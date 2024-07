Erdrutschsieg für Labour bei britischer Parlamentswahl

London - Machtwechsel in Großbritannien: Bei der Unterhauswahl hat die oppositionelle Labour Party einen Erdrutschsieg erzielt und wird einer BBC-Prognose zufolge künftig 405 der 650 Sitze stellen. "Das Volk ist bereit für den Wandel. Jetzt ist die Zeit, dass wir umsetzen", sagte Labour-Chef Keir Starmer in der Nacht auf Freitag. Die Konservativen von Premier Rishi Sunak wurden vernichtend geschlagen, dem rechtspopulistischen Brexit-Vorkämpfer Nigel Farage gelang der Parlamentseinzug.

Stichwahl um Präsidentschaft im Iran

Teheran - Im Iran gehen am Freitag der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massoud Pezeshkian und der Hardliner Said Jalili in die Stichwahl. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen. Anders als in vielen Ländern der Welt ist Irans Präsident nicht das Staatsoberhaupt. Die eigentliche Macht konzentriert sich auf Religionsführer Ajatollah Ali Khamenei.

Meinl-Reisinger will für NEOS Finanzministerium

Wien - Die NEOS wollen nach der Nationalratswahl im Herbst erstmals mitregieren. Das aber nur, wenn man auch pinke Vorstellungen in einer etwaigen Koalition verwirklicht sieht, betont deren Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, die sich am Samstag bei einer Mitgliederversammlung der Wiederwahl als Parteichefin stellt. Im Auge hat die NEOS-Chefin dabei das Finanzministerium. Es wäre "wichtig, wenn wir die Verantwortung über das Finanzministerium bekommen", sagte sie im APA-Interview.

Höchste Warnstufe wegen Hurrikan "Beryl" in Mexiko

Mexiko-Stadt - Der gefährliche Hurrikan "Beryl" ist kurz vor Mexiko. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von bis zu 175 Kilometern pro Stunde ist der atlantische Wirbelsturm nur noch wenige Hundert Kilometer von der Halbinsel Yucat�n im Osten des Landes entfernt. In der Region mit den viel besuchten Badeorten Canc�n und Tulum halten sich nach offiziellen Zahlen mehr als 340.000 Urlauber auf. Für die am stärksten gefährdeten Gebiete gilt die höchste Warnstufe, wie die Behörden mitteilten.

Biden dementiert Ausstiegspläne: "Gehe nirgendwo hin"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag bekräftigt, nicht aus dem Rennen ums Weiße Haus aussteigen zu wollen. "Ich werde nirgendwo hingehen", sagte Biden bei einem Grillfest für aktive Militärangehörige im Garten des Weißen Hauses. Er sagte dies nach einer kurzen Ansprache, die er vom Teleprompter abgelesen hatte. Im Anschluss wandte sich Biden kurz spontan an die Gäste - dabei fiel auch dieser Satz.

Sommerferien in ganz Österreich

Wien - Rund 660.000 Kinder und Jugendliche in Vorarlberg, Tirol, Salzburg, Oberösterreich, Kärnten und der Steiermark starten am Freitag nach der Zeugnisverteilung in die neunwöchigen Sommerferien. Damit haben nun eine Woche nach dem Ferienbeginn in Ostösterreich alle Schülerinnen und Schüler des Landes frei. Schulbeginn in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ist wieder am 2. September, in den anderen Bundesländern am 9. September.

Medizin-Aufnahmetest heuer mit bis zu 15.200 Bewerbern

Wien - 15.158 Personen haben sich für den Aufnahmetest für das Medizinstudium am Freitag angemeldet. An den Medizin-Unis Wien, Innsbruck und Graz bzw. an der Medizin-Fakultät der Uni Linz werden insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse - bis zu 85 sind für Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium reserviert.

Neuer Anlauf bei Waffenruhe-Gesprächen für Gaza

Jerusalem - US-Präsident Joe Biden begrüßt die vom israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu genehmigte Entsendung eines Verhandlungsteams für weitere Gespräche über eine Waffenruhe im Gazakrieg. Biden habe mit Netanyahu über den Stand der Verhandlungen gesprochen, bei denen es auch um die Freilassung der Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas gehe, teilte das Weiße Haus mit.

