IV-Chef sieht SPÖ-Programm "gegen die Marktwirtschaft"

Wien - Industriepräsident Georg Knill hat dem heimischen Standort mit einem Vierer und der türkis-grünen Regierung mit einem Dreier in der ORF-"Pressestunde" überschaubare Noten gegeben. Die nächste Regierung müsse die Wirtschaft wieder in den Mittelpunkt stellen. Von der FPÖ wisse man noch wenig über ein Wirtschaftsprogramm. Die SPÖ habe "in Wirklichkeit ein Programm gegen die Marktwirtschaft", so Knill. Diese ortete darob bei der IV "Kaltherzigkeit gegenüber arbeitenden Menschen".

Hohe Beteiligung bei zweiter Runde der Frankreich-Wahl

Paris - In Frankreich zeichnet sich ein hohes Interesse an der mit Spannung erwarteten zweiten Runde der vorgezogenen Parlamentswahl ab. Bis Mittag gaben laut offiziellen Angaben gut 26,6 Prozent der Berechtigten ihre Stimme ab. Dies ist die höchste Beteiligung zu diesem Zeitpunkt seit 1981. In der ersten Runde am vergangenen Sonntag hatten um 12.00 Uhr 25,90 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben.

Israel setzt Angriffe im Gazastreifen fort

Gaza - Mit neuen Kämpfen ist der Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen in seinen zehnten Monat gegangen. Der Palästinensische Rote Halbmond meldete am Sonntag den Tod von sechs Menschen, darunter zwei kleine Kinder, bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in der Ortschaft Zawayda im Zentrum des Palästinenser-Gebiets. Neun weitere Menschen wurden nach Angaben von Rettungskräften bei Angriffen in der Stadt Gaza getötet.

Demonstrationen für Geisel-Deal in Israel

Tel Aviv - Bei neuen landesweiten Protesten in Israel haben Tausende von ihrer Regierung ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln im umkämpften Gazastreifen gefordert. Auf den Tag genau neun Monate nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel kamen Demonstranten am Sonntag zu einem "Tag der Störung" zusammen und begannen laut Medien mit der Blockade von Straßen und Kreuzungen im ganzen Land. Höhepunkt soll ein Massenprotest vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv werden.

Messerstich ins Gesäß nach Rauferei bei Wiener Fanzone

Wien - Nahe der Fanzone im Prater in Wien-Leopoldstadt hat am Samstagabend nach der Übertragung des Fußball-EM-Spiels Niederlande gegen die Türkei (2:1) ein 19-Jähriger einen Messerstich in das Gesäß abbekommen. Ein 23-Jähriger erlitt bei der Auseinandersetzung zudem eine Platzwunde am Kopf. Die österreichischen Staatsbürger gaben an, es sei zu einem Streit von türkischen Fans mit einer Gruppe Syrern gekommen. Die anderen Beteiligten waren beim Eintreffen der Polizei verschwunden.

Unwetter forderte sechs Verletzte bei Linzer Straßenfest

Linz - Orkanartige Sturmböen und Starkregen haben Samstagabend die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. In Linz wurden sechs Personen, darunter vier Kinder, bei einem Straßenfest von herabfallenden Ästen verletzt. Insgesamt waren im Bundesland mehr als 2.500 Feuerwehrleute im Unwettereinsatz. Auf den Salzburger Seen kam es zu einigen Zwischenfällen mit Wassersportlern, die es nicht rechtzeitig ans Ufer geschafft hatten. Auch einige Veranstaltungen waren von den Unwettern betroffen.

Sechs Verletzte bei Stierhatz in Pamplona

Pamplona - Insgesamt sechs Menschen sind bei der ersten Stierhatz des umstrittenen Sanferm�n-Festes im nordspanischen Pamplona verletzt worden. Wie seit mehr als 400 Jahren üblich waren sie zusammen mit Stieren durch die engen Gassen der Altstadt gerannt. Lebensgefährlich verletzt wurde niemand, es blieb bei einem Patienten mit Schädeltrauma und fünf mit Prellungen, wie ein Sanitätssprecher dem staatlichen TV-Sender RTVE sagte. In den kommenden sieben Tagen gibt es je eine weitere Hatz.

Ätna spuckte wieder Lava

Rom - Europas größter aktiver Vulkan Ätna hat wieder mit einer Lavaeruption auf sich aufmerksam gemacht. Wie das italienische Institut für Geophysik und Vulkanologie (INGV) in Catania mitteilte, entwickelte sich am Samstagabend eine fünf Kilometer hohe Rauchsäule, gemessen vom Meeresspiegel. Im Umkreis regnete es mancherorts Asche und Staub vom Himmel.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red