EU-Renaturierungsgesetz: Gewessler sieht Kompetenz bei sich

Wien/Brüssel - Für Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wäre beim Ende der einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer zum EU-Renaturierungsgesetz keine Zustimmung von anderen Ressorts bei einer Abstimmung im EU-Rat nötig. "Wenn Landwirtschaftsminister Totschnig in Brüssel ohne mein Einvernehmen bei der Landwirtschaftspolitik, bei der gemeinsamen Agrarpolitik die Umweltschutzstandards abschwächen kann, dann muss das ja wohl umgekehrt auch möglich sein", so Gewessler im Ö1-Journal.

Bericht: 100 Tote bei Erdrutsch in Papua-Neuguinea

Port Moresby - Bei einem Erdrutsch in einem entlegenen Teil des ozeanischen Inselstaates Papua Neuguinea sind einem Medienbericht zufolge rund 100 Menschen ums Leben gekommen. Die Naturkatastrophe habe sich am Freitag um 3.00 Uhr Ortszeit im Dorf Kaokalam in der nördlichen Hochland-Provinz Enga ereignet, berichtete der australische Fernsehsender ABC. Leichen würden aus den Geröllmassen geborgen.

IGH entscheidet über Antrag auf Rückzug Israels aus Rafah

Den Haag - Angesichts der israelischen Offensive in Rafah im südlichen Gazastreifen entscheidet der Internationale Gerichtshof (IGH) am Freitag (ab 15.00 Uhr) über die Forderung Südafrikas nach weiteren Schritten gegen Israel. Südafrika argumentiert, es gehe darum, einen Völkermord an Palästinensern zu verhindern. Unter andere solle sich das israelische Militär sofort aus Rafah zurückziehen. Einen entsprechenden Eilantrag hatte Südafrika am 10. Mai beim IGH eingereicht.

Leichen von drei Geiseln im Gazastreifen gefunden

Jerusalem - Die israelische Armee hat eigenen Angaben zufolge im Gazastreifen die Leichen von drei Geiseln gefunden. Das teilte Armeesprecher Daniel Hagari am Freitag mit. Alle drei seien bereits am 7. Oktober des Vorjahres im Zuge des Terrorüberfalls der Hamas und anderer Palästinensergruppen auf den Süden Israels ermordet worden, fügte er hinzu. Ihre Leichen hatten die Terroristen in den Gazastreifen verschleppt.

U-Haft über Eltern des verhungerten Kindes beantragt

Kufstein - Im Fall eines aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen Buben hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag die Verhängung der Untersuchungshaft über die Eltern im Alter von 25 und 26 Jahren beantragt. Diese muss innerhalb von 48 Stunden erfolgen, dürfte aber laut APA-Informationen noch am Freitag ergehen. Die Eltern sollen das Kind "zumindest mehrere Wochen" lang nicht mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt haben.

Russland griff Charkiw wieder mit Fliegerbomben an

Simferopol/Charkiw (Charkow) - In der seit Monaten unter russischen Luftangriffen leidenden Großstadt Charkiw in der Nordostukraine sind in der Nacht auf Freitag zwei Fliegerbomben eingeschlagen. Eine Frau sei verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. Bei ukrainischen Angriffen auf die von Moskau annektierte Krim kamen russischen Angaben zufolge indes mindestens zwei Menschen um.

Vier Tote bei Einsturz von Restaurant auf Mallorca

Palma de Mallorca - Tragödie am Ballermann: Beim Einsturz eines voll besetzten Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind zwei deutsche Frauen und zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Die deutschen Todesopfer seien 20 und 30 Jahre alt, teilte die Polizei in Palma am Freitag mit. Zudem seien beim Unglück am Donnerstagabend eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal getötet worden. Bei den deutschen Todesopfern handle es sich vermutlich um Urlauberinnen.

Peking warnt Taiwans neuen Präsidenten Lai vor "Krieg"

Peking/Taipeh - Inmitten chinesischer Militärmanöver um Taiwan hat Peking den neuen taiwanesischen Präsidenten vor einem "Krieg" gewarnt. Lai Ching-te bedrohe das Ein-China-Prinzip, sagte der Sprecher des chinesischen Verteidigungsministeriums Wu Qian am Freitag. Dies bringe "unsere Mitbürger in Taiwan in eine gefährliche Situation von Krieg und Gefahr". Lai spiele mit dem Feuer und wer das tue, "wird sicherlich selbst brennen", hieß es weiter.

red