Anerkennung Palästinas durch Spanien, Norwegen und Irland

Madrid/Oslo/Dublin - Spanien, Irland und Norwegen haben am Dienstag offiziell einen eigenständigen palästinensischen Staat anerkannt. In Madrid verabschiedete das Kabinett "einen wichtigen Beschluss zur Anerkennung eines palästinensischen Staates", wie Regierungssprecherin Pilar Alegria mitteilte. Norwegens Außenminister Espen Barth Eide sprach von einem "besonderen Tag", Irlands Premierminister Simon Harris von einem "wichtigen Moment".

Flüchtlinge sollen früher österreichische Werte kennenlernen

Wien - Flüchtlinge sollen früher an die hier geltenden Werte herangeführt und zur Aufnahme gemeinnütziger Tätigkeiten animiert werden. Das ist das Ziel einer von Innenminister Gerhard Karner und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) am Dienstag vorgestellten Initiative. So sollen "Grundregelkurse" schon vor Entscheidung über den Asylstatus verpflichtend werden und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Österreich tritt Luftabwehr-Initiative Sky Shield bei

Brüssel/Wien - Österreich ist, wie bereits angekündigt, der Luftabwehr-Initiative "Sky Shield" beigetreten. Am Dienstag unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Brüssel eine entsprechende Erklärung mit Deutschland. Die Sky Shield-Initiative ist eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und will einen stärkeren Luftverteidigungsschirm über Europa spannen.

NEOS nehmen in Spionage-Causa Kickl ins Visier

Wien - Die NEOS wollen statt über die Causa Schilling lieber wieder über die Spionageaffäre und russischen Einfluss in Österreich reden. Die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisinger nahm am Dienstag den Ex-Innenminister und heutigen FPÖ-Chef Herbert Kickl ins Visier und forderte eine Taskforce, die untersuchen solle, ob er "möglicherweise als verlängerter Arm des russischen Geheimdienstes unseren Nachrichtendienst zerschlagen" habe. Die FPÖ ortete "substanzlose Anpatzversuche".

Schlussplädoyers im Trump-Prozess

New York - Im Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an eine Pornodarstellerin werden am Dienstag in New York die Schlussplädoyers erwartet. Staatsanwaltschaft und Verteidigung sollen ihre Argumente (ab 15.30 Uhr MESZ) vor den zwölf Geschworenen vorbringen, bevor diese sich zur Urteilsfindung zurückziehen.

Bas und Sobotka gegen Kooperation mit EU-Skeptikern

Wien - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und seine deutsche Amtskollegin Bärbel Bas wollen europaskeptische Parteien weiterhin von der Regierungsverantwortung in der Europäischen Union fernhalten. Mit Kräften, "die Europa zerstören wollen", solle man "eine Zusammenarbeit in der Verantwortung vermeiden", sagte Sobotka am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. "Wir brauchen mehr Europa, keine Skepsis, viel mehr Zusammenarbeit", unterstrich auch die SPD-Politikerin Bas.

Lokal auf Mallorca hatte keine Betriebslizenz für Terrasse

Palma de Mallorca - Die Besitzer des am sogenannten Ballermann auf Mallorca eingestürzten Restaurants hatten nach Angaben der Behörden keine Betriebslizenz für die Balkonterrasse. Bei dem Unglück auf der spanischen Urlaubsinsel waren vier Menschen ums Leben gekommen. Die vorläufigen Ergebnisse der Ermittlungen hätten ergeben, dass die Nutzung des ersten Stockwerks des Medusa Beach Club illegal gewesen sei, sagte Palmas Bürgermeister Jaime Mart?nez am Dienstag vor Journalisten.

Gläubiger stimmen Insolvenzplan für Kaufhauskette Galeria zu

Essen/Wien - Die deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, bisher Teil des Signa-Konglomerats des gefallenen Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko, hat die letzte große Hürde für ihre Rettung genommen. Die Gläubigerversammlung stimmte am Dienstag in der Messe Essen dem Plan zur Sanierung zu, wie Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mitteilte. Für den Kaufhauskonzern soll es unter neuen Eigentümern weitergehen. Allerdings nicht in allen Filialen. 1.400 Mitarbeiter werden abgebaut.

Wiener Börse im Verlauf etwas höher, ATX gewinnt 0,12%

Wien - Die Wiener Börse hat am Dienstagnachmittag mit leichten Gewinnen tendiert. Der ATX stieg um 14.15 Uhr um 0,12 Prozent auf 3.719,56 Einheiten. Nach Zahlen von Immofinanz zeigten sich die Titel mit leichten Zuwächsen von 0,2 Prozent. Die Verbund-Aktie verlor indes 0,7 Prozent. OMV gaben am Tag der Hauptversammlung zuletzt 0,6 Prozent ab.

