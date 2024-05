Südafrikaner wählen neues Parlament

Johannesburg - In diesen Minuten (07.00 MESZ) haben in Südafrika die Wahllokale geöffnet. Knapp 28 Millionen Wähler sind aufgerufen, einen neuen Nationalkongress zu bestimmen. Nach Umfragen droht dem Afrikanischen Nationalkongress (ANC) unter Präsident Cyril Ramaphosa erstmals seit 30 Jahren der Verlust der Mehrheit im Parlament.

Pfefferspray-Einsatz bei Gaskonferenz 2023 rechtswidrig

Wien - Der polizeiliche Einsatz von Pfefferspray gegen über 150 Demonstrierende am ersten Tag der Europäischen Gaskonferenz 2023 in Wien ist rechtswidrig gewesen. Das geht aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien nach der Beschwerde einer Klimaaktivistin hervor, die versucht hatte, eine Polizeikette um das Tagungshotel zu durchbrechen, und dabei verletzt wurde. Das Gericht stellte nun fest, dass die Aktivistin damit keine Verwaltungsübertretung begangen habe.

Verfälschte Fünfziger in Wien in Umlauf gebracht

Wien - Dem Bundeskriminalamt ist binnen kürzester Zeit die Festnahme eines Mannes gelungen, der seit Winter 2023 falsche 50-Euro-Banknoten in Wien verteilt hat. Dem russisch-ukrainischen Doppelstaatsbürger gelang es, 64 verfälschte Scheine in Umlauf zu bringen. Im März wurde der rund 40 Jahre alte Verdächtige aus dem Verkehr gezogen. Bei der Hausdurchsuchung staunten die Ermittler nicht schlecht, in den Räumlichkeiten fanden sie eine Wildkatze, die der Mann illegal besessen hatte.

Jury nach Schlussplädoyers in Trump-Prozess am Zug

New York - Im historischen Schweigegeld-Prozess gegen den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in New York haben Verteidigung und Anklage ihre Schlussplädoyers beendet. Staatsanwalt Joshua Steinglass hielt seine abschließende Ansprache an die zwölf Geschworenen am Dienstagabend, wie im Gerichtssaal anwesende Journalisten berichteten. Damit ist nun die Jury am Zug. Sie wird sich ab Mittwoch zurückziehen, um ein einstimmiges Urteil zu fällen.

UNO-Sicherheitsrat könnte über Rafah-Resolution abstimmen

New York - Israels Panzer rücken ungeachtet wachsenden internationalen Drucks auf die Regierung des Landes weiter in Rafah im Süden des Gazastreifens vor. Während der UNO-Sicherheitsrat nach dem verheerenden Luftangriff vom Wochenende mit etlichen Todesopfern in einem Flüchtlingslager kurzfristig über eine Resolution zu Israels Militäreinsatz abstimmen könnte, halten sich die USA als Israels wichtigster Verbündeter mit einer Bewertung weiter zurück.

Van der Bellen trifft slowakische Präsidentin Caputov?

Bratislava - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt die scheidende Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputov?, am Mittwoch zu einem Abschiedsbesuch in Schloss Hof in Niederösterreich. Dort wird er Caputov? mit dem "Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich" auszeichnen. Das Treffen steht im Schatten des Schussattentats auf den slowakischen Premier Robert Fico. Die grün-liberal gesinnte Präsidentin ist noch bis 15. Juni im Amt.

Zahl der Hinrichtungen 2023 global fast auf Zehn-Jahres-Hoch

Wien - Die Zahl der Hinrichtungen weltweit ist im Vorjahr beinahe auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren geklettert. Das geht aus dem Jahresbericht von Amnesty International zur Anwendung der Todesstrafe 2023 hervor. Demnach wurden offiziell 1.153 Todesurteile vollstreckt. Hinzu kommen mehrere Tausend weitere vermutete Hinrichtungen in China, das dazu keine Angaben macht. Ein starker Anstieg war in der Nahost-Region, insbesondere im Iran, zu verzeichnen.

Abfallwirtschaft sorgt sich um künftigen Energiewende-Müll

Wien - Die Energie- und Mobilitätswende bringt zahlreiche neue Produkte mit sich. Diese werden irgendwann zu Abfall und müssen entsorgt oder recycelt werden. Die Abfallwirtschaft sieht im Zuge dessen große Mengen an künftigem Müll auf sich zukommen, für den es teilweise bisher noch keine Recyclingverfahren gibt. Der Verband Österreichischer Entsorgungsbetriebe (VOEB) rechnet mit rund 64.000 Tonnen PV-Modulen bis 2050 und 918.000 Tonnen alten Windrädern bis 2068.

