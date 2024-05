Zehntausende trauern um verunglückten Präsidenten des Iran

Teheran/Tabriz - Nach dem Tod von Präsident Ebrahim Raisi bei einem Helikopterabsturz haben im Iran die mehrtägigen Trauerfeierlichkeiten begonnen. Zum Auftakt kamen am Dienstag laut Berichten der Staatsmedien zehntausende Menschen auf einem Platz in der Stadt Tabriz im Nordwesten des Landes zusammen. Die Menge folgte einem Lastwagen, auf dem die Särge der Absturzopfer aufgebahrt waren. Der Leichnam des Präsidenten soll am Donnerstag in dessen Heimatort Mashhad beigesetzt werden.

Lebenslange Haft für Mord an Lebensgefährtin in Kärnten

Klagenfurt - Weil er seine Lebensgefährtin mit 17 Messerstichen getötet hat, ist am Dienstag ein 70-jähriger Niederländer am Landesgericht Klagenfurt zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Geschworenen beantworteten die Hauptfrage, ob es sich bei der Tat um einen Mord gehandelt hatte, einstimmig mit Ja. Der Mann wird außerdem in ein forensisch-therapeutisches Zentrum eingewiesen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Mitglied der "Feuerkrieg Division" war Identitären-Aktivist

Wien - Am 1. Juli muss sich ein 20 Jahre alter Rechtsextremer vor Geschworenen am Wiener Landesgericht verantworten, weil er als mutmaßliches Mitglied der internationalen Neonazi-Gruppierung "Feuerkrieg Division" (FKD) in geheimen Internet-Foren Anschlagspläne erörtert haben soll. Das bestätigte Gerichtssprecherin Christina Salzborn am Dienstag der APA. Der Mann hatte sich vor seiner Ausforschung bereits als Aktivist der Identitären Bewegung Österreich (IBÖ) einen Namen gemacht.

Polaschek widmet Schuljahr dem Gewaltschutz

Wien - Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) will im kommenden Schuljahr den Schwerpunkt Gewaltschutz setzen. Die Devise sein werde "hinschauen statt wegschauen". Neben diversen Präventionsaktivitäten bewarb der Ressortchef bei einem Pressegespräch am Dienstagnachmittag auch eine Senkung der Strafmündigkeit. Anlass für die Ansage waren stark gestiegene Deliktszahlen an den Schulen, die teils aber auch durch Absenzen während der Pandemie begründet sind.

ÖEHV-Team verspielt gegen Briten Viertelfinalchance

Prag - Österreichs Eishockeyteam hat das letzte Gruppenspiel bei der Eishockey-Weltmeisterschaft in Prag verloren und damit auch die Chance auf den Aufstieg ins Viertelfinale verspielt. Die ÖEHV-Auswahl musste sich am Dienstag Großbritannien mit 2:4 (0:0,1:1,1:3) geschlagen geben und bleibt damit hinter Finnland zurück. Mit sieben Punkten beendet Österreich das Turnier aber auf Rang zehn und damit zum ersten Mal seit 21 Jahren in den Top Ten.

Artikel-7-Verfahren gegen Polen soll eingestellt werden

Brüssel - Fast alle Europaministerinnen und -minister der EU haben am Dienstag in Brüssel keine Einwände gegen die geplante Einstellung des Verfahrens gegen Polen wegen Verstößen gegen die Rechtsstaatlichkeit erhoben: Kommissions-Vizepräsidentin Vera Jourov? kündigte daraufhin an, bis Ende Mai die Einstellung des Verfahrens ihren Kommissionskollegen vorschlagen zu wollen. Das bedeute aber nicht, dass Polen gar nicht mehr überwacht werde, betonte sie vor Journalisten.

Mehrere Verletzte durch russische Angriffe auf Charkiw

Kiew (Kyjiw)/Belgorod - Infolge neuer russischer Angriffe sind in der ostukrainischen Großstadt Charkiw laut offiziellen Angaben mindestens sieben Menschen verletzt worden. "Der Feind hat Charkiw die ganze Nacht über angegriffen", teilte der Militärgouverneur der Region, Oleh Synjehubow, Dienstagfrüh auf Telegram mit. Trümmerteile von Kampfdrohnen, die die ukrainische Luftverteidigung abschoss, seien in mehreren Stadtteilen herabgestürzt und hätten Schäden an Gebäuden und Fahrzeugen angerichtet.

Energie AG Oberösterreich kündigt 20.000 PV-Verträge

Linz - Die Energie AG (EAG) Oberösterreich kündigt die PV-Einspeiseverträge von rund 20.000 Kunden, denen sie bisher mindestens 15,73 Cent pro kWh garantiert hat. Man werde ihnen stattdessen einen neuen Tarif anbieten, der sich am Referenzmarkt orientiert, kündigten die Geschäftsführer der Energie AG Oberösterreich Vertrieb GmbH, Klaus Dorninger und Alexander Marchner, am Dienstag an. Für April hätten die Betroffenen mit dem neuen Vertrag 3,12 Cent erhalten.

Wiener Börse tendiert im Verlauf knapp behauptet

Wien - Die Wiener Börse zeigt sich im Verlauf wenig bewegt. Der ATX gab gegen 14.20 Uhr um 0,03 Prozent auf 3.763 Punkte nach. Bis zuletzt standen fallende Erzeugerpreise in Deutschland im Fokus. Diese dürften die Europäische Zentralbank in ihrer Haltung bestätigen, die Zinsen im Sommer zu senken. Im Vorfeld der nach Börsenschluss anstehenden Zahlen von CA Immo sanken die Aktien um knapp ein Prozent.

