Labour-Erdrutschsieg bringt Machtwechsel in Großbritannien

London - Die britischen Wähler haben die für den Brexit verantwortlichen Konservativen nach 14 Jahren abgewählt. Bei der Unterhauswahl am Donnerstag hat die sozialdemokratische Labour Party von Oppositionsführer Keir Starmer eine absolute Mehrheit erzielt. Dies stand in der Nacht auf Freitag fest, obwohl noch 185 der 650 Wahlkreise auszuzählen waren. Der konservative Premier Rishi Sunak hatte seine Niederlage zuvor bereits eingestanden und seinem Kontrahenten Starmer gratuliert.

Deutsche Koalition einigt sich im Budgetstreit

Berlin - Die Spitzen der deutschen Koalitionsregierung haben nach langen Verhandlungen einen Durchbruch beim Budget 2025 und beim Wachstumspaket erzielt. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen nach Beratungen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Demnach will die Koalition auch im kommenden Jahr die Schuldenbremse einhalten.

Medizin-Aufnahmetest in Österreich begonnen

Wien - In Wien, Innsbruck, Graz und Linz hat am Freitag Vormittag der Aufnahmetest für das Medizinstudium begonnen. 15.158 Personen haben sich dafür angemeldet. An den Medizin-Unis werden insgesamt 1.900 Studienplätze vergeben. Erstmals gibt es in einem größeren Umfang sogenannte "gewidmete" Studienplätze für Aufgaben im öffentlichen Interesse - bis zu 85 sind für Bundesländer, Österreichische Gesundheitskasse, Innen- und Verteidigungsministerium reserviert.

Stichwahl um Präsidentschaft im Iran begonnen

Teheran - Im Iran die Stichwahl um das Präsidentenamt begonnen. Das teilte Innenminister Ahmad Wahidi am Freitag in der Früh im staatlichen Fernsehen mit. Um die Wählergunst bemühen sich der gemäßigte Präsidentschaftskandidat Massoud Pezeshkian und der Hardliner Saeed Jalili. Rund 61 Millionen Wählerinnen und Wähler sind aufgerufen, einen Nachfolger des bei einem Hubschrauberunglück ums Leben gekommenen Ebrahim Raisi zu wählen.

Höchste Warnstufe wegen Hurrikan "Beryl" in Mexiko

Mexiko-Stadt - Der gefährliche Hurrikan "Beryl" hat kurz vor der bei Urlaubern beliebten mexikanischen Halbinsel Yucat�n erneut an Kraft gewonnen. Mit anhaltenden Windgeschwindigkeiten von 185 Kilometern pro Stunde habe der Wirbelsturm die Kategorie 3 von 5 erreicht, teilten das US-Hurrikanzentrum NHC und der mexikanische Wetterdienst mit.

Nationalrat eilt in die Ferien

Wien - Der Nationalrat verabschiedet sich am Freitag in die Sommerpause. Zum Abschluss der Plenarwoche wird etwa noch der Kostenersatz für Strafverteidiger bei Freisprüchen stark erhöht. Eingeführt wird eine neue Form von Verbandsklagen. Dazu gibt es erstmals eine Förderung für Podcasts. Gestartet wird die Sitzung mit einer "Fragestunde" an den Bundeskanzler.

Biden dementiert Ausstiegspläne: "Gehe nirgendwo hin"

Washington - US-Präsident Joe Biden hat während der Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag bekräftigt, nicht aus dem Rennen ums Weiße Haus aussteigen zu wollen. "Ich werde nirgendwo hingehen", sagte Biden bei einem Grillfest für aktive Militärangehörige im Garten des Weißen Hauses. Er sagte dies nach einer kurzen Ansprache, die er vom Teleprompter abgelesen hatte. Im Anschluss wandte sich Biden kurz spontan an die Gäste - dabei fiel auch dieser Satz.

Meinl-Reisinger will für NEOS Finanzministerium

Wien - Die NEOS wollen nach der Nationalratswahl im Herbst erstmals mitregieren. Das aber nur, wenn man auch pinke Vorstellungen in einer etwaigen Koalition verwirklicht sieht, betont deren Vorsitzende Beate Meinl-Reisinger, die sich am Samstag bei einer Mitgliederversammlung der Wiederwahl als Parteichefin stellt. Im Auge hat die NEOS-Chefin dabei das Finanzministerium. Es wäre "wichtig, wenn wir die Verantwortung über das Finanzministerium bekommen", sagte sie im APA-Interview.

