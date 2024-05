Leiche von Irans Präsident Raisi geborgen

Teheran - Die Leichen des iranischen Präsidenten Ebrahim Raisi und der weiteren Opfer eines Hubschrauberunglücks sind nach Angaben des iranischen Roten Halbmondes vom Unglücksort geborgen worden. "Wir sind dabei, die Leichen der Märtyrer nach Täbris (im Nordwesten des Irans) zu überführen", sagte der Leiter des iranischen Roten Halbmonds, Pirhossein Kooliwand, am Montag im iranischen Staatsfernsehen. Der Sucheinsatz sei nun beendet.

Entscheidung zu Berufungsantrag im Fall Assange erwartet

London - In London hat am Montag der wohl entscheidende Gerichtstermin um eine Auslieferung von Julian Assange an die USA begonnen. Der Wikileaks-Gründer, der seit Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in der britischen Hauptstadt festgehalten wird, nahm nicht selbst an der Anhörung vor dem High Court teil. Seine Ehefrau Stella Assange und sein Vater John Shipton waren hingegen im Gerichtssaal dabei. Vor dem Gericht demonstrierten Anhänger Assanges für seine sofortige Freilassung.

Taiwans Präsident fordert Ende von Chinas Einschüchterungen

Taipeh - Im angespannten Verhältnis zu China hat Taiwans neuer Präsident Lai Ching-te bei seiner Amtseinführung Peking zu einem Ende der Einschüchterungsversuche aufgefordert. "Ich möchte auch China aufrufen, seine politische und militärische Einschüchterung gegen Taiwan einzustellen", sagte der Politiker der Demokratischen Fortschrittspartei (DPP) am Montag während seiner Antrittsrede vor Tausenden Anhängern in Taipeh.

USA erörtern mit Israel Vorgehen in Rafah

Jerusalem - Der israelische Verteidigungsminister Joav Galant hat am Montag mit dem US-Sicherheitsberater Jack Sullivan über den Gaza-Krieg gesprochen. An dem Treffen in Tel Aviv war auch der israelische Generalstabschef Herzi Halevi beteiligt. Nach Angaben seines Büros informierte Galant Sullivan "über die Entwicklungen im Krieg gegen die Terrororganisation Hamas in Gaza sowie die verschiedenen Bemühungen um die Rückholung von 128 Geiseln der Hamas".

Ficos Zustand nach Attentat verbessert sich weiter

Bratislava - Der Zustand des slowakischen Regierungschefs Robert Fico verbessert sich weiter. Er könne mit seiner Umgebung kommunizieren, teilte die Klinik in der mittelslowakischen Regionalhauptstadt Banska Bystrica am Montag mit. Schon am Sonntag hatten Klinik und Vizepremier Robert Kalinak darüber informiert, dass der 59-jährige Ministerpräsident außer Lebensgefahr sei.

Kriminalität an Schulen deutlich gestiegen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat vergangene Woche ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept an allen Schulen angekündigt. Damit reagiert man auf zunehmende Vergehen in den Bildungseinrichtungen. Laut Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik, die das Innenministerium auf Anfrage des freiheitlichen Sicherheitssprechers Hannes Amesbauer veröffentlichte, ist die Zahl der Vorfälle tatsächlich teils stark angestiegen.

EU-Wahl: Vilimsky will Orb�n als EU-Kommissionspräsidenten

Wien - Die FPÖ wünscht sich den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orb�n als EU-Kommissionspräsidenten. "Ich glaube, dass er Europa gut täte", sagte der FPÖ-EU-Spitzenkandidat Harald Vilimsky im APA-Interview. "Er ist die Antithese zu dem ganzen EU-Establishment. Er ist ein Garant dafür, dass illegale Migration in dieser Intensität nicht möglich ist." Vilimsky drohte auch damit, dass Österreich unter einer FPÖ-geführten Bundesregierung die Zahlungen an Brüssel einstellen könnte.

Diskussion um Münzenautomat vor Trevi-Brunnen in Rom

Rom - Eine eintägige Werbeaktion einer koreanischen Firma vor dem Trevi-Brunnen in Rom sorgt nun für Diskussionen in der italienischen Hauptstadt. Gegen Kartenzahlung hatte dort am Sonntag bei einem Automaten eine Münze gekauft werden können, die daraufhin von dem Gerät in das Becken des Trevi-Brunnens befördert wird. Einheimische ärgern sich nun über die Aktion. Die bereits wieder abtransportierte weiße Box sei unästhetisch, hieß es.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red