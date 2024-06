OeNB: Privater Konsum treibt Wirtschaftserholung an

Wien - Nach der Rezession 2023 sieht die Oesterreichische Nationalbank (OeNB) heuer nur eine leichte Erholung der heimischen Wirtschaft. Das Wachstum wird mit 0,3 Prozent prognostiziert. Getragen wird das Plus vor allem vom privaten Konsum. Bei ihrer Prognose im März war die OeNB noch von einem Wachstum für 2024 von 0,5 Prozent ausgegangen. Die EU-harmonisierte Inflation (HVPI) dürfte sich heuer deutlich abschwächen und auf 3,4 Prozent sinken, nach 7,7 Prozent im Jahr 2023.

EU-Wahl geht in Tschechien und Irland weiter

Dublin/Prag - Nach den Niederlanden sind am Freitag die Europawahlen in Irland und Tschechien weitergegangen. Rund 3,6 Millionen Iren waren dazu aufgerufen, ihre Stimme für das Europäische Parlament abzugeben. In Tschechien haben die Wahllokale seit 14.00 Uhr geöffnet. Die mehr als acht Millionen Wahlberechtigten haben dort bis Samstagmittag Zeit, ihre Stimme abzugeben.

SPÖ schärft ihren Asylkurs nach

Wien - Neue Töne in Sachen Asyl kommen aus der SPÖ. Die Sozialdemokraten wollen auch Gewalttäter aus Afghanistan und Syrien abschieben. Der entsprechende Vorstoß des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz wird von Klubobmann Philip Kucher explizit unterstützt: "Wer Mord und Terrorismus bejubelt, ist kein Schutzsuchender", meinte er in der "ZiB2". Auch Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) begrüßt die deutsche Ankündigung.

EU-Wahl: Von der Leyen in Wien - Treffen mit Kanzler

Wien/Klosterneuburg - Unter Ausschluss der Medienöffentlichkeit ist EVP-Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen am Freitag im Rahmen ihrer EU-Tour zum Finale des Europawahlkampfs nach Österreich gekommen. Auf dem Programm stand ein Gespräch der amtierenden EU-Kommissionspräsidentin mit Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Wien, in dem es um die nächste EU-Kommission gehen soll. Am Institute of Science and Technology Austria (ISTA) in Klosterneuburg traf sie Forscher und Vertreter von Start-ups.

Gedenken an getöteten Polizisten von Mannheim

Mannheim - Deutschlands Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Freitag auf dem Mannheimer Marktplatz des dort vor einer Woche getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Steinmeier, Ministerpräsident Winfried Kretschmann und Landesinnenminister Thomas Strobl hielten um 11.34 Uhr in stiller Trauer inne. Auch die Eltern des getöteten Polizisten sowie weitere Angehörige nahmen an dem Gedenken teil. Die Polizei Baden-Württemberg hatte zu der Gedenkminute aufgerufen.

Dutzende Drohnenangriffe auf Ukraine

Kiew (Kyjiw) - Russland hat die Ukraine nach Angaben aus Kiew in der Nacht auf Freitag mit 53 Kampfdrohnen und fünf Marschflugkörpern angegriffen. Die Marschflugkörper sowie 48 Drohnen hätten zwar von der Luftverteidigung abgeschossen werden können, teilte die ukrainische Luftwaffe in der Früh auf Telegram mit. Doch nahe der Hauptstadt brach dennoch ein Brand in einer Industrieanlage aus. Auch am Vormittag dauerten die Löscharbeiten weiter an, wie der Zivilschutz mitteilte.

Israel nimmt Flüchtlingssiedlung erneut unter Beschuss

Rafah - Die israelische Armee hat am Freitag erneut die Flüchtlingssiedlung Nuseirat im Gazastreifen unter Beschuss genommen. Nach Angaben von Augenzeugen wurde Nuseirat aus der Luft und von Artillerie angegriffen. Medizinisches Personal im Al-Aksa-Krankenhaus in der Stadt Deir al-Balah sprach zudem von einem Angriff auf ein Wohnhaus nahe der Flüchtlingssiedlung Bureij, bei dem mehrere Menschen verletzt worden seien.

Eltern von verhungertem Buben in Tirol bleiben in U-Haft

Kufstein/Innsbruck - Im Fall eines aufgrund von massiver Unterernährung verstorbenen dreijährigen Buben im Tiroler Bezirk Kufstein ist am Freitag am Landesgericht Innsbruck die Untersuchungshaft über die Eltern (25 und 26) verlängert worden. Es bestünden nach wie vor dieselben Haftgründe wie bei Verhängung der U-Haft, sagte ein Sprecher des Landesgerichts zur APA. Die dringend tatverdächtigen Eltern mussten wegen Tatbegehungsgefahr in Haft. Die nächste Haftprüfung findet in einem Monat statt.

