Mann in Wien nach Attacke mit Hammer in Lebensgefahr

Wien - Ein 51-Jähriger schwebt nach der Attacke eines 29-Jährigen mit einem Hammer in der Nacht auf Dienstag in Lebensgefahr. Der Angreifer ging in der Meiselstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus auch auf eine 43-Jährige sowie einen 39-Jährigen los und raubte zwei Taschen, berichtete die Landespolizeidirektion Wien. Passanten alarmierten die Polizei um 00.10 Uhr, die den Verdächtigen noch unweit des Tatorts festnahm.

Covid-Zertifikate: Prozess gegen FPÖ-Hafenecker gestartet

Purkersdorf - Der Prozess um gefälschte Covid-Testzertifikate gegen FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker und vier Mitangeklagte ist am Dienstag am Bezirksgericht Purkersdorf (Bezirk St. Pölten) ohne die Beschuldigten gestartet. Dem früheren FPÖ-Politiker Hans-Jörg Jenewein wird Datenfälschung angelastet, er ist laut seinem Verteidiger geständig. Die anderen - unter ihnen auch Hafenecker - sollen als Bestimmungstäter agiert haben. Sie bekannten sich nicht schuldig.

EU-Topjobs: Metsola als Parlamentspräsidentin wiedergewählt

Brüssel/Straßburg - Die Maltesin Roberta Metsola von der europäischen Volkspartei (EVP) wurde am Dienstag mit 562 Stimmen als Präsidentin des Europaparlaments wiedergewählt. Sie erhielt somit deutlich mehr als die für eine Mehrheit nötigen 312 Stimmen und ist nun für weitere zweieinhalb Jahre gewählt. Ihre einzige Konkurrentin, die Spanierin Irene Montero von den europäischen Linken, erhielt 61 Stimmen.

Orban-Boykott - Regierung ohne gemeinsame Linie

Budapest/Brüssel - Zum Boykott der ungarischen EU-Ratspräsidentschaft durch die EU-Kommission hat die Bundesregierung keine gemeinsame Linie. "Ich halte nichts davon, EU-Räte der Regierungschefs oder Fachminister zu boykottieren", sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP). Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) wird sich dagegen dem Boykott hingegen anschließen, wie der Ressortchef am Rande eines Termins in Wien am Dienstag erklärte.

Fahndung nach Home Invasion bei Seniorin in der Steiermark

Hofstätten an der Raab - Eine 86-jährige Oststeirerin ist in ihrem Haus von zwei maskierten Tätern aus dem Schlaf gerissen, überfallen und eingesperrt worden. Die Männer durchsuchten das Gebäude nach Wertsachen und flüchteten anschließend mit einer geringen Bargeldmenge, hieß es am Dienstag seitens der Landespolizeidirektion Steiermark. Das in der Küche eingeschlossene Opfer konnte letztlich über ein Fenster zu einem Nachbar flüchten.

7.000 Anträge auf Handwerkerbonus binnen 24 Stunden

Wien - Trotz des Starts mit technischen Problemen und Pannen hat es in den ersten 24 Stunden 7.006 Anträge für den Handwerksbonus gegeben. Die Gesamtsumme aller beantragten Förderungen beträgt laut Angaben aus dem Wirtschaftsministerium vom Dienstag für diese ersten Anträge rund 6,56 Mio. Euro. Daraus ergebe sich eine durchschnittliche Fördersumme von rund 936 Euro pro Antrag. Der Bonus kann laut Ökonom Friedrich Schneider das Schwarzarbeitsaufkommen drücken, sagte er dem Ö1-Radio.

Mordversuch-Anklage nach Messerangriff auf Wiener Polizisten

Wien - Die Staatsanwaltschaft Wien hat nach einem Messerangriff auf einen Polizisten am Keplerplatz in Wien-Favoriten beim Landesgericht für Strafsachen eine Anklage wegen versuchten Mordes eingebracht. Das gab Behördensprecherin Nina Bussek Dienstagmittag per Presseaussendung bekannt. Dem Angeklagten - einem 41 Jahre alten Mann - wird vorgeworfen, am 24. Mai 2024 einem 24-jährigen Beamten von hinten mit einem Messer in Tötungsabsicht in die rechte Brust gestochen zu haben.

Razzia gegen rechtsextremes "Compact"-Magazin in Deutschland

Berlin - Die deutsche Innenministerin Nancy Faeser hat das vom Bundesamt für Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte "Compact"-Magazin sowie die Conspect Film GmbH verboten. Nach Angaben ihres Ministeriums durchsuchen Einsatzkräfte seit den frühen Morgenstunden Räumlichkeiten der Organisation sowie Wohnungen führender Akteure, der Geschäftsführung und von Anteilseignern in Brandenburg, Hessen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Von der AfD kam scharfe Kritik an dem Verbot.

