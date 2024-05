Irans Präsident Raisi bei Hubschrauber-Absturz getötet

Teheran - Der iranische Präsident Ebrahim Raisi ist bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Das teilte ein iranischer Regierungsvertreter am Montag der Nachrichtenagentur Reuters mit. Auch Außenminister Hossein Amirabdollahian, der mit dem 63-jährigen Raisi im Hubschrauber saß, sei umgekommen. Laut der iranischen Nachrichtenagentur Mehr wurden alle Insassen bei dem Absturz am Sonntag im Nordwesten des Landes getötet.

Diplomatische Krise zwischen Spanien und Argentinien

Madrid/Buenos Aires - Spanien hat seinen Botschafter in Argentinien aus Protest gegen Äußerungen von Präsident Javier Milei nach Madrid zurückgerufen. Milei hatte die Ehefrau des spanischen Ministerpräsidenten Pedro Sanchez, Begona Gomez, am Sonntag auf einer Kundgebung der rechtsextremen Vox-Partei in Madrid als korrupt bezeichnet. Der spanische Außenminister Jose Manuel Albares sagte, er erwarte von Milei eine Entschuldigung.

EU-Wahl: Vilimsky will Orb�n als EU-Kommissionspräsidenten

Wien - Die FPÖ wünscht sich den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n als EU-Kommissionspräsidenten. "Ich glaube, dass er Europa gut täte", sagte der FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky im APA-Interview. "Er ist die Antithese zu dem ganzen EU-Establishment. Er ist ein Garant dafür, dass illegale Migration in dieser Intensität nicht möglich ist." Vilimsky drohte auch damit, dass Österreich unter einer FPÖ-geführten Bundesregierung die Zahlungen an Brüssel einstellen könnte.

Covid-19 laut Studie gefährlicher als saisonale Influenza

St. Louis - Die große Covid-19-Pandemie ist zwar vorbei, doch SARS-CoV-2 ist mit einer höheren Sterblichkeit bei schwerem Krankheitsverlauf weiterhin gefährlicher als die saisonale Influenza. Das haben jetzt US-Wissenschafterinnen und -Wissenschafter in einer epidemiologischen Vergleichsstudie mit Daten aus der Krankenversicherung ehemaliger US-Heeresangehöriger herausgefunden.

Entscheidung zu Berufungsantrag im Fall Assange erwartet

London - Im juristischen Tauziehen um die von den USA geforderte Auslieferung von Wikileaks-Gründer Julian Assange wird heute (Montag) mit einer Entscheidung zu dessen Berufungsantrag gerechnet. Dazu ist am Londoner High Court eine Anhörung um 11.30 Uhr (MESZ) angesetzt, die voraussichtlich zwei bis drei Stunden dauern soll. Die Unterstützer des 52 Jahre alten gebürtigen Australiers haben zu einer Kundgebung vor dem Gerichtsgebäude im Zentrum der britischen Hauptstadt aufgerufen.

Chinesische Wirtschaftsspionage ist Sorgenkind

Wien - Chinesische Spionagetätigkeiten machen dem Verfassungsschutz Sorge. Dabei geht es, wie dem aktuellen Verfassungsschutzbericht zu entnehmen ist, vor allem um Aktivitäten im wirtschaftlichen Bereich. Doch die Verfassungsschützer sehen auch die Anwesenheit chinesischer Studenten an den österreichischen Unis kritisch.

Taiwans Präsident fordert Ende von Chinas Einschüchterungen

Taipeh - Im angespannten Verhältnis zu China hat Taiwans neuer Präsident Lai Ching-te bei seiner Amtseinführung Peking zu einem Ende der Einschüchterungsversuche aufgefordert. "Ich möchte auch China aufrufen, seine politische und militärische Einschüchterung gegen Taiwan einzustellen", sagte der Politiker der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) am Montag während seiner Antrittsrede vor Tausenden Anhängern in Taipeh.

Autofahrer verunfallte in Tirol bei Flucht vor Polizei

Schwaz - Ein 17-jähriger Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Schwaz vor der Polizei geflüchtet und mit seinem Auto frontal gegen eine Mauer geprallt. Der Bursche war mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs und hatte Anhaltezeichen der Exekutive ignoriert. Die beiden Mitfahrer des 17-Jährigen, eine gleichaltrige Frau und ein 19-jähriger Mann, wurden bei dem Unfall verletzt. Wie sich herausstellte, besitzt der 17-Jährige keine gültige Lenkberechtigung, so die Polizei.

