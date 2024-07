Zwei Tote nach Schüssen bei Anwaltskanzlei in Graz

Graz - In der Grazer Innenstadt hat Freitagmittag ein Mann eine Frau im Bereich einer Anwaltskanzlei mit einem Gewehr erschossen. Der mutmaßliche Täter beging anschließend Suizid, teilte die Polizei mit. Weitere Personen waren nicht involviert. Unbestätigten Medienberichten zufolge dürften sich die Frau und der Mann gekannt haben. Weitere Details zu Motiv und Hintergründen lagen am Freitag vorerst nicht vor.

Pestizid-Reduktion laut Rechnungshof "nicht ausreichend"

Wien - In ihrer "Farm to Fork"-Strategie und der Biodiversitätsstrategie zielt die Europäische Union darauf ab, chemische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. "Die Umsetzung dieser Ziele ist in Österreich bisher noch nicht ausreichend", kritisierte der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Pestizideinsatz in der Landwirtschaft". Verbesserungsbedarf sah er zudem insbesondere bei der Datenlage, den Zulassungsverfahren und den Kontrollen.

Kreml dementiert Anschlagspläne auf Rheinmetall-Chef

Düsseldorf/Moskau - Der Kreml hat Berichte über angebliche russische Anschlagspläne gegen Rheinmetall-Chef Armin Papperger zurückgewiesen. Es sei sehr schwer, solche Gerüchte zu kommentieren, die ohne seriöse Begründung allein auf irgendwelchen anonymen Quellen basierten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau. "Das alles wird im Stil weiterer Fakes aufgetischt, daher kann man solche Meldungen nicht ernst nehmen."

Mann schuldig wegen versuchten Missbrauchs eines 13-Jährigen

Wien - Ein ehemaliger Schauspieler ist am Freitag bei einem Prozess am Wiener Straflandesgericht wegen versuchten Missbrauchs von Unmündigen zu einer 14-monatigen bedingten Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der geständige Mann einen 13-jährigen Burschen über die Social-Media-Plattform "Instagram" dazu bewegen wollte, per Video sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Paketflut: 2023 wurden 388 Mio. Packerl verschickt

Wien - Immer mehr Pakete, immer weniger Briefe - so sieht die Entwicklung auf dem Postmarkt bereits seit einiger Zeit aus, 2023 war dabei keine Ausnahme. Rund 388 Millionen Packerl wurden hierzulande im vergangen Jahr transportiert, das waren um 9,4 Prozent mehr als 2022, teilte die Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR) am Freitag mit. Auch die entsprechende Infrastruktur, etwa Abholstationen und Paketboxen, werden massiv ausgebaut.

AT&T wurde Opfer eines Hackerangriffs

Dallas - Hacker haben Verbindungsdaten von etwa 109 Mio. AT&T-Kunden von den Servern des US-Telekomkonzerns heruntergeladen. Es handle sich dabei um Protokoll-Dateien, in denen angerufene Telefonnummern und die Dauer der Gespräche gespeichert würden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Drei Tote bei Einsturz von Baugerüst in der Schweiz

Lausanne - Nach dem Einsturz eines Baugerüsts im Westen der Schweizer Stadt Lausanne ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Acht weitere Personen erlitten nach Polizeiangaben Verletzungen. Die Bilanz sei noch nicht definitiv, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mit. Zuvor war von zwei Todesopfern und mindestens vier Schwerverletzten die Rede gewesen.

Macheten-Angreifer verletzte fünf Menschen in der Schweiz

St. Gallen - Eine Schwangere, ein Baby und drei weitere Menschen sind bei einem Macheten-Angriff in der Schweizer Stadt St. Gallen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um einen 34-jährigen Mann handeln, der bereits zuvor als psychisch auffällig bekannt war.

