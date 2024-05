Blinken kündigt bei Ukraine-Besuch weitere Militärhilfe an

Kiew (Kyjiw) - Die neue US-Militärhilfe für Kiew soll nach Angaben von US-Außenminister Antony Blinken bald in der Ukraine eintreffen. Die Hilfe "sei auf dem Weg" und werde einen "echten Unterschied auf dem Schlachtfeld" machen, sagte Blinken am Dienstag bei einem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in der ukrainischen Hauptstadt. Außerdem sagte der US-Außenminister, dass weitere Lieferungen folgen werden.

SPÖ kritisiert vor Nationalrat Besteuerung von Milliardären

Wien - Die SPÖ richtet ihren Fokus in der Nationalratssitzung am Mittwoch auf die "Steuerlücke" zwischen Milliardären und der Allgemeinbevölkerung. Einkommen von Milliardären würden nur halb so hoch besteuert werden wie jene derer, "die arbeiten gehen", meinte Finanzsprecher Jan Krainer in einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Lücke müsse geschlossen werden. Bei der ÖVP ortete er allerdings Bestrebungen in die andere Richtung. Die FPÖ wiederum kritisiert die magere Plenarwoche.

Ermittlungen wegen Verleumdung gegen "Letzte Generation"

Wien/Österreich-weit - Im Zuge der strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Wien gegen die "Letzte Generation" ist nun ein weiterer Vorwurf gegen die Klimaschutzbewegung publik geworden. Die Behörde hat ein Verfahren wegen des Verdachts der Verleumdung gegen drei Aktivistinnen der Gruppe eingeleitet, nachdem ein entsprechender Anfallsbericht Anfang April eingegangen ist, bestätigte Sprecherin Nina Bussek der APA. Die Frauen hatten sich über ihre Behandlung in Polizeigewahrsam beschwert.

Zahl der Binnenvertriebenen erreicht Ende 2023 Höchstwert

Genf - Bewaffnete Konflikte und Naturkatastrophen haben im vergangenen Jahr nach Angaben einer NGO die Zahl der Binnenvertriebenen auf einen Rekordstand ansteigen lassen. 75,9 Millionen Menschen seien Ende 2023 in ihrem eigenen Land auf der Flucht gewesen, hieß es in einem am Dienstag veröffentlichten Bericht der Organisation Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC).

Israelische Truppen rücken in Rafah weiter vor

Rafah - Israelische Truppen sind bei den Kämpfen im Gazastreifen Einwohnern zufolge weiter in den Osten von Rafah vorgedrungen. Sie seien mit Panzern in die Stadtteile Al-Jeneina, Al-Salam und Al-Brasil vorgerückt. Die Panzer befänden sich auf den Straßen in einem Wohngebiet und es komme zu Zusammenstößen mit Palästinensern, teilte ein Einwohner über eine Chat-App der Nachrichtenagentur Reuters mit.

Außenwirtschaft dank Tourismus und Güterhandel erholt

Wien - Nach schwierigen vergangenen Jahren aufgrund der Coronapandemie und der hohen Inflation hat sich die Außenwirtschaft 2023 wieder etwas erholt. Geholfen haben dabei vor allem ein starker Güterhandel und der Tourismus, der wieder deutlich Fahrt aufgenommen hat, geht aus am Dienstag präsentierten Daten der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) hervor. Die Leistungsbilanz ergab im Vorjahr einen Überschuss von 12,7 Mrd. Euro oder plus 2,7 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP).

Österreicher heiraten gerne - Untreue aber als Problem

Wien - Fast 45.000 Frauen und Männer haben sich hierzulande im Vorjahr das Ja-Wort gegeben. 76 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher empfinden laut einer Umfrage des digitalen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Marketagent die Ehe weiterhin für zeitgemäß. 89 Prozent sind zuversichtlich, dass ihre Verbindung auch nach dem Ja-Wort halten wird. Jede vierte Person hat sich jedoch schon konkrete Gedanken über eine Scheidung gemacht, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

