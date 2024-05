Anerkennung Palästinas durch Spanien, Norwegen und Irland

Madrid/Oslo/Dublin - Spanien, Irland und Norwegen haben am Dienstag offiziell einen eigenständigen palästinensischen Staat anerkannt. In Madrid verabschiedete das Kabinett "einen wichtigen Beschluss zur Anerkennung eines palästinensischen Staates", wie Regierungssprecherin Pilar Alegria mitteilte. Norwegens Außenminister Espen Barth Eide sprach von einem "besonderen Tag", Irlands Premierminister Simon Harris von einem "wichtigen Moment".

Flüchtlinge sollen früher österreichische Werte kennenlernen

Wien - Flüchtlinge sollen früher an die hier geltenden Werte herangeführt und zur Aufnahme gemeinnütziger Tätigkeiten animiert werden. Das ist das Ziel einer von Innenminister Gerhard Karner und Integrationsministerin Susanne Raab (beide ÖVP) am Dienstag vorgestellten Initiative. So sollen "Grundregelkurse" schon vor Entscheidung über den Asylstatus verpflichtend werden und zusätzliche Beschäftigungsmöglichkeiten geschaffen werden.

Österreich tritt Luftabwehr-Initiative Sky Shield bei

Brüssel/Wien - Österreich ist, wie bereits angekündigt, der Luftabwehr-Initiative "Sky Shield" beigetreten. Am Dienstag unterzeichnete Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) in Brüssel eine entsprechende Erklärung mit Deutschland. Die Sky Shield-Initiative ist eine Reaktion auf den russischen Angriff auf die Ukraine und will einen stärkeren Luftverteidigungsschirm über Europa spannen.

EU-weit zweitbeste Badegewässer in Österreich

Brüssel - Österreichs Badegewässer sind die EU-weit zweitbesten: Laut einem am Dienstag veröffentlichtem Bericht der Europäischen Umweltagentur sind 96,9 Prozent der 260 untersuchten heimischen Flüsse und Seen von "ausgezeichneter Qualität". Nur Zypern hat - wie auch im Jahr davor - noch besser abgeschnitten, und erzielte 97,6 Prozent. Insgesamt erhielten 85,4 Prozent aller EU-Badegewässer (plus Albanien und Schweiz) die Bestnote des EU-Badegewässerberichts 2023.

Putin droht Westen mit "ernsten Konsequenzen"

Taschkent - Der russische Präsident Wladimir Putin hat mit ernsten Konsequenzen gedroht, sollte der Westen der Ukraine grünes Licht für den Einsatz seiner Waffen gegen Ziele in Russland geben. "Diese ständige Eskalation kann zu ernsten Konsequenzen führen", sagte Putin am Dienstag bei einem Besuch in Usbekistan. "In Europa, besonders in den kleinen Staaten, sollten sie sich bewusst machen, womit sie da spielen."

Zahl der Masernfälle in Europa steigt weiter

Wien - Die Masern sind in Europa weiter auf dem Vormarsch. In den ersten drei Monaten dieses Jahres wurden in der auch Zentralasien umfassenden WHO-Region Europa bereits mehr als 56.600 Infektionen und vier Todesfälle gezählt, wie die Regionaldirektion der Weltgesundheitsorganisation am Dienstag mitteilte. Das sind nur 5.000 Infektionen weniger als im gesamten vergangenen Jahr. Gleichzeitig bedeutet dies einen Anstieg um das 60-Fache gegenüber dem Jahr 2022.

NEOS nehmen in Spionage-Causa Kickl ins Visier

Wien - Die NEOS wollen statt über die Causa Schilling lieber wieder über die Spionageaffäre und russischen Einfluss in Österreich reden. Die pinke Parteichefin Beate Meinl-Reisinger nahm am Dienstag den Ex-Innenminister und heutigen FPÖ-Chef Herbert Kickl ins Visier und forderte eine Taskforce, die untersuchen solle, ob er "möglicherweise als verlängerter Arm des russischen Geheimdienstes unseren Nachrichtendienst zerschlagen" habe. Die FPÖ ortete "substanzlose Anpatzversuche".

Gläubiger stimmen Insolvenzplan für Kaufhauskette Galeria zu

Essen/Wien - Die deutsche Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof, bisher Teil des Signa-Konglomerats des gefallenen Tiroler Immobilieninvestors Rene Benko, hat die letzte große Hürde für ihre Rettung genommen. Die Gläubigerversammlung stimmte am Dienstag in der Messe Essen dem Plan zur Sanierung zu, wie Insolvenzverwalter Stefan Denkhaus mitteilte. Für den Kaufhauskonzern soll es unter neuen Eigentümern weitergehen. Allerdings nicht in allen Filialen. 1.400 Mitarbeiter werden abgebaut.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red