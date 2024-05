Benko wird im COFAG-Ausschuss vorgeführt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG erlebt am Mittwoch zumindest einen medialen Höhepunkt. Der insolvente Unternehmer Rene Benko soll aller Voraussicht nach kommen, wird er doch behördlich vorgeführt. Er selbst hat sein Kommen bereits - nach zwei Absagen - zugesichert. Die inhaltliche Befragung der prominenten Auskunftsperson könnte jedoch schwierig werden.

Israel hat Rafah-Einsatzpläne offenbar eingeschränkt

Tel Aviv/Washington - Israel hat sein umstrittenes militärisches Vorgehen in Rafah im Süden des Gazastreifens Medienberichten zufolge an die Forderungen der verbündeten USA nach begrenzten Einsätzen angepasst. "Man kann durchaus sagen, dass die Israelis ihre Pläne aktualisiert haben. Sie haben viele der Bedenken, die wir geäußert haben, berücksichtigt", zitierte die Zeitung "Times of Israel" in der Nacht auf Mittwoch einen ranghohen Beamten der US-Regierung.

Greenpeace will Österreichs katastrophalste Bausünden küren

Wien - Im Rahmen der Initiative "9 Plätze, 9 Betonschätze" sucht Greenpeace die katastrophalsten Bausünden Österreichs. Die Einreichfrist startet am heutigen Mittwoch, dem internationalen Tag der Artenvielfalt. Die größten Aufreger können bis 30. Juni online gewählt werden. Die Umweltschutzorganisation will mit der Aktion auf die massive Bodenzerstörung und den verschwenderischen Umgang mit Boden aufmerksam machen, wie sie in einer Aussendung mitteilte.

Bemannter Erstflug des Starliner vorerst abgesagt

Cape Canaveral/Washington - Der erste bemannte Flug der Boeing-Raumkapsel Starliner liegt vorerst auf Eis. Der ursprünglich für den 25. Mai geplante Start sei wegen der Reparatur eines Heliumlecks im Antriebssystem auf unbestimmte Zeit verschoben worden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Dienstag mit. "Die Arbeiten werden fortgesetzt und die nächste mögliche Startgelegenheit wird noch diskutiert."

Van der Bellen in Schweden: Treffen mit Premier Kristersson

Wien/Stockholm/Brüssel - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Mittwoch im Rahmen seines dreitägigen Arbeitsbesuchs in Schweden mit Premierminister Ulf Kristersson sowie Parlamentspräsident Andreas Norl�n zusammen. Zudem stehen in Stockholm auch Termine bei der gemeinnützigen Norrsken Foundation und der Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften auf dem Programm. Am Donnerstag folgt ein Meeting mit König Carl XVI. Gustaf.

Russland gibt Beginn von Atomwaffenübung bekannt

Moskau - Russland hat am Dienstag den Beginn einer Atomwaffenübung nahe der Ukraine verkündet. Bei der Übung handle es sich um eine "Antwort auf provokative Äußerungen und Drohungen bestimmter westlicher Vertreter", erklärte das russische Verteidigungsministerium. Es werde die "Bereitschaft" der "nicht-strategischen Nuklearwaffen" getestet, um die "territoriale Integrität und Souveränität des russischen Staates" zu gewährleisten.

