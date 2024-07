Sieg von Linksbündnis bei französischer Parlamentswahl

Paris - Das linke Oppositionsbündnis "Neue Volksfront" (NFP) hat die französische Parlamentswahl am Sonntag überraschend gewonnen. Das vom Linkspopulisten Jean-Luc M�lenchon angeführte Bündnis stellt 182 der 589 Mandate in der Nationalversammlung. Die nach der ersten Wahlrunde favorisierten Rechtspopulisten von Marine Le Pen landeten mit 143 Mandaten nur an dritter Stelle hinter dem Präsidentenbündnis Ensemble mit 168 Sitzen. Premier Gabriel Attal kündigte seinen Rücktritt an.

Schlägerei in Wien-Meidling mit vier Schwerverletzten

Wien - Bereits zum dritten Mal haben sich zwei rivalisierende Männergruppen zu einer tätlichen Auseinandersetzung in Wien verabredet. Während der Streit am Freitag und am Samstag in der Brigittenau noch relativ glimpflich ausgegangen ist, wurden am Sonntagabend vier Personen schwer verletzt. Drei Männer erlitten Stichverletzungen und ein Mann eine Kopfverletzung durch stumpfe Gewalteinwirkung, sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Eine Großfahndung nach den Tätern läuft.

Orb�n auf "Friedensmission" in Peking - MTI: Treffen mit Xi

Peking - Acht Tage nach Beginn des ungarischen EU-Ratsvorsitzes hat Ministerpräsident Viktor Orb�n eine weitere Auslandsreise unternommen. Auf seinem X-Account verbreitete er in der Nacht auf Montag ein Bild vor einer ungarischen Regierungsmaschine, die ihn offenbar in der Chinas Hauptstadt Peking zeigt. "Friedensmission 3.0. #Beijing" betitelte er das Bild. Laut einer Meldung der staatlichen ungarischen Nachrichtenagentur MTI will Orb�n mit Chinas Staatschef Xi Jinping sprechen.

Orb�ns "Patrioten" wollen neue rechte EU-Fraktion gründen

Brüssel - Europas Rechtsaußen-Parteien wollen am Montag in Brüssel mit den "Patrioten für Europa" (PfE) die drittstärkste Fraktion im neuen EU-Parlament ins Leben rufen. Die von der FPÖ, Viktor Orb�ns ungarischer Fidesz sowie der populistischen ANO aus Tschechien neugegründete Gruppe fand in den vergangenen Tagen immer mehr Unterstützung. Die für die Gründung einer Parlamentsfraktion erforderlichen 23 Mandatare aus sieben EU-Ländern dürfen die "Patrioten" erreichen.

Seit einem Jahr knackt jeder Monat die 1,5-Grad-Marke

Bonn - Es ist eine unheilvolle Serie - und sie bedroht jenes Ziel, das die Staatengemeinschaft mit dem Pariser Klimaschutzabkommen anvisiert: Auch der Juni 2024 war der wärmste Juni seit Beginn der Datenaufzeichnungen. Er lag 1,5 Grad über dem geschätzten Juni-Durchschnitt für 1850 bis 1900, der vorindustriellen Referenzperiode, wie der EU-Klimawandeldienst Copernicus mitteilt. Damit war es der zwölfte Monat in Folge, der die 1,5-Grad-Schwelle erreichte oder überschritt.

Biden tourt durch Pennsylvania - Demokraten beraten sich

Harrisburg (Pennsylvania)/Washington - Ungeachtet der Debatte um seine körperliche Fitness hat US-Präsident Joe Biden am Sonntag eine Reihe von Wahlkampfauftritten im Bundesstaat Pennsylvania absolviert. So posierte er in Harrisburg lange mit Anhängern für Selfies. Demokratische Abgeordnete kamen indes zu einer außerordentlichen Videoschaltung zusammen. US-Medien berichteten danach unter Berufung auf informierte Personen, mehrere Parteiführer seien überzeugt, das Biden aus dem Rennen aussteigen müsse.

Massenproteste für Geisel-Deal in Israel

Tel Aviv - Mit einem "Tag der Störung" haben Tausende Israelis in Tel Aviv und anderen Städten des Landes für einen Geisel-Deal demonstriert. Dabei legten sie zeitweise auch den Verkehr lahm. Mit dem Protest neun Monate nach Kriegsbeginn wollen sie den Druck auf die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu verstärken, um auf dem Verhandlungswege die Freilassung von rund 120 Geiseln in der Gewalt der islamistischen Hamas zu erreichen.

