesagt. Der damalige Präsidentschaftskandidat Trump habe ihm kurz vor der US-Wahl 2016 die Zahlung an Erotikstar Stormy Daniels aufgetragen und eine Erstattung des Gelds versprochen, sagte Cohen am Montag vor Gericht in New York. Das berichteten anwesende Journalisten übereinstimmend.

Schallenberg bei türkischem Außenminister Fidan

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am heutigen Dienstag seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara. Im Mittelpunkt des Gespräches dürfte der Nahost-Konflikt und die Bemühungen um eine Waffenruhe und Geiselfreilassung stehen. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hält nämlich mit Tal Shoham immer noch einen israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürger gefangen.

Zahl der Migranten an Mexikos Grenze zu den USA halbiert

Mexiko-Stadt - Die Zahl der Migranten an der Grenze zu den USA hat sich nach Angaben des mexikanischen Präsidenten Andr�s Manuel L�pez Obrador in den vergangenen Monaten halbiert. "Wir hatten an der nördlichen Grenze im Dezember eine Krise mit 12.000 Migranten am Tag", sagte L�pez Obrador am Montag vor Journalisten. Die Zahl sei auf durchschnittlich 6.000 Migranten reduziert worden - ein Rückgang "um 50 Prozent in vier Monaten".

Wiener Sonderlandtag zu EU-Renaturierungsgesetz

Wien - Die Wiener Grünen haben einen Sonderlandtag zum EU-Renaturierungsgesetz beantragt. Die Sitzung wird am 23. Mai stattfinden. Die Grünen wollen Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) überreden, die Blockade der Bundesländer zu lösen, wie Grünen-Chef Peter Kraus gegenüber der APA erläuterte. Denn die einstimmig ablehnende Haltung der Länder würden Umwelt- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) dazu zwingen, sich bei der Abstimmung auf EU-Ebene zu enthalten.

