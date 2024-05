Bedingte Entlassung aus Maßnahmenvollzug für Josef F.

Krems - Der im Inzestfall von Amstetten zu lebenslang verurteilte Josef F. wird bedingt aus dem Maßnahmenvollzug entlassen. Die schriftliche Entscheidung eines Dreiersenats ist aber noch nicht rechtskräftig. Das heißt, dass der 89-Jährige zwar in den Normalvollzug verlegt werden soll, vorerst aber im derzeitigen Setting in der Justizanstalt Stein bleibt. F. war 2009 in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher - nunmehr forensisch-therapeutisches Zentrum - eingewiesen worden.

Blinken zu unangekündigtem Besuch in Kiew eingetroffen

Kiew (Kyjiw) - US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagmorgen mit einem Nachtzug aus Polen an, wie ein ihn begleitender Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei Blinkens viertem Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 ist demnach unter anderem ein Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj geplant.

Erneut Explosionen in russischer Grenzregion Belgorod

Belgorod - Russland meldet erneut einen ukrainischen Luftangriff auf die Grenzregion Belgorod. Dabei seien in der gleichnamigen Regionalhauptstadt etwa zwei Dutzend Häuser und eine Stromleitung beschädigt worden, teilte der Gouverneur der südrussischen Region, Wjatscheslaw Gladkow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine Frau habe eine Schrapnellverletzung an der Wirbelsäule erlitten.

Zahl der Binnenvertriebenen erreicht Ende 2023 Höchstwert

Genf - Die Konflikte im Sudan und im Gazastreifen haben die Zahl der Binnenvertriebenen weltweit bis Ende 2023 einem Bericht zufolge auf einen Höchstwert ansteigen lassen. Sie lag bei 75,9 Millionen Menschen, wie die Organisation Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht mitteilte. Innerhalb von fünf Jahren sei die Zahl der Binnenvertriebenen um 50 Prozent gestiegen. Hauptursachen sind den Angaben zufolge Gewalt und Konflikte.

Asylreform der EU nimmt letzte Hürde

EU-weit/Brüssel - Die umstrittene EU-Asylreform soll am Dienstag die letzte Hürde nehmen. Bei einem Ministerrat in Brüssel soll die Reform, mit der die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden, beschlossen werden. Davor hatten sich die Mitgliedstaaten im Dezember nach langer Debatte mit dem Europaparlament grundsätzlich auf die umstrittene Reform geeinigt.

Ermittlungen wegen Verleumdung gegen "Letzte Generation"

Wien/Österreich-weit - Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen die "Letzte Generation" ist nun ein weiterer Vorwurf gegen die Klimaschutzbewegung publik geworden. Die Behörde hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verleumdung gegen drei Aktivistinnen der Gruppe eingeleitet, nachdem ein entsprechender Anfallsbericht Anfang April eingegangen ist, bestätigte Sprecherin Nina Bussek der APA. Die Frauen hatten sich über ihre Behandlung in Polizeigewahrsam beschwert.

Schallenberg bei türkischem Außenminister Fidan

Ankara - Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) trifft am heutigen Dienstag seinen türkischen Amtskollegen Hakan Fidan in Ankara. Im Mittelpunkt des Gespräches dürfte der Nahost-Konflikt und die Bemühungen um eine Waffenruhe und Geiselfreilassung stehen. Die palästinensische Terrororganisation Hamas hält nämlich mit Tal Shoham immer noch einen israelisch-österreichischen Doppelstaatsbürger gefangen.

Zahl der Toten nach Einsturz in Südafrika auf 30 gestiegen

Johannesburg - Eine Woche nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Rohbaus in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen. Am Montag seien zehn weitere Leichen aus den Trümmern in der südlichen Stadt George geborgen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Nach 22 Vermissten werde immer noch gesucht, der Such- und Rettungseinsatz dauere an.

