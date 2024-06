WikiLeaks-Gründer Julian Assange frei

London/Saipan (Nördliche Marianen) - Ein US-Gericht hat den Deal zwischen WikiLeaks-Gründer Julian Assange und der amerikanischen Justiz im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen abgesegnet und seine Freilassung besiegelt. Das berichteten die BBC und der britische "Guardian" am Mittwoch übereinstimmend aus dem Gerichtssaal auf der Marianen-Insel Saipan, einem US-Außengebiet im Pazifik. Demnach kommt der 52-Jährige im Gegenzug für ein Schuldbekenntnis nach seiner in Großbritannien verbüßten Haft auf freien Fuß.

UNO warnt vor gefährlichen Opium-Alternativen

Wien - Weil die Opium-Produktion in Afghanistan eingebrochen ist, blicken UNO-Drogenfachleute besorgt auf neue, gefährliche Alternativprodukte. Das UNO-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) in Wien warnte am Mittwoch besonders vor dem synthetischen Heroin-Ersatz Nitazen, der bereits in mehreren europäischen Ländern zu Todesfällen geführt hat. Der Anbau von Schlafmohn, aus dem der Heroin-Rohstoff Opium gewonnen wird, wurde 2022 in Afghanistan von den Taliban verboten.

Fast die Hälfte der Arbeitnehmer von höherem Druck belastet

Wien - Fast die Hälfte (42 Prozent) der Menschen in Österreich sagen laut einer Studie, dass die Arbeitsbelastung in den vergangenen zwölf Monaten zugenommen hat, was zu schaffen mache. Unflexibel sind die Menschen nicht: Fast ein Viertel ist bereit, die Firma zu wechseln, fast vier Fünftel (78 Prozent) sind bereit, sich an neue Gegebenheiten wie neue Arbeitsweisen anzupassen, zeigt die neue "Hopes and Fears Global Workforce Survey 2024" von PwC für Österreich mit 1.000 Befragten.

Erster Regierungsauftritt nach Koalitionszwist

Wien - Erstmals seit dem Koalitionszwist um das Renaturierungsgesetz tritt die Bundesregierung am Mittwoch wieder gemeinsam auf. Mitglieder von ÖVP und Grünen treten am Vormittag zum Ministerrat zusammen, in der Vorwoche hatte Türkis-Grün lediglich mittels Umlaufbeschlüssen regiert. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wird bei der Regierungssitzung nicht zugegen sein, reist er an diesem Tag doch erst von der Fußball-EM in Berlin zurück. Auch das Thema für das Pressefoyer ist noch nicht fix.

NATO ernennt Rutte offiziell zum neuen Generalsekretär

Brüssel - Die NATO will den scheidenden niederländischen Regierungschef Mark Rutte am Mittwoch offiziell zum neuen Generalsekretär ernennen. Nach Angaben aus Brüsseler Diplomatenkreisen werden die Botschafter der 32 Mitgliedstaaten die Nominierung bei einer Sitzung des Nordatlantikrats vornehmen. Der 57-jährige Rutte wird dann voraussichtlich am 1. Oktober die Nachfolge von NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg antreten.

Durch Hagel beschädigte AUA-Maschine im regulären Betrieb

Schwechat - Jene AUA-Maschine, die am 9. Juni über der Steiermark in ein Unwetter geraten und durch Hagel beschädigt worden ist, nimmt am (heutigen) Mittwoch den Linienflugbetrieb wieder auf. AUA-Sprecherin Anita Kiefer bestätigte auf APA-Anfrage entsprechende Informationen des Onlineportals "Austrian Wings". Am Dienstag hatte der Airbus A320 nach einer Reparatur einen erfolgreichen Testflug absolviert. Die Maschine landete danach wieder auf dem Airport Wien in Schwechat.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red