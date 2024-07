Morningstar bleibt für Österreich beim AAA-Rating

Wien - Die Ratingagentur Morningstar hat das AAA/Stable-Rating der Republik Österreich bestätigt. Die Bestätigung des stabilen Trends zeige, dass die österreichische Wirtschaft in den jüngsten Krisen Widerstandsfähigkeit gezeigt habe. Und die Bonität Österreichs profitiere vom hohen Pro-Kopf-BIP, einer relativ geringen Produktionsvolatilität und einer hohen Diversifizierung, begründete Morningstar das Rating.

Aufräumen nach starkem Regen in weiten Teilen Österreichs

Graz/Klagenfurt/Bregenz - Neuerliche Gewitter haben ab Freitagnachmittag von Vorarlberg bis ins niederösterreichische Mostviertel und in der Steiermark und Kärnten die Einsatzkräfte auf Trab gehalten und Schäden angerichtet. In Vorarlberg war vor allem das Rheintal betroffen. In Kärnten und der Steiermark standen bis zu 1.600 Feuerwehrleute im Einsatz. Die GKB in der Weststeiermark und die ÖBB-Südbahn zwischen dem steirischen Unzmarkt und dem Kärntner Friesach waren unterbrochen.

Rund 1.000 Asyl-Familienfälle neu geprüft

Wien - Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat vor einem Monat angekündigt, bereits positiv beschiedene Fälle zur Einreise in Sachen Familienzusammenführung noch einmal überprüfen zu lassen. Die Botschaften haben die rund 1.100 relevanten Fälle mittlerweile eingeholt und an das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl übermittelt. Dort wird nun noch einmal geprüft, heißt es aus dem Innenministerium auf APA-Anfrage.

Prozess gegen Alec Baldwin eingestellt

Santa Fe (New Mexico) - Das Prozessdrama um den Todesschuss beim Dreh des Westerns "Rust" nahm ein überraschendes Ende - im Gericht von Santa Fe (New Mexico) kam es zu emotionalen Szenen. Der wegen fahrlässiger Tötung angeklagte Schauspieler Alec Baldwin brach in Tränen aus, als die Richterin einen Schlussstrich zieht. Auf Antrag von Baldwins Verteidigern stellte Richterin Mary Marlowe Sommer am Freitag (Ortszeit) das Verfahren gegen den Hollywood-Star wegen vorenthaltener Beweise ein.

Überflutungen und Hagelmassen in Teilen Bayerns

München (Bayern) - Die Unwetter in Mitteleuropa, darunter Österreich, haben auch in Teilen Bayerns, in Oberbayern und Schwaben, für vollgelaufene Keller, überflutete Straßen und Verkehrsbehinderungen wegen umgefallener Bäume gesorgt. Wie ein Polizeisprecher in Kempten sagte, waren die Straßen teilweise weiß vor Hagelkörnern. Zwischen 18.00 Uhr und Mitternacht am Freitag wurden der Polizei etwa 320 unwetterbedingte Einsätze gemeldet, wie der Sprecher sagte.

Nach Blitzschlag: 61-jähriger Kletterer tödlich verunglückt

Gosau - Am Freitagnachmittag ist ein 61-jähriger Ungar bei einer Klettertour mit seinem 25-jährigen Sohn tödlich verunglückt. Die beiden Männer wollten den Klettersteig zur 'Himmelsleiter' am Donnerkogel in Gosau am Dachstein absolvieren und ignorierten die akute Schlechtwetter-Warnung. Auf halbem Weg wurden sie von einem Blitzschlag überrascht. Der ungesicherte 61-Jährige stürzte daraufhin vor den Augen seines Sohnes mehrere hundert Meter in die Tiefe und wurde tödlich verletzt.

red