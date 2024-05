Buwog-Urteile für Generalprokuratur weitgehend okay

Wien - An den im Dezember 2020 vom Wiener Landesgericht für Strafsachen über Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser und weitere prominente Angeklagte gesprochenen Urteilen im so genannten BUWOG-Prozess ist nach Einschätzung der Generalprokuratur in den zentralen Punkten nicht zu rütteln. Die höchste Staatsanwaltschaft der Republik, die als Rechtswahrerin auftritt, empfiehlt dem Obersten Gerichtshof (OGH), die erstinstanzlichen Schuldsprüche im Kern zu bestätigen.

Arabische Staaten verurteilen Israels Angriff in Rafah

Gaza/Tel Aviv - Mehrere arabische Staaten haben den israelischen Luftangriff auf ein Zeltlager in Rafah im südlichen Gazastreifen mit Dutzenden Toten aufs Schärfste verurteilt. Israels "absichtliche Bombardierung der Zelte der Geflüchteten" stelle einen "neuen und eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht" dar, kritisierte das ägyptische Außenministerium am Montag in der Früh. Jordanien verurteilte die "eklatante Missachtung der Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs" scharf.

Papua-Neuguinea: Mehr als 2.000 Menschen verschüttet

Port Moresby - Bei dem verheerenden Erdrutsch in Papua Neuguinea sind laut örtlichen Behörden mehr als 2.000 Menschen verschüttet worden. "Der Erdrutsch hat mehr als 2.000 Menschen lebendig unter sich begraben und große Zerstörungen angerichtet", schrieb der nationale Katastrophenschutz am Montag in einem Brief an das UNO-Büro in der Hauptstadt Port Moresby.

13-Jährige in Wien nach Verlassen von Schule verschwunden

Wien - Eine 13-Jährige in Wien gilt seit Mitte Mai als abgängig. Die Polizei startete am Montag eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Mädchen. Das Mädchen sei zuletzt am 13. Mai gegen 17.10 Uhr beim Verlassen ihrer Schule in der Anton-Krieger-Gasse in Wien-Liesing gesehen worden, berichtete die Landespolizeidirektion am Montag. In Zusammenhang mit dem Verschwinden der Teenagerin fahndet die Polizei auch nach einem angeblichen Freund der Jugendlichen.

Antimuslimischer Rassismus besonders seit Oktober gestiegen

Wien - 1.522 Fälle von rassistischen Übergriffen auf Musliminnen und Muslime hat die Dokustelle Islamfeindlichkeit und antimuslimischer Rassismus 2023 verzeichnet. Das ist die höchste Zahl seit Beginn der Dokumentation 2015, so die Leiterin der Dokustelle, Rumeysa Dür-Kwieder, bei der Präsentation des Berichts am Montag in Wien. Besonders gestiegen ist die Zahl der gemeldeten Fälle seit der Gewalteskalation in Nahost infolge des Terrorangriffs der Hamas auf Israel am 7. Oktober.

Teuerung belastet Familien enorm

Wien - Die Teuerung belastet Familien in Österreich enorm. Für eine ausreichende und gesunde Ernährung müssen Eltern mit zwei Kindern inzwischen mehr als tausend Euro monatlich einplanen. Das zeigen die am Montag veröffentlichen Referenzbudgets der Schuldnerberatungen. Selbst ohne Autobesitz haben Paare mit zwei Kindern im Alter von 7 und 14 Jahren demnach monatliche Gesamtausgaben von 4.433 Euro, bei Alleinerziehenden sind es 3.704 Euro.

EU-Außenminister beraten EU-Kontrollmission im Gazastreifen

Brüssel - Die EU-Außenminister beraten in Brüssel über eine Wiedereinsetzung der EU-Kontrollmission an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Ägypten. Wie EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte, könnte es am Montag eine politische Einigung geben. Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) erklärte vor dem Treffen, "die Mission ist im Winterschlaf, eine Aktivierung wird eine Zeit lang brauchen". Seine deutsche Amtskollegin Annalena Baerbock hatte dies am Sonntag angeregt.

Stürme fordern in den USA mindestens 18 Todesopfer

Washington - Die Zahl der Toten bei heftigen Stürmen und Tornados in mehreren US-Staaten ist Berichten zufolge auf mindestens 18 gestiegen. Es seien Todesfälle aus Arkansas, Texas, Oklahoma und Kentucky gemeldet worden, berichteten US-Medien am Sonntag (Ortszeit). Mehr als eine halbe Million Haushalte waren nach Angaben der Seite poweroutage.us in der Nacht auf Montag zeitweise ohne Strom, davon knapp 200.000 im Bundesstaat Kentucky. Gouverneur Andy Beshear rief den Notstand aus.

