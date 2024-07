Orban zu Gesprächen in Kiew - Russland greift Flugplätze an

Kiew (Kyjiw) - Einen Tag nach Beginn der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft ist Ministerpräsident Viktor Orban erstmals seit Kriegsbeginn in die ukrainische Hauptstadt Kiew gereist. Thema der Gespräche mit Präsident Wolodymyr Selenskyj seien die Beziehungen beider Länder zueinander und die Chancen auf Frieden mit Russland, so Orbans Sprecher Bertalan Havasi. Damit setzt Orban einen anderen Tenor als die Mehrheit der EU-Vertreter, die bei ihren Besuchen militärische Hilfe zugesichert haben.

Inflation im Juni auf 3 Prozent gesunken

Wien - Die Inflationsrate in Österreich ist im Juni laut Schnellschätzung der Statistik Austria auf 3 Prozent zurückgegangen. Das ist der niedrigste Wert seit Juli 2021. Im Mai stiegen die Verbraucherpreise im Vergleich zum Vorjahresmonat noch um 3,4 Prozent. "Insbesondere die Preise für Nahrungsmittel sowie für Treibstoffe kurbeln die Inflation aktuell weniger an als zuletzt", so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas am Dienstag in einer Aussendung.

Mehrere Großbrände in Griechenland

Athen - In Griechenland kämpfen Hunderte Feuerwehrleute gegen mehrere große Wald- und Buschbrände. Unter anderem brennt es auf den Inseln Kos, Chios und Kreta. In den vergangenen 24 Stunden sollen laut Feuerwehr im ganzen Land rund 50 Brände ausgebrochen sein - fast alle seien jedoch schnell unter Kontrolle gebracht worden.

Luftangriffe Israels nach Raketenbeschuss aus Gazastreifen

Tel Aviv/Gaza - Nach Raketenangriffen aus dem Gazastreifen hat die israelische Armee am Dienstag erneut Luftangriffe im Süden des Palästinensergebietes durchgeführt. Augenzeugen berichteten von mehreren Bombardements in und um die Stadt Khan Younis. Nach Angaben von Rettungskräften und des Palästinensischen Roten Halbmonds wurden dabei acht Menschen getötet und mehr als 30 weitere verletzt.

Heuer weniger Anmeldungen bei Aufnahmetest für Medizin

Wien - 15.158 Personen und damit etwas weniger als im Vorjahr haben sich heuer für den Aufnahmetest für das Medizinstudium am Freitag (5. Juli) angemeldet. Zu vergeben sind an den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Uni Linz insgesamt 1.900 Studienplätze. Das sind um 50 mehr als im Vorjahr. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse, insgesamt können es bis zu 85 werden.

EU muss Klima-Investitionen verdoppeln

Paris - Die Europäische Union muss die Investitionen zur Erreichung ihrer Klimaziele für 2030 nach Angaben von Forschern verdoppeln. Es gebe zwar "vielversprechende Anzeichen für Fortschritte" bei der Dekarbonisierung der Stromerzeugung und der Industrie sowie beim Einsatz sauberer Technologien, erklärte die Europäische Beobachtungsstelle für Klimaneutralität (ECNO) am Dienstag. Insgesamt verlaufe die Entwicklung aber noch "zu langsam".

Argentiniens Regierung schloss staatliche Nachrichtenagentur

Buenos Aires - Die Regierung des ultrarechten argentinischen Präsidenten Javier Milei hat die staatliche Nachrichtenagentur Telam geschlossen und eine Agentur für staatliche "Propaganda" daraus gemacht. Die 1945 gegründete Nachrichtenagentur mit ihren mehr als 700 Mitarbeitern werde "nicht länger so arbeiten, wie sie ursprünglich gegründet wurde", hieß es am Montag (Ortszeit) in einer Mitteilung der Regierung in Buenos Aires.

SPÖ und NEOS vor letzter Plenarwoche mit Kritik an Regierung

Wien - Die SPÖ hat vor der letzten Plenarwoche vor der Sommerpause noch einmal eine vernichtende Bilanz über fünf Jahre Schwarz-Grün gezogen. Vize-Klubchefin Julia Herr beklagte, dass jeder Österreicher um 1.300 Euro ärmer sei als beim Amtsantritt der Regierung. Die NEOS warnten indes vor "parlamentarischen Schnellschüssen" und dem Verteilen von "Wahlzuckerln".

