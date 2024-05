Teilergebnisse: ANC büßt absolute Mehrheit in Südafrika ein

Pretoria - Bei der Parlamentswahl in Südafrika hat der seit dem Ende der Apartheid vor 30 Jahren regierende Afrikanische Nationalkongress (ANC) erstmals seine absolute Mehrheit verloren. Dies geht aus Teilergebnissen hervor, die die Wahlkommission am Donnerstagvormittag veröffentlichte. Demnach kam der ANC nach Auszählung von zehn Prozent der Wahllokale auf 42,3 Prozent der Stimmen.

US-Waffen in Russland: Blinken signalisiert Flexibilität

Washington/Brüssel - In der Debatte um den Einsatz westlicher Waffen durch die Ukraine gegen militärische Ziele in Russland hat US-Außenminister Antony Blinken Flexibilität angedeutet. Seit Beginn des Krieges habe die US-Regierung ihre Unterstützung für die Ukraine an die sich verändernden Bedingungen angepasst, sagte Blinken am Mittwoch während eines Besuchs im kleinen Nachbarland Moldau. "Ich bin zuversichtlich, dass wir das auch weiterhin tun werden."

Außenminister der NATO-Staaten bereiten Prager Gipfel vor

Prag - Die Außenministerinnen und Außenminister der 32 NATO-Staaten wollen an diesem Donnerstag und Freitag bei einem informellen Treffen in Prag die Vorbereitungen für den nächsten Bündnisgipfel vorantreiben. Bei dem Spitzentreffen im Juli in Washington soll unter anderem beschlossen werden, Aufgaben zur Unterstützung der Ukraine, die bisher von den USA übernommenen wurden, auf das Bündnis zu übertragen.

Charkiw erneut Ziel russischer Luftangriffe

Kiew (Kyjiw)/Moskau - Russland hat nach ukrainischen Angaben mehrere Raketen auf Charkiw, die zweitgrößte Stadt der Ukraine, abgefeuert. Mindestens vier Menschen seien verletzt, eine Gasleitung beschädigt und zahlreiche Fenster zerbrochen worden, berichtete Bürgermeister Ihor Terechow am Donnerstag auf der Nachrichten-App Telegram. Moskau wiederum meldete einen abgewehrten ukrainischen Angriff mit Raketen und Drohnen.

Ermittler: Größter Schlag gegen globale Cyberkriminalität

Frankfurt/Wien - Die Ermittler sprechen vom größten Schlag gegen Cyberkriminelle: Bei einem koordinierten Einsatz in mehreren Ländern sind weltweit mehr als 100 Server beschlagnahmt und 1.300 Domains außer Betrieb gesetzt worden. Das teilten die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main und das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) Donnerstag früh mit. Auch österreichische Behörden waren demnach an der Aktion beteiligt.

Agenda Austria: Produktivität hinkt Löhnen hinterher

Wien - In Österreich war die Inflation in den letzten Jahren wesentlich stärker als in anderen Ländern: Bei den wichtigsten Konsumkategorien Wohnen, Nahrungsmittel, Verkehr und Freizeit ist das Preisniveau heute um rund ein Viertel höher als vor drei Jahren. Die Inflation sinkt jetzt zwar, aber die hohen Lohnsteigerungen bleiben und gefährden Österreichs Wettbewerbsfähigkeit, warnt der Agenda-Austria-Ökonom Jan Kluge. "Es kann passieren, dass wir uns aus den Märkten preisen."

52 Kilo Trüffel in Paketen am Flughafen Wien sichergestellt

Schwechat - Am Flughafen Wien in Schwechat sind vom Zoll kürzlich zwei Paketsendungen mit insgesamt 52 Kilogramm Trüffel beschlagnahmt worden. Die Kühlkette wurde bei der Sendung offenbar unterbrochen, weshalb die Pilze nicht mehr als Lebensmittel geeignet waren. Außerdem fehlten Dokumente für die Einfuhr, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in einer Aussendung mit. Die nicht mehr genießbaren Trüffel wurden vom Zollamt beschlagnahmt und vernichtet.

Jury im Trump-Prozess vertagte sich auf Donnerstag

New York - Im Schweigegeldprozess gegen Donald Trump ist die Jury am ersten Tag ihrer Beratungen noch nicht zu einem Urteil gekommen. Die zwölf Geschworenen vertagten sich auf Donnerstag 09.30 Uhr (Ortszeit, 15.30 Uhr MESZ). Das Urteil muss einstimmig fallen, die Entscheidung könnte daher noch auf sich warten lassen. Trump wird in dem Verfahren vorgeworfen, vor der Wahl 2016 Geschäftsunterlagen im Zusammenhang mit Schweigegeldzahlungen an den Pornostar Stormy Daniels gefälscht zu haben.

