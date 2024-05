Norwegen erkennt palästinensischen Staat an

Dublin/New York - Norwegen wird Palästina als Staat anerkennen. Die Anerkennung werde zum 28. Mai erfolgen, teilte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Störe am Mittwoch in der Früh mit. Auch Irland will diesen Schritt Medienberichten zufolge am Mittwoch bekanntgeben. Premier Simon Harris will laut dem Sender RTE und der "Irish Times" in Dublin um 8.00 Uhr Ortszeit (09.00 Uhr MESZ) eine Pressekonferenz dazu abhalten.

Israel hat Rafah-Einsatzpläne offenbar eingeschränkt

Tel Aviv/Washington - Israel hat sein umstrittenes militärisches Vorgehen in Rafah im Süden des Gazastreifens Medienberichten zufolge an die Forderungen der verbündeten USA nach begrenzten Einsätzen angepasst. "Man kann durchaus sagen, dass die Israelis ihre Pläne aktualisiert haben. Sie haben viele der Bedenken, die wir geäußert haben, berücksichtigt", zitierte die Zeitung "Times of Israel" in der Nacht auf Mittwoch einen ranghohen Beamten der US-Regierung.

Benko wird im COFAG-Ausschuss vorgeführt

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG erlebt am Mittwoch zumindest einen medialen Höhepunkt. Der insolvente Unternehmer Rene Benko soll aller Voraussicht nach kommen, wird er doch behördlich vorgeführt. Er selbst hat sein Kommen bereits - nach zwei Absagen - zugesichert. Die inhaltliche Befragung der prominenten Auskunftsperson könnte jedoch schwierig werden.

Russland will Grenzen in der Ostsee verändern

Moskau/Helsinki/Brüssel - Russland schlägt eine Veränderung der Grenzen in der Ostsee vor. Das geht aus einem Gesetzentwurf der Führung in Moskau vor. Es geht demnach um die Seegrenzen um russische Inseln im Osten des Finnischen Meerbusens sowie das Gebiet um die russische Exklave Kaliningrad. Die Gründe für die Pläne waren zunächst unklar. Ob es bereits Gespräche mit anderen Ostsee-Anrainern gegeben hat, blieb auch offen.

Zigtausende trauern in Teheran um verunglückten Präsidenten

Teheran - Zehntausende Menschen im Iran haben sich am Mittwoch in der Früh im Zentrum der Hauptstadt Teheran versammelt, um an den Trauerfeierlichkeiten für den bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Präsidenten Ebrahim Raisi teilzunehmen. Die Menge kam rund um die Universität von Teheran zusammen, wo das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, die Gebete für Raisi und seine ebenfalls ums Leben gekommenen Begleiter leiten soll.

Elfjährige in Therme Lutzmannsburg vor Ertrinken gerettet

Lutzmannsburg - Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Schülerin, die mit ihrer Klasse in der Therme war, trieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland reglos im Sportbecken im Außenbereich. Eine Besucherin aus Niederösterreich bemerkte das, zog sie aus dem Wasser und leistete Erste Hilfe.

Mann zieht Notbremse im Zug in Salzburg und löst Brand aus

Hallein - Ein Fahrgast eines Zuges hat am Dienstag aus noch unbekanntem Motiv die Notbremse gezogen und einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Tennengau ausgelöst. Als der Zug am Vormittag in den Bahnhof Hallein eingefahren war, hatte sich ein Brand an der Bremsanlage entfacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Der 55-jährige Italiener hatte auch noch eine Zeitung in einem Waggon angezündet. Polizisten löschten die Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Van der Bellen in Schweden: Treffen mit Premier Kristersson

Stockholm - Bundespräsident Alexander Van der Bellen trifft am Mittwoch im Rahmen seines dreitägigen Arbeitsbesuchs in Schweden mit Premierminister Ulf Kristersson zusammen. Zudem stehen in Stockholm auch Termine bei der in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Innovation mächtigen "Wallenstein Sphere" sowie der gemeinnützigen Norrsken Foundation sowie der Schwedischen Akademie der Ingenieurwissenschaften auf dem Programm. Am Donnerstag folgt ein Treffen mit König Carl XVI. Gustaf.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red