Arbeitslosigkeit im Mai um 9,5 Prozent gestiegen

Wien - Die schwächelnde Wirtschaft belastet weiter den Arbeitsmarkt. Ende Mai waren 351.151 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 272.997 arbeitslos und 78.154 in Schulungsmaßnahmen des AMS, wie das Arbeitsministerium am Montag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,5 Prozent bzw. 30.549 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenquote belief sich im Mai auf 6,4 Prozent.

Hochwasser-Lage in Süddeutschland spitzt sich zu

Stuttgart/München - Das Hochwasser hat sich in einigen Gebieten Süddeutschlands Montagfrüh zugespitzt. Besonders kritisch war die Lage in den beiden Kreisen Rems-Murr und Ostalb im Bundesland Baden-Württemberg. Nach tagelangem Dauerregen sind in vielen Gegenden Baden-Württembergs und Bayerns Flüsse über die Ufer getreten, Tausende Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Zehntausende Helfer sind im Einsatz. Ein Feuerwehrmann starb am Wochenende, ein weiterer sowie eine Bewohnerin werden vermisst.

Pro-iranische Kämpfer bei Angriff Israels in Syrien getötet

Aleppo/Teheran - Bei einem israelischen Luftangriff im Norden Syriens sind nach Angaben von Aktivisten mindestens 16 pro-iranische Kämpfer getötet worden. Die Kämpfer "syrischer und ausländischer Nationalität" seien bei einem nächtlichen Luftangriff auf eine von pro-iranischen Milizen als Stützpunkt genutzte Fabrik in Hayyan nördlich von Aleppo getötet worden, erklärte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Montag. Der Angriff habe in der Fabrik "starke Explosionen" ausgelöst.

Mindestens 19 Tote bei Angriffen Israels im Gazastreifen

Rafah/Sanaa - Bei israelischen Luftangriffen im Gazastreifen sind nach Angaben von Spitälern in der Nacht auf Montag mindestens 19 Menschen getötet worden. Das Europäische Krankenhaus erklärte, allein bei einem Angriff auf ein Haus östlich von Khan Younis im Süden des Gazastreifens seien zehn Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Bei einem Angriff auf ein Haus in der Flüchtlingssiedlung Bureij weiter nördlich gab es laut dem Al-Aqsa-Märtyrer-Krankenhaus sechs Tote.

ÖVP fordert Abschaffung von "Verbrenner-Verbot" in der EU

Wien - Die ÖVP unterstreicht am Montag ihre Forderung, Autos mit Verbrenner-Motor zu erhalten. Es gehe um "Technologieoffenheit", "gegen ein Verbrenner-Verbot" und ein "Ja zum Auto", so Bundeskanzler Karl Nehammer, Wirtschaftsminister Kocher und Steiermarks Landeshauptmann Christopher Drexler (alle ÖVP), die mit IV und Vertretern von Autofirmen, aber ohne Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne,) zu einem "Runden Tisch" mit anschließender Pressekonferenz zusammenkommen.

28-Jähriger tötete in Deutschland drei Familienmitglieder

Zwickau - Bei einem Gewaltverbrechen im deutschen Bundesland Sachsen sind drei Menschen getötet worden. Ihre Leichen wurden nach Polizeiangaben Montagfrüh in einem Einfamilienhaus in Tirpersdorf im Vogtland gefunden. Bei den Opfern handelt es sich demnach um einen 85 Jahre alten Mann, seine 84 Jahre alte Ehefrau und deren 59 Jahre alte Tochter. Ein 28-Jähriger hatte die Polizei per Notruf alarmiert. Dabei habe er angegeben, seine Familie getötet zu haben, sagte eine Polizeisprecherin.

Sheinbaum wird erste Präsidentin Mexikos

Mexiko-Stadt - Mexiko bekommt erstmals eine Frau als Präsidentin. Bei der Wahl in dem zentralamerikanischen Land hat sich offenbar die Kandidatin aus dem Regierungslager, Claudia Sheinbaum, klar durchgesetzt. Noch in der Nacht auf Montag (Ortszeit) erklärte sich die 61-Jährige zur Siegerin. Ihre schärfste Konkurrentin, die indigene Unternehmerin X�chitl G�lvez vom oppositionellen Rechtsbündnis, gestand ihre Niederlage ein.

Gratis-KlimaTicket für 18-Jährige kann nun beantragt werden

Wien - Das kostenlose KlimaTicket Österreich für alle 18-Jährigen geht an den Start: Ab dem heutigen Montag kann es unkompliziert beantragt werden, die Gültigkeit beginnt dann am 1. Juli. All jene, die seit Jahresbeginn ihren 18. Geburtstag gefeiert haben und in Österreich gemeldet sind, können das Angebot in Anspruch nehmen, so das Umweltministerium am Montag. Das Ticket gilt dann ein Jahr - der Start kann frei zwischen dem 18. und einem Tag vor dem 21. Geburtstag gewählt werden.

