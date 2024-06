Hollywoodschauspieler Donald Sutherland gestorben

Hollywood - Die Hollywoodlegende Donald Sutherland ist tot. Der kanadische Schauspieler verstarb am Donnerstag im Alter von 88 Jahren, wie sein Sohn Kiefer Sutherland - ebenfalls erfolgreicher Schauspieler ("24") - auf X (vormals Twitter) mitteilte: "Ich persönlich denke, dass er einer der wichtigsten Schauspieler in der Geschichte des Films ist. Nie von einer Rolle eingeschüchtert, gut, schlecht oder hässlich. Er hat geliebt, was er getan hat, und getan, was er geliebt hat."

Putin sieht NATO in Asien als Bedrohung für Russland

Brüssel/Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon)/Moskau - Russlands Präsident Wladimir Putin hat der NATO am Donnerstag vorgeworfen, in Asien eine Sicherheitsbedrohung für sein Land und andere asiatische Staaten zu schaffen. "Wir sehen, was in Asien geschieht: Es wird ein System von Blöcken aufgebaut", sagte Putin in Vietnam zum Abschluss seiner zweitägigen Asienreise. Die NATO ziehe nach Asien, als sei es "ein ständiger Wohnsitz". Südkorea warnte Putin vor Waffenlieferungen an die Ukraine.

41. Ausgabe des Wiener Donauinselfestes startet

Wien - Am Freitag startet die 41. Ausgabe des Wiener Donauinselfestes. Drei Tage lang wird auf 14 Bühnen rund 700 Stunden Unterhaltung geboten. Neben Sport- und Kinderprogramm stehen bei freiem Eintritt einmal mehr zahlreiche Konzerte im Mittelpunkt der Open-Air-Sause, die bei freiem Eintritt besucht werden kann. Auf der großen Festbühne sind bis Sonntag u.a. Wolfgang Ambros, Christina Stürmer, Ronan Keating und Wanda als Highlights angekündigt.

Sieben Verletzte durch Wohnungsbrand am Wiener Naschmarkt

Wien - In einem im Jahr 1888 errichteten mehrstöckigen Mietshaus an der Linken Wienzeile in Wien-Mariahilf ist Donnerstag am späten Nachmittag ein Brand ausgebrochen, ein großer Blaulicht-Einsatz war die Folge. Laut Berufsrettung wurden sieben Menschen verletzt, eine Person davon schwer. Insgesamt drei Menschen wurden in Spitäler eingeliefert. Einige Personen barg die Berufsfeuerwehr Wien über eine Drehleiter aus dem verrauchten Gebäude, das sich vis-a-vis zum Naschmarkt befindet.

Frankreich: Zusammenstöße mit Polizei bei Demo gegen Rechts

Rennes - Bei einer Kundgebung gegen die rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) in Rennes haben sich Demonstranten gewaltsame Auseinandersetzungen mit der französischen Polizei geliefert. Rund 1.500 Menschen beteiligten sich nach Behördenangaben am Donnerstagabend an dem von Gewerkschaften organisierten Protest. Die Demo wurde vorzeitig abgebrochen, als junge Protestierende die Einsatzkräfte mit Flaschen und anderen Gegenstände angriffen. Die Polizisten setzten Tränengas ein.

SPÖ sucht nach Asyl-Linie

Wien - Die SPÖ präsentiert am Samstag ihre Vorstellungen zur Asyl- und Integrationspolitik. Neues ist nicht zu erwarten, im Wesentlichen geht es darum, das so genannte "Kaiser-Doskozil-Papier" zu straffen und die wichtigsten Punkte daraus öffentlich zu präsentieren. Zu den zentralen Leitlinien gehören Verfahren in Zentren außerhalb Europas, ein Integrationsjahr sowie die Möglichkeit, an österreichischen Vertretungsbehörden im Ausland Asyl beantragen zu können.

