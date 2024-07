Pilnacek-Untersuchungskommission bestätigt Interventionen

Wien - Eine vom Justizministerium eingerichtete Untersuchungskommission hat politische Interventionen in der Amtszeit des verstorbenen Ex-Sektionschefs Christian Pilnacek bestätigt. Man habe in allen angeführten Punkten eine "positive", weil zutreffende Befundung abgegeben, sagte Kommissionsleiter Martin Kreutner bei der Präsentation des Berichts am Montag. Die Kommission forderte als eine Konsequenz die Einrichtung einer unabhängigen Generalstaatsanwaltschaft.

Massive Kritik am Secret Service nach Trump-Anschlag

Washington - Donald Trump lobt im Interview mit der "New York Post" den Secret Service für einen "fantastischen Job". Der Ex-Präsident meint Geschwindigkeit und Präzision, mit welcher der Sicherheitsdienst bei dem versuchten Mordanschlag auf ihn den mutmaßlichen Täter erschoss. Der 78-jährige Präsidentschaftsbewerber der Republikaner steht mit seinem Lob allerdings weitgehend allein, denn der Secret Service sieht sich nach dem Anschlag mit massiver Kritik konfrontiert.

Großer Österreichischer Staatspreis geht an Architekt Czech

Wien - Der Wiener Architekt Hermann Czech (87) erhält den Großen Österreichischen Staatspreis 2024. Das hat Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) heute, Montag, bekanntgegeben. Die höchste Auszeichnung der Republik für ein künstlerisch herausragendes Lebenswerk ist mit 30.000 Euro dotiert und wird auf Vorschlag des Österreichischen Kunstsenats vergeben.

Mann in Kenia gestand Tötung von 42 Frauen

Nairobi - Nach dem Fund verstümmelter Frauenleichen auf einer Müllkippe in Nairobi hat die Polizei einen Hauptverdächtigen. Der 33 Jahre alte Mann wurde in der Nacht festgenommen, als er in einem Gasthaus das EM-Finale schaute, so die Ermittler. Der Mann habe zugegeben, 42 Frauen ermordet, zerstückelt und in Plastiksäcken verpackt in einen als Müllkippe genutzten ehemaligen Steinbruch in einem Slum von Nairobi geworfen zu haben.

Öfter Lohn als Taschengeld für Menschen mit Behinderungen

Wien - Menschen mit Behinderungen sollen künftig regulären Lohn statt nur eines Taschengelds verdienen. Das verstärkt ermöglichen soll die am Montag vom Sozialministerium erlassene Förderrichtlinie "inklusive Arbeit". Insgesamt werden bis 2026 54 Millionen Euro für Projekte zur Verfügung gestellt, die Menschen mit hohem oder sehr hohem Unterstützungsbedarf den Einstieg in den Arbeitsmarkt ermöglichen. Ein Drittel der Summe wird von den Ländern beigesteuert.

Verletzte nach Schüssen in Wien-Ottakring noch nicht befragt

Wien - Die beiden Schwerverletzten nach den Schüssen am Yppenplatz in Wien-Ottakring am Sonntagabend sind noch nicht einvernommen worden. Die Tätergruppe war weiterhin flüchtig und die Hintergründe der Auseinandersetzung daher nach wie vor unklar, sagte Polizeisprecherin Julia Schick am Montagvormittag auf APA-Anfrage. Die Verletzten sind nach neuen, gesicherten Angaben 18 und 22 Jahre alt. Sie befanden sich noch im Spital, ihr Zustand ist stabil. Lebensgefahr hatte nicht bestanden.

Heißeste Woche des Jahres steht in Italien bevor

Rom - Italien bereitet sich auf die heißeste Woche des Jahres vor. Für die nächsten Tage werden im Süden des Landes Temperaturen von bis zu 40 Grad vorhergesagt, da sich ein afrikanisches Hochdruckgebiet verschärfen wird. "Caronte" - benannt nach Charon, dem aus der griechischen Mythologie bekannten Fährmann zum Hades - soll laut Meteorologen für Temperaturen mit Spitzenwerten sorgen.

Österreich beim Bio-Weinbau in der Weltspitze

Wien - Heuer wird in Österreich erstmals auf einer Fläche von mehr als 10.000 Hektar biologisch zertifizierter Wein angebaut. Die exakt 10.432 Hektar entsprechen laut Angaben von Österreich Wein Marketing mit 24 Prozent fast einem Viertel der gesamten Rebfläche. "Damit zählt Österreich zu den globalen Spitzenreitern im Bio-Weinbau", hieß es in einer Aussendung am Montag.

