Linzerin starb natürlichen Todes, Bekannter vergrub Leiche

Linz - Eine 54-Jährige, die seit Oktober 2023 in Linz vermisst wurde, ist tot entdeckt worden. Sie dürfte eines natürlichen Todes gestorben sein. Ein 43-Jähriger, mit dem sie in der Nacht ihres Verschwindens gefeiert hatte, habe sie nahe seiner Wohnung im Linzer Süden vergraben. Gegen ihn wird wegen Imstichlassens einer Verletzten und Störung der Totenruhe ermittelt, bestätigte Staatsanwältin Ulrike Breiteneder am Mittwoch einen Bericht von "OE24". Eine Obduktion wurde angeordnet.

Putin: Vertrag mit Nordkorea mit "Beistand" bei Aggression

Moskau/Pjöngjang/Seoul - Der beim Staatsbesuch von Russlands Präsident Wladimir Putin in Nordkorea unterzeichnete Partnerschaftsvertrag zwischen beiden Staaten umfasst Putin zufolge gegenseitigen "Beistand" im Fall einer "Aggression" gegen einen der beiden Staaten. "Der heute unterzeichnete umfassende Partnerschaftsvertrag sieht unter anderem gegenseitigen Beistand im Falle einer Aggression gegen eine der Vertragsparteien vor", sagte Putin am Mittwoch den russischen Nachrichtenagenturen zufolge.

Kogler glaubt trotz Regierungskrise an weitere Projekte

Wien/Brüssel/EU-weit - Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) gibt sich trotz des veritablen Krachs mit der ÖVP zuversichtlich, dass die Koalition noch weitere Projekte gemeinsam umsetzt. "Es wird was weitergehen", versicherte Kogler am Mittwoch im APA-Interview. "Wir sind ja nicht im Kindergarten oder auf irgendeinem Jugendlager, wo man sich beleidigt zur Seite dreht." Und auch eine künftige Regierungsbeteiligung nach der Nationalratswahl hat er noch nicht aufgegeben - mit Leonore Gewessler im Team.

Babler wirft Regierung "Arbeitsverweigerung" vor

Wien - Für SPÖ-Chef Andreas Babler befindet sich die schwarz-grüne Koalition seit Montag in einem "unwürdigen Schwebezustand zwischen Koalition und Nicht-Koalition". Dass der Ministerrat am heutigen Mittwoch nicht in Präsenz stattfindet, kritisierte er als "Arbeitsverweigerung". Bundeskanzler Nehammer (ÖVP) habe die Regierung am Montag trotz der Eskalationsspirale nur deshalb nicht aufgekündigt, weil er die Ministerien noch für "Wahlpropaganda" nutzen wolle, warf Babler diesem vor.

Hohe Temperaturen: Nationaler Hitzeschutzplan überarbeitet

Wien - Seit sieben Jahren gibt es den Nationalen Hitzeschutzplan in Österreich, nun wurde er aufgrund des Klimawandels überarbeitet. Die Bevölkerung soll besser über Maßnahmen informiert werden und die Länder ihren Austausch intensivieren, gab Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Wien bekannt. Jedes Jahr sind bis zu 500 Hitzetote zu beklagen, hieß es. Besonders betroffen sind Säuglinge, Kleinkinder, ältere Menschen und chronisch Kranke.

Zahl der Keuchhustenfälle in Österreich stark gestiegen

Wien - Die Zahl an Keuchhustenfälle in Österreich ist stark angestiegen. Laut eines Berichts der Tageszeitung "Kurier" waren bis Mitte Juni bereits mehr als 6.049 Erkrankungen registriert, während es im gesamten Jahr 2023 noch 2.780 gewesen sind, bestätigte auch das Gesundheitsministerium. Gefährlich ist die Krankheit vor allem für Kinder, im März starb etwa in Graz ein Baby an Keuchhusten.

Zwölfjährige Jüdin in Frankreich von Burschen vergewaltigt

Paris - Die mutmaßlich antisemitisch motivierte Vergewaltigung eines zwölf Jahre alten Mädchens jüdischen Glaubens bei Paris hat in Frankreich Entsetzen ausgelöst. Die Justiz ermittelt gegen drei Buben im Alter zwischen zwölf und 13 Jahren. Zwei mutmaßliche Täter befinden sich in Polizeigewahrsam, ein dritter in einem Heim. "Niemand kann wegsehen bei diesem beispiellosen antisemitischem Akt", schrieb Frankreichs Oberrabbiner Ha�m Korsia am Mittwoch im Onlinedienst X.

Los Angeles will Smartphone-Nutzung in Schulen verbieten

Los Angeles - Die US-Metropole Los Angeles will den Gebrauch von Smartphones in Schulen vollständig verbieten. Die Schulverwaltung stimmte am Dienstag (Ortszeit) für ein Handy-Verbot an sämtlichen Schulen der Millionenstadt. Die Schulen wurden angewiesen, Regeln zur Verbannung von Mobiltelefonen und Online-Medien während der Schulzeit auszuarbeiten. Schulen, an denen bereits ein Handy-Verbot gilt, hätten "unglaubliche Ergebnisse gemeldet", sagte Schulratsmitglied Nick Melvoin.

