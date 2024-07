Offizielles Endergebnis in Frankreich - Rechtsnationale vorn

Paris - Die rechte Partei Rassemblement National (RN/Nationale Vereinigung) ist aus der 1. Runde der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich als stärkste Kraft hervorgegangen. Die Partei von Marine Le Pen erhielt zusammen mit ihren Verbündeten laut dem am Montag veröffentlichten offiziellen Endergebnis 33,15 Prozent der Stimmen. Auf Platz 2 bei der Wahl am Sonntag kam das Linksbündnis mit 27,99 Prozent, dahinter das Zentrums-Lager von Präsident Emmanuel Macron mit 20,04 Prozent.

Arbeitslosigkeit im Juni um knapp 10 Prozent gestiegen

Wien - Die stagnierende Wirtschaft lässt weiter die Arbeitslosenzahlen steigen. Ende Juni waren 338.051 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos oder in Schulung gemeldet, davon waren 264.018 arbeitslos und 74.033 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist die Zahl der Arbeitslosen und AMS-Schulungsteilnehmer um 9,9 Prozent bzw. 30.319 Personen gestiegen. Die Arbeitslosenrate erhöhte sich um 0,5 Prozentpunkte auf 6,2 Prozent.

Warnung vor sich langsam abzeichnender Vogelgrippe-Pandemie

Chicago/London - Die Ausbreitung der Vogelgrippe schürt unter Pandemie-Experten zunehmend Sorgen. "Es scheint fast wie eine Pandemie, die sich in Zeitlupe ausbreitet", sagt Scott Hensley, Professor für Mikrobiologie an der Universität von Pennsylvania. "Momentan ist die Bedrohung ziemlich gering, aber das könnte sich schlagartig ändern." Mehr als ein Dutzend von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Experten fürchten, dass Lücken in der Überwachung das Erkennen einer Pandemie verzögern.

Krankenkasse sieht Einzelordinationen künftig in Minderheit

Wien - Österreichs öffentliche Gesundheitsversorgung steht vor einem radikalen Strukturwandel: Bis 2030 werde die ärztliche Einzelordination in Österreichs Ballungsräumen eher in der Minderheit sein, prophezeite Andreas Huss, im zweiten Halbjahr turnusmäßig Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), am Montag vor Journalisten. Massiv ausgebaut würden bis dahin Primärversorgungseinheiten (PVE), in denen Ärztinnen und Ärzte mit anderen Gesundheitsberufen zusammenarbeiten.

Brutaler Überfall von falschem Polizisten in Wien

Wien - Einen äußerst brutalen Raub muss die Polizei im Wiener Bezirk Favoriten klären. Eine junge Frau ist im März in ihrer Wohnung von einem falschen Polizisten überfallen worden. Der Mann drang in die Wohnung ein, bedrohte sein Opfer und attackierte die 25-Jährige mit Schlägen. Dann schnappte sich der Unbekannte einen Polster der Couch und drückte ihn der Frau so fest ins Gesicht, dass diese ohnmächtig wurde. Ohne Beute flüchtete der Mann, so die Polizei am Montag.

Aufräumarbeiten nach Hagel im nördlichen Waldviertel

Waldkirchen a.d. Thaya/Dobersberg - Die Aufräumarbeiten nach einem Unwetter am Sonntagnachmittag im Bezirk Waidhofen a.d. Thaya waren am Montag weiter im Gange. Bis zu sieben Zentimeter große Hagelkörner haben Dächer, Fahrzeuge und Fassaden schwer in Mitleidenschaft gezogen. Die Feuerwehr deckte Dächer mit Planen ab. Die Katastralgemeinden Waldkirchen, Gilgenberg und Rappolz in Waldkirchen a.d. Thaya sowie Lexnitz in Dobersberg wurden behördlich zum Katastrophengebiet erklärt. Das Land sicherte rasche Hilfe zu.

Ungarn übernimmt EU-Ratsvorsitz

Budapest/Wien - Ungarn übernimmt am Montag die alle sechs Monate wechselnde EU-Ratspräsidentschaft. Bis Ende des Jahres hat das Land damit den Vorsitz der Ministerräte inne und kann diese maßgeblich beeinflussen. Budapest hat seine Ratspräsidentschaft unter das Motto "Make Europe Great Again" (Macht Europa wieder groß!) gestellt - eine Anlehnung an den Slogan "Make America Great Again" des früheren US-Präsidenten Donald Trump, dessen erklärter Anhänger Ministerpräsident Viktor Orb�n ist.

Gewaltbereiter junger Rechtsextremer in Wien vor Gericht

Wien - Am Wiener Landesgericht ist am Montag gegen ein ehemaliges Mitglied der rechtsterroristischen "Feuerkrieg Division" (FKD) verhandelt worden. Der mittlerweile 21-Jährige, dem nationalsozialistische Wiederbetätigung, kriminelle Vereinigung, Verhetzung und Aufforderung zur mit Strafe bedrohten Handlungen vorgeworfen wird, legte ein Geständnis ab, verlas ein von ihm vorbereitetes schriftliches Statement und machte danach von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red