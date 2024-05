Insider: Putin für Waffenruhe bei Status quo in Ukraine

Moskau/London - Der russische Präsident Wladimir Putin ist laut Insidern bereit zu einer Waffenruhe in der Ukraine, die den jetzigen Frontverlauf anerkennt. "Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist", sagte einer von vier mit den Diskussionen in Putins Umfeld vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber Putin ist auch zu einem Waffenstillstand bereit - um den Krieg einzufrieren." Drei der Insider sprachen von Äußerungen des Machthabers gegenüber einer kleinen Beratergruppe.

Russland griff Charkiw wieder mit Fliegerbomben an

Simferopol/Charkiw (Charkow) - In der seit Monaten unter russischen Luftangriffen leidenden Großstadt Charkiw in der Nordostukraine sind in der Nacht auf Freitag zwei Fliegerbomben eingeschlagen. Eine Frau sei verletzt worden, schrieb Gebietsgouverneur Oleh Synjehubow auf Telegram. Bei ukrainischen Angriffen auf die von Moskau annektierte Krim kamen russischen Angaben zufolge indes mindestens zwei Menschen um.

EU-Renaturierungsgesetz: Gewessler sieht Kompetenz bei sich

Wien/Brüssel - Für Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) wäre beim Ende der einheitlichen Stellungnahme der Bundesländer zum EU-Renaturierungsgesetz keine Zustimmung von anderen Ressorts bei einer Abstimmung im EU-Rat nötig. "Wenn Landwirtschaftsminister Totschnig in Brüssel ohne mein Einvernehmen bei der Landwirtschaftspolitik, bei der gemeinsamen Agrarpolitik die Umweltschutzstandards abschwächen kann, dann muss das ja wohl umgekehrt auch möglich sein", so Gewessler im Ö1-Journal.

IGH entscheidet über Antrag auf Rückzug Israels aus Rafah

Den Haag - Angesichts der israelischen Offensive in Rafah im südlichen Gazastreifen entscheidet der Internationale Gerichtshof (IGH) am Freitag (ab 15.00 Uhr) über die Forderung Südafrikas nach weiteren Schritten gegen Israel. Südafrika argumentiert, es gehe darum, einen Völkermord an Palästinensern zu verhindern. Unter andere solle sich das israelische Militär sofort aus Rafah zurückziehen. Einen entsprechenden Eilantrag hatte Südafrika am 10. Mai beim IGH eingereicht.

Paar nach Unfall in Wien in Lebensgefahr

Wien - Auf der Zufahrtsstraße zum Gewerbepark Stadlau hat sich Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Das Auto eines älteren Ehepaars wurde von dem Pkw einer 21-Jährigen regelrecht abgeschossen. Die 78- und der 77-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen gaben an, dass die 21-Jährige mit ihrem Auto mit erhöhter Geschwindigkeit in der 50-km/h-Zone unterwegs war. Die junge Frau wurde laut Polizei des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

Vier Tote bei Einsturz von Restaurant auf Mallorca

Palma de Mallorca - Tragödie am Ballermann: Beim Einsturz eines voll besetzten Restaurants an der Playa de Palma auf Mallorca sind zwei deutsche Frauen und zwei weitere Menschen ums Leben gekommen. Die deutschen Todesopfer seien 20 und 30 Jahre alt, teilte die Polizei in Palma am Freitag mit. Zudem seien beim Unglück am Donnerstagabend eine 23-jährige Spanierin und ein 44 Jahre alter Mann aus dem Senegal getötet worden. Bei den deutschen Todesopfern handle es sich vermutlich um Urlauberinnen.

U-Haft über Eltern des verhungerten Kindes beantragt

Kufstein - Im Fall eines aufgrund von massiver Unterernährung im Tiroler Bezirk Kufstein verstorbenen dreijährigen Buben hat die Staatsanwaltschaft Innsbruck am Freitag die Verhängung der Untersuchungshaft über die Eltern im Alter von 25 und 26 Jahren beantragt. Diese muss innerhalb von 48 Stunden erfolgen, dürfte aber laut APA-Informationen noch am Freitag ergehen. Die Eltern sollen das Kind "zumindest mehrere Wochen" lang nicht entsprechend mit Nahrung und Flüssigkeit versorgt haben.

EU-Lieferkettengesetz final angenommen

Brüssel - Das umstrittene EU-Lieferkettengesetz wurde am Freitag in Brüssel vom Rat der EU-Staaten final abgesegnet. Es soll große Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Nachdem das EU-Parlament im April seine finale Zustimmung gegeben hat, wird das Gesetz nun im EU-Amtsblatt veröffentlicht und tritt in Kraft. Die EU-Staaten haben dann zwei Jahre Zeit für die nationale Umsetzung.

