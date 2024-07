Hitzige Klimawandel-Diskussion im Nationalrat

Wien - Die letzte Sitzungswoche des Arbeitsjahres im Nationalrat hat am Mittwoch mit einer hitzigen Diskussion über den Klimawandel begonnen. Die Grünen appellierten in der von ihnen gestalteten "Aktuellen Stunde" zum Thema "Hitze, Unwetter und Klimakrise gefährden unsere Gesundheit - aktiver Klimaschutz schützt die Bevölkerung", den Empfehlungen der Wissenschaft zu folgen und Klimaschutz zu forcieren. Angelobt wurde Kerstin Fladerer (ÖVP), die auf Reinhold Lopatka folgt.

Benko erhielt Beugestrafe im COFAG-Ausschuss

Wien - Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Covid-Finanzierungsagentur COFAG hat zwar seine Arbeit beendet, dennoch gibt es weitere Konsequenzen aus den Befragungen. So wurde gegen den insolventen Investor Rene Benko eine Beugestrafe wegen Aussageverweigerung verhängt. Benko muss laut der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 700 Euro zahlen. Er kann noch Rechtsmittel beim Verfassungsgerichtshof bzw. Verwaltungsgerichtshof einlegen.

Lufthansa darf italienische Staatsairline ITA übernehmen

Brüssel - Die AUA-Mutter Lufthansa darf die staatliche italienische Fluggesellschaft ITA übernehmen. Dazu muss das deutsche Traditionsunternehmen aber eine Reihe von Bedingungen erfüllen, wie die EU-Kommission bekanntgab. Die Wettbewerbshüter aus Brüssel machen etwa zur Voraussetzung, dass die Partner Start- und Landerechte in Mailand-Linate abgeben sowie neuen Wettbewerbern auf der Mittel- und Langstrecke Starthilfe geben. Dafür soll es auch Verhandlungen mit Konkurrenten geben.

Vorsitz in Landeshauptleutekonferenz geht an Stelzer

Linz - Mit Anfang Juli hat Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) den Vorsitz der Landeshauptleutekonferenz übernommen. "Gerade in einer hektischeren Phase" vor der anstehenden Nationalratswahl seien die Länder ein Faktor für Stabilität und Verlässlichkeit, sieht er sie gar als "gelebte Gegenthese zur Wadlbeißerei, die es auf anderen Ebenen gibt". Inhaltlich will er sich dem Bürokratieabbau und der Standortsicherung widmen.

Halbwüchsige erniedrigten Raubopfer: Teilbedingte Haft

Wien/Linz - Ein besonders drastischer Fall von Jugendkriminalität ist am Mittwoch am Wiener Landesgericht verhandelt worden. Zwei Burschen im Alter von 14 und 15 hatten am 12. April 2024 am Linzer Hauptbahnhof drei ihnen körperlich unterlegene Burschen in eine Falle gelockt, ausgeraubt und in weiterer Folge zum Mitkommen gezwungen. In einem Park musste sich eines der Opfer in die Mitte knien. Auf den 14-Jährigen wurde dann eingeprügelt und eingetreten, ehe er noch gedemütigt wurde.

NATO-Staaten bei mehrjähriger Ukraine-Hilfe nicht einig

Brüssel - NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg ist mit dem Vorhaben gescheitert, die Bündnisstaaten zu mehrjährigen Zusagen für Militärhilfen für die Ukraine zu bewegen. Die 32 Alliierten konnten sich im Vorfeld eines Gipfeltreffens in Washington lediglich darauf verständigen, innerhalb des nächsten Jahres Unterstützung im Umfang von mindestens 40 Milliarden Euro zu leisten, wie die Deutsche Presse-Agentur aus mehreren Delegationen erfuhr.

16-Jähriger geriet in Schwechat in Oberleitung und starb

Schwechat - Ein 16 Jahre alter Bursch aus Wien ist am Montagabend im niederösterreichischen Schwechat auf einen abgestellten Eisenbahnwaggon geklettert und dabei in den Stromkreis der Oberleitung geraten. Der 16-Jährige wurde vom Waggon geschleudert und starb noch an der Unfallstelle, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit. Er hatte sich zusammen mit einer anderen Jugendlichen im Bereich der Verschubgleise aufgehalten.

Drei Festnahmen nach Public Viewings in Wien

Wien - Bei den Public Viewings am Dienstagabend in Wien anlässlich des Fußball-EM-Achtelfinalspiels der österreichischen Nationalmannschaft sind drei Personen aufgrund des Verdachts des Widerstands gegen die Staatsgewalt festgenommen sowie 18 Anzeigen nach dem Strafgesetzbuch erstattet worden. Das gab die Landespolizeidirektion am Mittwoch auf APA-Anfrage bekannt. Zudem seien 27 verwaltungsrechtliche Anzeigen erstattet sowie 18 Zuseher im Bereich der Fanzonen verletzt worden.

Wiener Börse legt am Mittwoch zu, ATX gewinnt 0,7 Prozent

Wien - Die Wiener Börse hat am Mittwochnachmittag zugelegt. Der ATX stieg bis 15 Uhr um 0,65 Prozent auf 3.683,85 Punkte. Gut aufgenommen wurden Aussagen von US-Notenbank-Chef Fed-Chef Jerome zur Inflationsentwicklung beim Notenbanker-Treffen im portugiesischen Sintra. Die Äußerungen wurden als Hinweis auf mögliche Zinssenkungen gedeutet. Für Zurückhaltung unter Anlegern dürften hingegen die anstehenden Wahlen in Frankreich und Großbritannien sorgen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red