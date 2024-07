Schäden und überflutete Straßen in Steiermark und Kärnten

Krottendorf/Gaisfeld/Bad St. Leonhard/Knittelfeld - Im östlichen Kärnten, in der Weststeiermark und im oberen Murtal haben Unwetter in der Nacht auf Freitag für Überschwemmungen von Häusern und Straßen gesorgt. In der Gemeinde Krottendorf-Gaisfeld (weststeirischer Bezirk Voitsberg) wurde der ausgerufene Zivilschutzalarm mittlerweile aufgehoben. Im Murtal um Knittelfeld und Judenburg sorgten heftige Gewitter ebenfalls für überflutete Straßen, Murenabgänge und überflutete Keller, wie die Feuerwehren mitteilten.

EU-Kommissar: SPÖ und NEOS für öffentliches Hearing

Wien/Brüssel - SPÖ-Chef Andreas Babler und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger fordern ein öffentliches Hearing potenzieller Kandidatinnen und Kandidaten für das Amt des österreichischen EU-Kommissars. Diese sollen im Parlament in Wien erklären, wie sie den Job anlegen würden, bevor es zur Abstimmung im Hauptausschuss kommt. Dass die ÖVP, wie im Sideletter der Koalition paktiert, den EU-Kommissar stellt, sei "kein Naturgesetz", wird Babler in einem Statement gegenüber der APA zitiert.

Erstmals mehr als 50 Milliardäre in Österreich

Wien - In Österreich gibt es erstmals mehr als 50 Milliardäre. Auf Platz 1 schafften es erneut die Autodynastien Porsche und Pi�ch mit 36,5 Mrd. Euro, geht aus dem Ranking des Wirtschaftsmagazin "trend" hervor. Red Bull-Erbe Mark Mateschitz liegt mit 35,8 Mrd. Euro auf Rang zwei. Weit abgeschlagen auf dem dritten Platz ist der Immobilien- und Industrie-Investor Georg Stumpf mit 8,6 Mrd. Euro. Signa-Gründer Rene Benko wurde aus der Reichenliste gestrichen.

Mann schuldig wegen versuchten Missbrauchs eines 13-Jährigen

Wien - Ein ehemaliger Schauspieler ist am Freitag bei einem Prozess am Wiener Straflandesgericht wegen versuchten Missbrauchs von Unmündigen zu einer 14-monatigen bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der geständige Mann einen 13-jährigen Burschen über die Social-Media-Plattform "Instagram" dazu bewegen wollte, per Video sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Pestizid-Reduktion laut Rechnungshof "nicht ausreichend"

Wien - In ihrer "Farm to Fork"-Strategie und der Biodiversitätsstrategie zielt die Europäische Union darauf ab, chemische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. "Die Umsetzung dieser Ziele ist in Österreich bisher noch nicht ausreichend", kritisierte der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Pestizideinsatz in der Landwirtschaft". Verbesserungsbedarf sah er zudem insbesondere bei der Datenlage, den Zulassungsverfahren und den Kontrollen.

Zwei Tote bei Verkehrsunfall in Graz

Graz - Bei einem Autounfall am Donnerstagabend im Grazer Bezirk Gösting sind der Lenker (19) eines Pkw und sein Beifahrer (19) ums Leben gekommen. Der Fahrer dürfte die Kontrolle über den Wagen verloren haben und fuhr gegen einen Lichtmast. Die beiden Männer konnten zunächst reanimiert werden, starben dann aber nach Angaben der Polizei im LKH Graz. Eine dritte Person, die am Rücksitz gesessen ist, wurde schwer verletzt ins UKH gebracht.

Flucht vor Polizeistreife - Auto in Vorarlberg verunglückt

Bregenz - Beim Versuch einer Verkehrskontrolle zu entgehen ist am Donnerstagabend in Klaus (Bez. Feldkirch) ein mit drei jungen Männern besetztes Auto schwer verunglückt. Der 20-jährige Lenker - er stand unter Drogeneinfluss - verlor in einem Baustellenbereich die Kontrolle über den Pkw, der gegen einen Baum, eine Straßenlaterne und schließlich gegen die Fassade einer Firma prallte. Ein 18-Jähriger musste aus dem Autowrack geschnitten werden, alle drei Männer wurden schwer verletzt.

