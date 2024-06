Russland weist ORF-Korrespondentin Knips-Witting aus

Wien/Moskau - Russland hat der ORF-Korrespondentin Maria Knips-Witting die Akkreditierung entzogen und sie zur Ausreise aufgefordert. Es handle sich um eine Reaktion auf den Entzug der Akkreditierung eines russischen Korrespondenten der Staatsagentur TASS in Österreich, teilte das Moskauer Außenministerium am Montag mit. Im Gegenzug müsse eine österreichische Korrespondentin das Land nun verlassen. Maria Knips-Witting hatte seit Jänner 2024 aus Moskau berichtet.

UNO-Sicherheitsrat unterstützt Plan für Waffenruhe

Kairo/New York - Der UNO-Sicherheitsrat hat sich für einen von US-Präsident Joe Biden vorgestellten mehrstufigen Plan für eine Waffenruhe im Gaza-Krieg ausgesprochen. Eine entsprechende Resolution wurde vom mächtigsten Gremium der Vereinten Nationen am Montag in New York angenommen. 14 Mitgliedsländer stimmten dem Entwurf zu, die Veto-Macht Russland enthielt sich.

Treffen osteuropäischer NATO-Staaten mit Stoltenberg in Riga

Brüssel/Riga - Zur Vorbereitung auf den NATO-Gipfel im Juli in Washington treffen einander am Dienstag hochrangige Vertreter mehrerer osteuropäischer NATO-Staaten in Lettland. An den eintägigen Beratungen der "Bukarest-Neun-Gruppe" in Riga wird auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg teilnehmen. Zu dem Kreis gehören Polen, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, die Slowakei sowie die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, also die Länder entlang der NATO-Ostflanke.

Selenskyj für Konferenz in Berlin eingetroffen

Berlin/Kiew (Kyjiw) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist zur Teilnahme an der internationalen Wiederaufbaukonferenz für sein Land in Berlin gelandet. Die Konferenz will er am Dienstag zusammen mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) eröffnen. Es seien auch Gespräche mit dem Kanzler geplant, teilte Selenskyj am Montagabend auf X mit. Am Nachmittag will er zudem eine Rede im Bundestag halten. Es ist sein dritter Berlin-Besuch seit Beginn der russischen Invasion vor mehr als zwei Jahren.

Große Bedrohung durch islamistischen Terror in Deutschland

Berlin - Die Bedrohung durch islamistische Terroranschläge ist in Deutschland nach Einschätzung des Verfassungsschutzes aktuell deutlich höher als in den vergangenen Jahren - auch wegen des Gaza-Kriegs. "Das Risiko dschihadistischer Anschläge ist so hoch wie seit langem nicht mehr", sagte der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, in Berlin. Die Sicherheitsbehörden bearbeiten nach seinen Worten vermehrt entsprechende Hinweise.

Mopedlenker (15) starb bei Verkehrsunfall bei Feldkirchen

Feldkirchen - Ein 15-Jähriger ist am Montagnachmittag im Bezirk Feldkirchen mit seinem Moped tödlich verunglückt. Der Bursch war laut Polizei gegen 16.50 Uhr mit seinem Zweirad auf der Steuerberger Landesstraße unterwegs gewesen, als er in einer Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geriet und frontal gegen einen Pkw prallte. Die Bemühungen des Notarztes waren vergeblich, der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.

