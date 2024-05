Kaum Hoffnung auf Rettung von Irans Präsident Raisi

Teheran - Nach dem Hubschrauberabsturz des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi gibt es kaum noch Hoffnung, ihn lebend zu bergen. "Der Hubschrauber von Präsident Raisi ist bei dem Absturz vollständig ausgebrannt ... leider befürchtet man, dass alle Passagiere tot sind", sagte ein iranischer Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters. An Bord des Hubschraubers war auch Außenminister Hossein Amirabdollahian und sieben weitere Menschen.

Chinesische Wirtschaftsspionage ist Sorgenkind

Wien - Chinesische Spionagetätigkeiten machen dem Verfassungsschutz Sorge. Dabei geht es, wie dem aktuellen Verfassungsschutzbericht zu entnehmen ist, vor allem um Aktivitäten im wirtschaftlichen Bereich. Doch die Verfassungsschützer sehen auch die Anwesenheit chinesischer Studenten an den österreichischen Unis kritisch.

USA erörtern mit Israel Vorgehen in Rafah

Jerusalem - Während im Iran nach einem mutmaßlichen Helikopterunfall die Suche nach Präsident Ebrahim Raisi und seinem Außenminister andauert, setzt der Erzfeind Israel im Gazastreifen den Kampf gegen die islamistische Hamas verstärkt fort. Der Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden bekräftigte am Sonntag bei Gesprächen in Israel, dass die USA eine großangelegte Offensive in Rafah im Süden Gazas weiterhin ablehnen.

Israels Einsatz in Rafah dauert an

Gaza/Tel Aviv - Israel hat auch am Wochenende seinen Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Der israelische Armeesender meldete am Sonntag, die Truppen hätten mehrere Schmugglertunnel im Grenzgebiet zwischen dem Gazastreifen und Ägypten gefunden. Außerdem seien Tunnel entdeckt worden, die von Terroristen der Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober des Vorjahres genutzt worden seien. Israels Militärspitze genehmigte laut Medienberichten eine Ausweitung des Einsatzes.

Nach Attentat auf Fico weiter Spannungen in der Slowakei

Bratislava - Der Mann, der am Mittwoch den slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico lebensgefährlich verletzt hat, ist möglicherweise doch kein Einzeltäter. Es gebe dafür Indizien, sagte Innenminister Matus Sutaj Estok am Sonntag vor Journalisten in Bratislava. Fico ist indes außer Lebensgefahr. Das sagten Vizepremier Robert Kalinak und der Vize-Leiter der Klinik in Banska Bystrica, Milan Urbani, am Sonntag. Fico war am Mittwoch von einem 71-jährigen Mann angeschossen worden.

Entscheidung zu Berufungsantrag im Fall Assange erwartet

London - Im juristischen Tauziehen um die von den USA geforderte Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange wird heute (Montag) mit einer Entscheidung zu dessen Berufungsantrag gerechnet. Dazu ist am Londoner High Court eine Anhörung um 11.30 Uhr (MESZ) angesetzt, die voraussichtlich zwei bis drei Stunden dauern soll. Die Unterstützer des 52 Jahre alten gebürtigen Australiers haben zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt aufgerufen.

