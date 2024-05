Mehrere Länder erkennen palästinensischen Staat an

Dublin/Oslo - Norwegen, Spanien und Irland werden einen unabhängigen palästinensischen Staat anerkennen. Formell soll der Schritt am 28. Mai vollzogen werden, wie die Regierungschefs der drei europäischen Staaten am Mittwoch ankündigten. "Heute geben Irland, Norwegen und Spanien bekannt, dass wir den Staat Palästina anerkennen", sagte der irische Ministerpräsident Simon Harris am Mittwoch. "Jeder von uns wird nun die notwendigen nationalen Schritte unternehmen."

Benko im COFAG-Ausschuss vorgeführt

Wien - Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG ist am Mittwoch der insolvente Unternehmer Rene Benko angereist, wurde er doch nach zwei Absagen behördlich vorgeführt. Die inhaltliche Befragung der prominenten Auskunftsperson könnte wegen strafrechtlicher Ermittlungen zwar schwierig werden, doch die meisten Politikerinnen und Politiker kündigten viele Fragen an den Gründer der in weitesten Teilen insolventen Signa an.

AfD verhängt Auftrittsverbot für Europa-Spitzenkandidat Krah

Berlin - Die AfD hat ein Auftrittsverbot für ihren umstrittenen Europa-Spitzenkandidaten Maximilian Krah verhängt. Dieses gelte für alle Wahlkampfveranstaltungen der AfD und für andere Veranstaltungen der Bundespartei, bestätigte ein Parteisprecher der Nachrichtenagentur AFP nach einer Telefonkonferenz des Bundesvorstands am Mittwoch. Hintergrund ist die Ankündigung des französischen Rassemblement National vom Dienstag, die Zusammenarbeit mit der AfD im EU-Parlament aufzukündigen.

Russland will Grenzen in der Ostsee verändern

Moskau/Helsinki/Brüssel - Russland strebt eine Veränderung der Grenzen in der Ostsee an. Das geht aus einem Gesetzentwurf des Moskauer Verteidigungsministeriums hervor. Es geht demnach um die Seegrenzen um russische Inseln im Osten des Finnischen Meerbusens sowie das Gebiet um die russische Exklave Kaliningrad. Das Ministerium beruft sich auf kartografische Ungenauigkeiten zu Zeiten der Sowjetunion. Diese seien nicht in Einklang mit den aktuellen kartografischen Koordinaten.

Zigtausende trauern in Teheran um verunglückten Präsidenten

Teheran - Zehntausende Menschen im Iran haben sich am Mittwoch in der Früh im Zentrum der Hauptstadt Teheran versammelt, um an den Trauerfeierlichkeiten für den bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommenen Präsidenten Ebrahim Raisi teilzunehmen. Die Menge kam rund um die Universität von Teheran zusammen, wo das geistliche Oberhaupt des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, an den Särgen Raisis und seiner ebenfalls ums Leben gekommenen Begleiter die Gebete leitete.

Experten warnen vor Kontrollverlust bei KI-Systemen

San Francisco - Von angesehenen Experten für Künstliche Intelligenz kommt eine neue eindringliche Warnung vor Gefahren der Technologie. "Ohne ausreichende Vorsicht könnten wir unwiederbringlich die Kontrolle über autonome KI-Systeme verlieren", schrieben die Forscher in einem Text in der neuen Ausgabe der Zeitschrift "Science". Mögliche KI-Risiken seien Cyberattacken in großem Maßstab, gesellschaftliche Manipulation, allgegenwärtige Überwachung und sogar die "Auslöschung der Menschheit".

Elfjährige in Therme Lutzmannsburg vor Ertrinken gerettet

Lutzmannsburg - Ein elfjähriges Mädchen ist am Dienstag in der Sonnentherme Lutzmannsburg (Bezirk Oberpullendorf) vor dem Ertrinken gerettet worden. Die Schülerin, die mit ihrer Klasse in der Therme war, trieb nach Angaben der Landespolizeidirektion Burgenland reglos im Sportbecken im Außenbereich. Eine Besucherin aus Niederösterreich bemerkte das, zog sie aus dem Wasser und leistete Erste Hilfe.

Mann zieht Notbremse im Zug in Salzburg und löst Brand aus

Hallein - Ein Fahrgast eines Zuges hat am Dienstag aus noch unbekanntem Motiv die Notbremse gezogen und einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr im Tennengau ausgelöst. Als der Zug am Vormittag in den Bahnhof Hallein eingefahren war, hatte sich ein Brand an der Bremsanlage entfacht. Die Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen. Der 55-jährige Italiener hatte auch noch eine Zeitung in einem Waggon angezündet. Polizisten löschten die Flammen. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

