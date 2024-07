Zwei Tote nach Schüssen in Anwaltskanzlei in Graz

Graz - In der Grazer Innenstadt hat Freitagmittag ein Mann (29) eine Frau (23) im Bereich einer Anwaltskanzlei mit einem Gewehr erschossen. Der mutmaßliche Täter beging anschließend Suizid, teilte die Polizei mit. Weitere Personen waren nicht involviert. Unbestätigten Medienberichten zufolge dürften sich die Frau und der Mann - bei beiden handelt es sich um österreichische Staatsbürger - gekannt haben. Weitere Details zu Motiv und Hintergründen lagen am Freitag vorerst nicht vor.

Pestizid-Reduktion laut Rechnungshof "nicht ausreichend"

Wien - In ihrer "Farm to Fork"-Strategie und der Biodiversitätsstrategie zielt die Europäische Union darauf ab, chemische Pflanzenschutzmittel bis 2030 um die Hälfte zu reduzieren. "Die Umsetzung dieser Ziele ist in Österreich bisher noch nicht ausreichend", kritisierte der Rechnungshof in seinem am Freitag veröffentlichten Bericht "Pestizideinsatz in der Landwirtschaft". Verbesserungsbedarf sah er zudem insbesondere bei der Datenlage, den Zulassungsverfahren und den Kontrollen.

Kreml dementiert Anschlagspläne auf Rheinmetall-Chef

Düsseldorf/Moskau - Der Kreml hat Berichte über angebliche russische Anschlagspläne gegen Rheinmetall-Chef Armin Papperger zurückgewiesen. Es sei sehr schwer, solche Gerüchte zu kommentieren, die ohne seriöse Begründung allein auf irgendwelchen anonymen Quellen basierten, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow vor Journalisten in Moskau. "Das alles wird im Stil weiterer Fakes aufgetischt, daher kann man solche Meldungen nicht ernst nehmen."

Guterres fordert mehr Unterstützung für UNO-Hilfswerk

Jerusalem/Gaza - UNO-Generalsekretär Ant�nio Guterres hat zu mehr Unterstützung und besseren Sicherheitsvorkehrungen für das Palästinenserhilfswerk UNRWA aufgerufen. "Palästinensische Flüchtlinge verlieren ohne die nötige Unterstützung und Finanzierung von UNRWA eine wesentliche Stütze und den letzten Hoffnungsschimmer für eine bessere Zukunft", sagte Guterres bei einer Geberkonferenz in New York.

Nach Brand: Kathedrale von Rouen in Frankreich geöffnet

Rouen - Nach einem Brand am Donnerstag ist die zeitweise gesperrte Kathedrale im französischen Rouen am Freitag wieder für Besucher geöffnet worden. Größere Schäden wurden nach Behördenangaben nicht festgestellt. Erzbischof Dominique Lebrun sprach von einer "großen Erleichterung", wie die Kathpress berichtete.

AT&T wurde Opfer eines Hackerangriffs

Dallas - Hacker haben Verbindungsdaten von etwa 109 Mio. AT&T-Kunden von den Servern des US-Telekomkonzerns heruntergeladen. Es handle sich dabei um Protokoll-Dateien, in denen angerufene Telefonnummern und die Dauer der Gespräche gespeichert würden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Drei Tote bei Einsturz von Baugerüst in der Schweiz

Lausanne - Nach dem Einsturz eines Baugerüsts im Westen der Schweizer Stadt Lausanne ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Acht weitere Personen erlitten nach Polizeiangaben Verletzungen. Die Bilanz sei noch nicht definitiv, teilte die Waadtländer Kantonspolizei am Freitag mit. Zuvor war von zwei Todesopfern und mindestens vier Schwerverletzten die Rede gewesen.

Wiener Börse schließt mit Kursgewinnen

Wien - Die Wiener Börse hat am Freitag mit Kursgewinnen geschlossen. Nach einem schwächeren Start drehte der heimische Leitindex ATX am Vormittag ins Plus und ging um 0,56 Prozent höher auf 3.706,36 Punkten aus dem Handel. Er absolvierte damit den 3. Gewinntag in Serie. Weiterhin stützen international die Hoffnungen auf baldige US-Zinssenkungen. In Wien blieb die Meldungslage mager. Ölwerte konnten zulegen, OMV stiegen 0,9 Prozent, Schoeller-Bleckmann gewannen 1,9 Prozent.

red