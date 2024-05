EU-Renaturierungsgesetz: Gewessler sieht Kompetenz bei sich

Wien/Brüssel - Für Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wäre beim Ende der einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer zum EU-Renaturierungsgesetz keine Zustimmung von anderen Ressorts bei einer Abstimmung im EU-Rat nötig. "Wenn Landwirtschaftsminister Totschnig in Brüssel ohne mein Einvernehmen bei der Landwirtschaftspolitik, bei der gemeinsamen Agrarpolitik die Umweltschutzstandards abschwächen kann, dann muss das ja wohl umgekehrt auch möglich sein", so Gewessler im Ö1-Journal.

Bericht: 100 Tote bei Erdrutsch in Papua-Neuguinea

Port Moresby - Bei einem Erdrutsch in einem entlegenen Teil des ozeanischen Inselstaates Papua Neuguinea sind einem Medienbericht zufolge rund 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Naturkatastrophe habe sich am Freitag um 3.00 Uhr Ortszeit im Dorf Kaokalam in der nördlichen Hochland-Provinz Enga ereignet, berichtete der australische Fernsehsender ABC. Leichen würden aus den Geröllmassen geborgen.

IGH entscheidet über Antrag auf Rückzug Israels aus Rafah

Den Haag - Angesichts der israelischen Offensive in Rafah im südlichen Gazastreifen entscheidet der Internationale Gerichtshof (IGH) am Freitag (ab 15.00 Uhr) über die Forderung Südafrikas nach weiteren Schritten gegen Israel. Südafrika argumentiert, es gehe darum, einen Völkermord an Palästinensern zu verhindern. Unter andere solle sich das israelische Militär sofort aus Rafah zurückziehen. Einen entsprechenden Eilantrag hatte Südafrika am 10. Mai beim IGH eingereicht.

Vier Tote bei Einsturz von Restaurant auf Mallorca

Palma de Mallorca - Tragödie am Ballermann: Beim Einsturz eines voll besetzten Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind zwei deutsche Frauen und zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Die deutschen Todesopfer seien 20 und 30 Jahre alt, teilte die Polizei in Palma am Freitag mit. Zudem seien beim Unglück am Donnerstagabend eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal getötet worden. Bei den deutschen Todesopfern handle es sich vermutlich um Urlauberinnen.

Unwettereinsätze im Südburgenland

Güssing - Im Südburgenland hat es am Donnerstagabend aufgrund von Unwettern mehrere Feuerwehreinsätze gegeben, so die Landessicherheitszentrale am Freitag. In Kukmirn (Bezirk Güssing) sorgten enorme Regenmengen innerhalb kürzester Zeit für arbeitsreiche Stunden, hieß es in einer Aussendung des Bezirksfeuerwehrkommandos Güssing.

Zehn Tote nach Explosion in indischer Fabrik

Neu-Delhi - Bei einer Explosion in einer Chemiefabrik in Indien, die Lebensmittelfarben herstellte, sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Mehr als 60 weitere seien dabei verletzt und in Krankenhäuser gebracht worden, berichteten örtliche Medien wie "The Hindu" am Freitag. Demnach explodierte am Donnerstagnachmittag ein Dampfkessel und löste einen Brand aus. Auch Fabriken und Häuser in der Nähe seien beschädigt worden. Die Feuerwehr hätte in die Nacht gegen die Flammen gekämpft.

Empörung nach Video mit rassistischem Gegröle auf Insel Sylt

Berlin - Ein in Sozialen Netzwerken kursierendes Video, in dem junge Menschen vor einem Lokal auf der deutschen Nordsee-Insel Sylt rassistische Parolen grölen sollen, ist auf große Empörung gestoßen. Das Lokal distanzierte sich in der Nacht auf Freitag von den Gästen und kündigte Konsequenzen an. Zur Melodie des Partyhits "L'amour Toujours" von Gigi D'Agostino wurde "Ausländer raus" und "Deutschland den Deutschen" gegrölt. Daran schien sich niemand zu stoßen. Die Polizei ermittelt.

