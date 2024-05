Südafrikaner wählen neues Parlament

Johannesburg - In Südafrika hat am Mittwoch in der Früh die Parlamentswahl begonnen. Erstmals läuft die Regierungspartei Afrikanischer Nationalkongress (ANC) Gefahr, seit Einführung der Demokratie 1994 ihre absolute Mehrheit zu verlieren. In den vergangenen 30 Jahren regierte die Partei des einstigen Anti-Apartheid-Kämpfers Nelson Mandela allein. Laut Umfragen soll der ANC nun unter die 50-Prozent-Marke fallen und eine Koalition eingehen müssen. Die Ergebnisse werden am Sonntag erwartet.

Ein Toter bei Brand in Rohrbach, 14 Menschen gerettet

Rohrbach-Berg - 14 Personen hat die Feuerwehr bei einem Brand in einem Haus am Rohrbacher Stadtplatz in Oberösterreich in der Nacht auf Mittwoch gerettet, ein Mann lag bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte auf dem Gehsteig vor dem Gebäude. Der 53-jährige Bewohner der Wohnung im zweiten Stock wollte sich offenbar durch einen Sprung aus dem Fenster retten und kam dabei ums Leben, berichtete die Landespolizeidirektion.

18-Jähriger stirbt bei Sturz aus drittem Stock in Linz

Linz - Ein 18-jähriger Elektriker ist am Dienstag bei Arbeiten auf einer Großbaustelle in Linz mit der Leiter umgekippt und drei Stockwerke in die Tiefe gestürzt. Er erlitt dabei tödliche Verletzungen. Sein 44-jähriger Kollege wurde beinahe mitgerissen. Er konnte sich aber gerade noch an einer Betonbrüstung festkrallen und wurde von Kollegen wieder nach oben gezogen, so die Polizei.

Pfefferspray-Einsatz bei Gaskonferenz 2023 rechtswidrig

Wien - Der polizeiliche Einsatz von Pfefferspray gegen über 150 Demonstrierende am ersten Tag der Europäischen Gaskonferenz 2023 in Wien ist rechtswidrig gewesen. Das geht aus einer Entscheidung des Verwaltungsgerichts Wien nach der Beschwerde einer Klimaaktivistin hervor, die versucht hatte, eine Polizeikette um das Tagungshotel zu durchbrechen, und dabei verletzt wurde. Das Gericht stellte nun fest, dass die Aktivistin damit keine Verwaltungsübertretung begangen habe.

Verfälschte Fünfziger in Wien in Umlauf gebracht

Wien - Dem Bundeskriminalamt ist binnen kürzester Zeit die Festnahme eines Mannes gelungen, der seit Winter 2023 falsche 50-Euro-Banknoten in Wien verteilt hat. Dem russisch-ukrainischen Doppelstaatsbürger gelang es, 64 verfälschte Scheine in Umlauf zu bringen. Im März wurde der rund 40 Jahre alte Verdächtige aus dem Verkehr gezogen. Bei der Hausdurchsuchung staunten die Ermittler nicht schlecht, in den Räumlichkeiten fanden sie eine Wildkatze, die der Mann illegal besessen hatte.

UNO-Sicherheitsrat könnte über Rafah-Resolution abstimmen

New York - Algerien hat den Mitgliedern des UNO-Sicherheitsrates einen Resolutionsentwurf vorgelegt, in dem ein Stopp der israelischen Offensive in der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens gefordert wird. In dem Entwurf wird zudem eine "sofortige Waffenruhe" gefordert. Am Mittwoch soll der UNO-Sicherheitsrat zu seiner monatlichen Sitzung zur Lage in den palästinensischen Gebieten zusammenkommen. Dabei könnte die Resolution verabschiedet werden.

Van der Bellen trifft slowakische Präsidentin Caputov?

Bratislava - Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfängt die scheidende Präsidentin der Slowakei, Zuzana Caputov?, am Mittwoch zu einem Abschiedsbesuch in Schloss Hof in Niederösterreich. Dort wird er Caputov? mit dem "Großstern des Ehrenzeichens für Verdienste um die Republik Österreich" auszeichnen. Das Treffen steht im Schatten des Schussattentats auf den slowakischen Premier Robert Fico. Die grün-liberal gesinnte Präsidentin ist noch bis 15. Juni im Amt.

Zahl der Hinrichtungen 2023 global fast auf Zehn-Jahres-Hoch

Wien - Die Zahl der Hinrichtungen weltweit ist im Vorjahr beinahe auf den höchsten Stand seit fast zehn Jahren geklettert. Das geht aus dem Jahresbericht von Amnesty International zur Anwendung der Todesstrafe 2023 hervor. Demnach wurden offiziell 1.153 Todesurteile vollstreckt. Hinzu kommen mehrere Tausend weitere vermutete Hinrichtungen in China, das dazu keine Angaben macht. Ein starker Anstieg war in der Nahost-Region, insbesondere im Iran, zu verzeichnen.

