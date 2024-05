Blinken kündigt bei Ukraine-Besuch weitere Militärhilfe an

Kiew (Kyjiw) - US-Außenminister Antony Blinken ist zu einem unangekündigten Besuch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew eingetroffen. Er kam am Dienstagfrüh mit einem Nachtzug aus Polen an, wie ein ihn begleitender Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Bei Blinkens viertem Besuch in Kiew seit Beginn des russischen Angriffskriegs im Februar 2022 traf sich der US-Außenminister auch mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.

Erneut Explosionen in russischer Grenzregion Belgorod

Belgorod - Russland meldet erneut einen ukrainischen Luftangriff auf die Grenzregion Belgorod. Dabei seien in der gleichnamigen Regionalhauptstadt etwa zwei Dutzend Häuser und eine Stromleitung beschädigt worden, teilte der Gouverneur der südrussischen Region, Wjatscheslaw Gladkow, über den Kurznachrichtendienst Telegram mit. Eine Frau habe eine Schrapnellverletzung an der Wirbelsäule erlitten.

Außenwirtschaft dank Tourismus und Güterhandel erholt

Wien - Nach schwierigen vergangenen Jahren aufgrund der Coronapandemie und der hohen Inflation hat sich die Außenwirtschaft 2023 wieder etwas erholt. Geholfen haben dabei vor allem ein starker Güterhandel und der Tourismus, der wieder deutlich Fahrt aufgenommen hat, geht aus am Dienstag präsentierten Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Die Leistungsbilanz ergab im Vorjahr einen Überschuss von 12,7 Mrd. Euro oder plus 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Israelische Truppen rücken in Rafah weiter vor

Rafah - Israelische Truppen sind bei den Kämpfen im Gazastreifen Einwohnern zufolge weiter in den Osten von Rafah vorgedrungen. Sie seien mit Panzern in die Stadtteile Al-Jeneina, Al-Salam und Al-Brasil vorgerückt. Die Panzer befänden sich auf den Straßen in einem Wohngebiet und es komme zu Zusammenstößen mit Palästinensern, teilte ein Einwohner über eine Chat-App der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Zahl der Binnenvertriebenen erreicht Ende 2023 Höchstwert

Genf - Bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr nach Angaben einer NGO die Zahl der Binnenvertriebenen auf einen Rekordstand ansteigen lassen. 75,9 Millionen Menschen seien Ende 2023 in ihrem eigenen Land auf der Flucht gewesen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Asylreform der EU nimmt letzte Hürde

EU-weit/Brüssel - Die umstrittene EU-Asylreform soll am Dienstag die letzte Hürde nehmen. Bei einem Ministerrat in Brüssel soll die Reform, mit der die bisherigen Regeln für Migration in die Europäische Union deutlich verschärft werden, beschlossen werden. Davor hatten sich die Mitgliedstaaten im Dezember nach langer Debatte mit dem Europaparlament grundsätzlich auf die umstrittene Reform geeinigt.

Zahl der Toten nach Einsturz in Südafrika auf 30 gestiegen

Johannesburg - Eine Woche nach dem Einsturz eines fünfstöckigen Rohbaus in Südafrika ist die Zahl der Todesopfer auf mindestens 30 gestiegen. Am Montag seien zehn weitere Leichen aus den Trümmern in der südlichen Stadt George geborgen worden, teilte die Stadtverwaltung mit. Nach 22 Vermissten werde immer noch gesucht, der Such- und Rettungseinsatz dauere an.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red