WikiLeaks-Gründer Julian Assange in Australien gelandet

Canberra/London - WikiLeaks-Gründer Julian Assange ist nach 14 Jahren juristischer Odyssee in seine australische Heimat zurückgekehrt. Die Chartermaschine vom Typ Bombardier mit dem 52-Jährigen an Bord landete am Mittwochabend (Ortszeit) in der Hauptstadt Canberra. Der 52-Jährige winkte den wartenden Journalisten zu, küsste seine Frau Stella, umarmte seinen Vater und ging unter Begleitung seiner Anwälte ins Flughafengebäude. In der Öffentlichkeit äußerte sich Assange nicht.

Ex-BVT-Beamter Egisto Ott enthaftet

Wien - Der am 29. März unter Spionage-Verdacht fest- und in weiterer Folge in U-Haft genommene frühere Verfassungsschützer Egisto Ott befindet sich wieder auf freiem Fuß. Das Oberlandesgericht (OLG) Wien gab am Mittwoch einer Haftbeschwerde des ehemaligen Beamten des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT) Folge und ordnete die Enthaftung Otts an.

NATO ernannte Mark Rutte zum künftigen Generalsekretär

Brüssel - Der scheidende niederländische Regierungschef Mark Rutte ist offiziell zum nächsten Generalsekretär der NATO ernannt worden. Der 57-Jährige soll Anfang Oktober die Nachfolge des Norwegers Jens Stoltenberg antreten, wie das Verteidigungsbündnis am Mittwoch nach einer Sitzung der ständigen Vertreter der 32 NATO-Staaten im Brüsseler Hauptquartier mitteilte. Stoltenberg (65) wird den Spitzenposten dann zehn Jahre ausgeübt haben.

Wifo und IHS fordern Sparpaket ein

Wien - Österreichs Wirtschaft stagniert heuer und wird auch kommendes Jahr nur um rund anderthalb Prozent wachsen. Selbst dann werde die Wirtschaftsleistung pro Kopf aber 1,5 Prozent unter jener vor Corona liegen. Das seien "sechs verlorene Jahre" sagte Wifo-Chef Gabriel Felbermayr am Mittwoch bei der Vorstellung der Sommerprognose von Wifo und IHS. In der Eurozone werde die Wirtschaftsleistung hingegen 3 Prozent über jener des Jahres 2019 liegen.

Anna Netrebko und Yusif Eyvazov haben sich getrennt

Wien - Das wohl prominenteste Paar der Klassikwelt hat sich getrennt: Anna Netrebko und Yusif Eyvazov werden künftig eigene Wege gehen. "Nach zehn glücklichen gemeinsamen Jahren haben wir die schwierige, aber freundschaftliche Entscheidung getroffen, uns zu trennen", heißt es in einem gemeinsamen Statement der beiden Sänger gegenüber der APA: "Wir bleiben enge Freunde, vereint in unserer gemeinsamen Liebe zu Tiago." Netrebkos Sohn entstammt noch der Beziehung mit Erwin Schrott.

Schönbrunner Pandas kehren nach China zurück

Wien/Peking - Die beiden Schönbrunner Pandas Yang Yang und Yuan Yuan, mittlerweile 24 und 25 Jahre alt, werden im Herbst in ihre Heimat China zurückkehren, gab der Zoo am Mittwoch bekannt. Ein genaues Datum für die Abreise steht noch nicht fest. Der Tiergarten wird aber nicht lange auf den Besuchermagneten Große Pandas verzichten müssen: Ein neues junges Panda-Paar wurde bereits ausgewählt, das nach Österreich übersiedeln wird, entsprechende Vorbereitungen laufen auf beiden Seiten.

Russland entzog ORF-Bürochefin Schneider die Akkreditierung

Wien/Moskau - Das russische Außenministerium hat am Mittwoch der Leiterin des ORF-Korrespondentenbüros in Moskau, Carola Schneider, die Akkreditierung entzogen. Schneider muss zeitnah das Land verlassen. Damit sind nach der Ausweisung von Maria Knips-Witting vor etwas mehr als zwei Wochen keine ORF-Journalisten permanent mehr in dem kriegsführenden Land vertreten. Der ORF sieht in einer Aussendung einen "Willkürakt gegenüber unabhängiger Berichterstattung" gegeben.

AHS-Maturanten können statt VWA auch andere Arbeit erstellen

Wien - Die bisher an den Gymnasien verpflichtende Vorwissenschaftliche Arbeit (VWA) wird durch eine "Abschließende Arbeit" ersetzt - und das bereits ab kommendem Schuljahr. Das hat Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Mittwoch angekündigt. Die Teilleistung der Matura kann künftig etwa auch in Form eines Multimediaprodukts, einer Videoreportage oder eines Podcasts erfolgen. Bis 2028/29 ist alternativ auch eine zusätzliche mündliche oder schriftliche Matura möglich.

Wiener Börse notiert klar im Minus

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag eine schwächere Tendenz aufgewiesen. Der ATX gab 0,54 Prozent auf 3.593 Punkte ab. Auch die europäischen Leitbörsen drehten im Verlauf in den Minusbereich. Am heimischen Aktienmarkt liegt auf Unternehmensebene weiterhin eine sehr dünne Meldungslage vor. Unter den Schwergewichten in Wien büßte die Wienerberger-Aktie deutliche 4,1 Prozent ein. voestalpine schwächten sich um zwei Prozent ab und drückten damit ebenfalls auf den ATX.

red