EU-Renaturierungsgesetz: Kein "weißer Rauch" am Weißensee

Wien/Brüssel/Weissensee - Die Naturschutzreferenten der Länder haben sich am Freitag bei ihrer Konferenz am Kärntner Weißensee nicht zu einer Entscheidung durchringen können, wie ihre Haltung zum Renaturierungsgesetz aussieht. "Am Ende haben die Länder keine Entscheidung getroffen - weder zum Inhalt noch zum Prozess", sagte Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) nach der Konferenz.

Insider: Putin für Waffenruhe bei Status quo in Ukraine

Moskau/London - Der russische Präsident Wladimir Putin ist laut Insidern bereit zu einer Waffenruhe in der Ukraine, die den jetzigen Frontverlauf anerkennt. "Putin kann so lange kämpfen, wie es nötig ist", sagte einer von vier mit den Diskussionen in Putins Umfeld vertrauten Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Aber Putin ist auch zu einem Waffenstillstand bereit - um den Krieg einzufrieren." Drei der Insider sprachen von Äußerungen des Machthabers gegenüber einer kleinen Beratergruppe.

Mutter von totem Säugling in Wien wieder auf freiem Fuß

Wien - Im Fall des im Februar in Wien mutmaßlich an den Folgen eines Schütteltraumas gestorbenen Babys ist die Mutter am Freitag enthaftet worden. Das teilte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wien, Judith Ziska, auf APA-Anfrage mit. Bei der 26-jährigen Frau sei kein dringender Tatverdacht mehr gegeben, sagte Ziska. Die Anklagebehörde ermittelt gegen die Eltern wegen Mordverdachts. Der Vater bleibt in Haft, beim 29-Jährigen wird weiter dringender Tatverdacht angenommen.

Rücksichtloser Raser in Wien wegen Mordversuchs angeklagt

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat einen rücksichtlosen Auto-Raser, der sich am 10. Dezember 2023 einer Polizeikontrolle entzogen und der Exekutive eine kilometerlange Verfolgungsjagd quer durch die Stadt geliefert hatte, wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 34-Jährige, der sich in U-Haft befindet, bestreitet den ihm unterstellten Tötungsvorsatz. "Das ist kein versuchter Mord. Das ist allenfalls eine Nötigung", sagte sein Verteidiger Rudolf Mayer Freitagmittag der APA.

EU-Lieferkettengesetz final angenommen

Brüssel - Das umstrittene EU-Lieferkettengesetz wurde am Freitag in Brüssel vom Rat der EU-Staaten final abgesegnet. Es soll große Unternehmen zur Rechenschaft ziehen, wenn sie etwa von Kinder- oder Zwangsarbeit außerhalb der EU profitieren. Nachdem das EU-Parlament im April seine finale Zustimmung gegeben hat, wird das Gesetz nun im EU-Amtsblatt veröffentlicht und tritt in Kraft. Die EU-Staaten haben dann zwei Jahre Zeit für die nationale Umsetzung.

Paar nach Unfall in Wien in Lebensgefahr

Wien - Auf der Zufahrtsstraße zum Gewerbepark Stadlau hat sich Donnerstagabend ein schwerer Unfall ereignet. Das Auto eines älteren Ehepaars wurde von dem Pkw einer 21-Jährigen regelrecht abgeschossen. Die 78- und der 77-Jährige erlitten lebensgefährliche Verletzungen. Zeugen gaben an, dass die 21-Jährige mit ihrem Auto mit erhöhter Geschwindigkeit in der 50-km/h-Zone unterwegs war. Die junge Frau wurde laut Polizei des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung angezeigt.

"Fly out" für Alouette III nach 198.000 Flugstunden

Aigen im Ennstal - Nach 57 Dienstjahren ist am Freitag am obersteirischen Fliegerhorst Fiala-Fernbrugg vom Hubschrauber Alouette III mit einem Festakt und einem "Fly Out" Abschied genommen worden. Nach 198.000 Flugstunden der insgesamt 24 Alouette-Helikopter, die beim österreichischen Bundesheer im Einsatz waren, geht eine Ära zu Ende. Zuletzt waren nur noch eine Handvoll der Hubschrauber einsatzfähig. Sie werden nun von den italienischen Leonados AW-169 abgelöst.

Helikopter-Absturz im Iran: Keine Spuren von Fremdeinwirkung

Teheran - Der Generalstab der iranischen Streitkräfte hat einen ersten Bericht zum Absturz des Präsidentenhelikopters veröffentlicht. In dem am späten Donnerstagabend von der staatlichen Nachrichtenagentur Irna veröffentlichten Report hieß es, der Hubschrauber sei kurz nach dem Absturz am Sonntag in Flammen aufgegangen. Einschusslöcher oder andere Spuren von Fremdeinwirkung seien nach ersten Erkenntnissen nicht entdeckt worden.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red