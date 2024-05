Norwegens Anerkennung Palästinas als eigener Staat in Kraft

Madrid/Oslo/Dublin - Die Anerkennung Palästinas als Staat durch Norwegen ist in Kraft getreten. Seit Dienstag gilt Palästina von norwegischer Seite aus als eigenständiger Staat, wie das norwegische Außenministerium zuvor bestätigte. Irland und Spanien wollen ebenfalls noch am Dienstag einen palästinensischen Staat anerkennen. Damit soll die Zweistaatenlösung neuen Schwung bekommen.

UN-Sicherheitsrat hält Dringlichkeitssitzung zu Rafah ab

New York - Nach einem tödlichen israelischen Luftangriff auf ein Flüchtlingslager nahe Rafah im Gazastreifen hat der UN-Sicherheitsrat für Dienstag eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Die von Algerien beantragte Sitzung zur Lage in Rafah werde hinter verschlossenen Türen abgehalten, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP am Montag aus Diplomatenkreisen. Bei dem Luftangriff waren nach Angaben der Hamas 45 Menschen getötet worden, die Zahl der Verletzten liege bei 249.

Immobilienpreise 2023 gesunken, Mieten gestiegen

Wien - Die Immobilienpreise sind 2023 im Vergleich zum Jahr davor zurückgegangen. Insgesamt fielen die Preise um 2,6 Prozent, wobei der Preisrückgang vor allem bei bestehenden Wohnungen (minus 3,7 Prozent) stattfand. Die Preise für neue Wohnungen blieben dagegen nahezu unverändert (minus 0,1 Prozent), wie die Statistik Austria am Dienstag mitteilte. Der Preisrückgang fiel in Österreich mit 2,6 Prozent stärker aus als im EU-Schnitt (minus 0,3 Prozent).

Ukrainischer Präsident Selenskyj in Brüssel

Brüssel/Prag - Nach seinem Aufenthalt in Spanien besucht der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Dienstag Belgien. Selenskyj unterzeichnete in Brüssel gemeinsam mit dem belgischen Ministerpräsidenten Alexander De Croo das jüngste einer Reihe von bilateralen Sicherheitsabkommen mit westlichen Verbündeten. Dieses umfasse Militärhilfe in Höhe von 977 Millionen Euro, sagte Croo. Am Dienstag wird indes der ukrainische Ministerpräsident Denys Schmyhal in Prag erwartet.

25 Prozent weniger Verkehrstote im Vergleich zu 2023

Wien - Die Zahl der Verkehrstoten auf Österreichs Straßen ist laut einer Zwischenbilanz (Stichtag 26. Mai) des ÖAMTC mit 96 tödlich verunglückten Personen um 25 Prozent niedriger als im Vorjahr. Trotzdem warnt der Automobilclub, denn mit Fronleichnam stehe ein verlängertes Wochenende bevor, das leider immer wieder von schweren Unfällen überschattet werde, hieß es in einer Aussendung am Dienstag.

Kaum Verbesserung beim Artenschutz in Österreich

Wien - In Österreich wird weiterhin zu wenig für den Artenschutz getan, wie das mittlerweile dritte Bundesländerbarometer zum Schutz und Management der Arten Biber, Fischotter, Seeadler, Luchs und Wolf der Naturschutzorganisation WWF zeigt. Demnach fallen 31 der insgesamt 35 Bewertungen in die Kategorien "mangelhaft" oder "teilweise Umsetzung". Gut eingestuft wurde nur der Einsatz für den Seeadler.

Internationale Hilfe für Papua-Neuguinea nach Erdrutsch

Port Moresby - Australien und Neuseeland haben den Menschen im Katastrophengebiet in Papua-Neuguinea Hilfen in Millionenhöhe zugesagt. In der abgelegenen Hochlandprovinz Enga hatte Ende vergangener Woche ein gewaltiger Erdrutsch ein ganzes Dorf unter sich begraben. Dem örtlichen Katastrophenschutz zufolge sollen mindestens 2.000 Menschen unter den Geröllmassen verschüttet liegen. Die Regierung von Papua-Neuguinea forderte Tausende Menschen auf, die gefährdete Region zu verlassen.

