Israelisches Kabinett vor Zerfall - Gantz stellt Ultimatum

Tel Aviv - In Israel steht das nach dem Angriff der Terrororganisation Hamas im Oktober gebildete Kriegskabinett vor dem Zerfall. Der führende Oppositionspolitiker Benny Gantz hat seinen Austritt aus dem Kabinett angedroht, sollte sich dieses nicht bis zum 8. Juni auf einen Sechs-Punkte-Plan im Gaza-Konflikt einigen können. Dieser Plan soll die Nachkriegsordnung für das Palästinensergebiet festlegen und auch die Befreiung orthodoxer Juden vom israelischen Militärdienst beenden.

Pilot starb bei Segelflieger-Absturz in Kärnten

Feistritz/Rosental - Beim Absturz eines Segelflugzeugs auf dem Gemeindegebiet von Feistritz im Rosental ist am Samstag der 56-jährige Pilot ums Leben gekommen. Soweit bisher bekannt ist, flog der Mann am frühen Nachmittag vom Klagenfurter Flughafen über die Karawanken in den slowenischen Luftraum und stürzte beim Rückflug auf österreichischem Staatsgebiet auf der Nordseite des Weinasch aus bisher unbekannter Ursache ab.

Fico-Attentat: Medien in Slowakei mit Drohungen konfrontiert

Bratislava - Nach dem Schussangriff auf den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico sind Medien in der Slowakei vermehrt mit Drohungen und Schuldzuweisungen konfrontiert. "Nach dem Attentat erhielten wir sofort Drohungen, in denen behauptet wurde, dass ich an der Ermordung von Fico beteiligt war", erzählt die Chefredakteurin der Tageszeitung "Sme", Beata Balogov�, der APA. "Die gleichen Informationen habe ich auch von anderen Redaktionen."

Anfeindungen auf Politik nach Corona zurückgegangen

Wien - Die Bedrohung der Staatsorgane hat sich nach Ende der Corona-Maßnahmen stark reduziert. Das geht aus dem neuen "Verfassungsschutzbericht" hervor. Das allgemeine "Drohgeschehen" verringerte sich demnach von 2022 auf 2023 um mehr als 44 Prozent. Als Ursache für die Entwicklung angesehen wird die "Verschiebung von innenpolitischen Diskursen hin zu weltpolitischen Themen".

Dominikanische Republik wählt im Schatten der Haiti-Krise

Santo Domingo - In der Dominikanischen Republik finden am Sonntag Präsidenten- und Parlamentswahlen statt. Favorit ist nach Umfragen Amtsinhaber Luis Abinader, der sich als Vertreter der Modernen Revolutionspartei (PRM) um eine zweite vierjährige Amtszeit als Staats- und Regierungschef bewirbt. Der Wahlkampf war von der Krise in Haiti geprägt, mit dem sich die Dominikanische Republik die Karibikinsel Hispaniola teilt. Abinader hatte selbst Haitis Premier Ariel Henry die Zuflucht verweigert.

Herzschlagfinale zwischen Sturm und Salzburg um Meistertitel

Graz - Sturm Graz kann mit einem Heimsieg am Sonntag (17.00 Uhr) gegen Austria Klagenfurt seine fantastische Saison mit dem vierten Meistertitel krönen und Serienmeister Red Bull Salzburg nach zehn Titeln in Folge vom Thron der Fußball-Bundesliga stoßen. Um den Titel doch noch zu holen, muss Salzburg zeitgleich auf einen Patzer Sturms hoffen und selbst daheim den LASK schlagen. Hartberg will mit einem Punktgewinn beim Vierten Rapid die Chance auf einen Europa-Bewerb wahren.

red