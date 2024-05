IStGH beantragt Haftbefehl gegen Netanyahu

Den Haag - Der Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) hat Haftbefehle gegen Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und gegen den Anführer der Terrororganisation Hamas im Gazastreifen, Yahya al-Sinwar, beantragt. Das teilte der Gerichtshof am Montag in Den Haag mit. Chefankläger Karim Khan verfolgt Verbrechen während des Gaza-Krieges.

Israel plant Ausweitung von Rafah-Offensive

Jerusalem - Israel will den Militäreinsatz in Rafah im Süden des Gazastreifens trotz des Widerstands seiner Verbündeten ausweiten. Israel sei entschlossen, die Bodenoffensive zu erweitern, um die islamistische Terrororganisation Hamas zu zerschlagen und die Geiseln zu befreien, sagte der israelische Verteidigungsminister Joav Galant nach Angaben des israelischen Rundfunks am Montag bei einem Treffen mit dem Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, in Tel Aviv.

Leiche von Irans Präsident Raisi geborgen

Teheran - Nach dem Absturz des Präsidenten-Hubschraubers im Iran sind nach Regierungsangaben alle neun Todesopfer identifiziert worden. Trotz starker Verbrennungen sei die Identität der Insassen am Montag festgestellt worden, sagte ein hochrangiger Regierungsvertreter der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim. Ihre Leichen seien inzwischen nach Täbris, Hauptstadt der Provinz Ost-Aserbaidschan, überführt worden. Der Sucheinsatz sei nun beendet.

Tödliches Schiffsunglück in Ungarn - Kapitän festgenommen

Veröce - Nach der Schiffskollision auf der Donau nördlich von Budapest mit zwei Todesopfern, einem Verletzten und fünf Vermissten ist der Kapitän des Flusskreuzfahrtschiffs wegen unterlassener Hilfeleistung festgenommen worden. Das gab die Polizei am Montag bekannt. In Zusammenhang mit der Festnahme seien 25 Zeugen einvernommen worden, erklärte die Exekutive. Das unter Schweizer Flagge fahrende Flusskreuzfahrtschiff war am Samstag bei Veröce offenbar mit einem Motorboot kollidiert.

Assange darf Berufung gegen Auslieferung an die USA einlegen

London - Wikileaks-Gründer Julian Assange darf Berufung gegen seine drohende Auslieferung an die USA einlegen. Das entschied der Londoner High Court am Montag. Der Wikileaks-Gründer, der seit Jahren in einem Hochsicherheitsgefängnis in der britischen Hauptstadt festgehalten wird, nahm nicht selbst an der Anhörung vor dem High Court teil. Seine Ehefrau Stella Assange und sein Vater John Shipton waren hingegen im Gerichtssaal dabei.

Ficos Zustand nach Attentat verbessert sich weiter

Bratislava - Der Zustand des slowakischen Regierungschefs Robert Fico verbessert sich weiter. Er könne mit seiner Umgebung kommunizieren, teilte die Klinik in der mittelslowakischen Regionalhauptstadt Banska Bystrica am Montag mit. Schon am Sonntag hatten Klinik und Vizepremier Robert Kalinak darüber informiert, dass der 59-jährige Ministerpräsident außer Lebensgefahr sei.

Kriminalität an Schulen deutlich gestiegen

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) hat vergangene Woche ein verpflichtendes Kinderschutzkonzept an allen Schulen angekündigt. Damit reagiert man auf zunehmende Vergehen in den Bildungseinrichtungen. Laut Zahlen aus der Kriminalitätsstatistik, die das Innenministerium auf Anfrage des freiheitlichen Sicherheitssprechers Hannes Amesbauer veröffentlichte, ist die Zahl der Vorfälle tatsächlich teils stark angestiegen.

Polizei in Oberösterreich klärte Diebstahl von Nobelkarossen

Perg - Rund ein halbes Jahr nach dem Diebstahl von sieben Luxusautos vom Gelände eines Kfz-Logistikunternehmens im oberösterreichischen Bezirk Perg hat am Pfingstmontag die Polizei die Festnahme der drei mutmaßlichen Täter bekanntgegeben. Das Trio sitzt bereits seit Ende November des Vorjahres in Untersuchungshaft. Die Fahrzeuge haben einen Gesamtwert von 1,7 Mio. Euro. Zwei konnte die Polizei sicherstellen, von den übrigen fünf Pkw fehlt jedoch jede Spur.

