Zivilschutzalarme in der Obersteiermark wegen Regenfällen

Traboch/Mautern/Thörl - In der Obersteiermark hat es in der Nacht auf Mittwoch wegen heftiger Regenfälle in den Gemeinden Mautern, Traboch und Thörl Zivilschutzalarme gegeben. In Traboch (Bezirk Liezen) drohte laut Landeswarnzentrale Steiermark der Damm des Trabochersees zu bersten. Laut ORF-Radio Ö3 gibt es hier mittlerweile Entwarnung, die Pegelstände sollen wieder sinken. Zudem seien rund 20 Haushalte evakuiert worden, berichtete Ö3. Menschen seien keine zu Schaden gekommen, hieß es.

Van der Bellen eröffnet die 78. Bregenzer Festspiele

Bregenz - Bundespräsident Alexander Van der Bellen eröffnet am Mittwoch die 78. Bregenzer Festspiele. Das Herzstück des Festivals bildet in diesem Jahr die Seebühnen-Inszenierung von Carl Maria von Webers "Der Freischütz", die am Mittwochabend Premiere feiert. Als Oper im Festspielhaus wird ab Donnerstag Gioachino Rossinis "Tancredi" gezeigt. Bis 18. August stehen insgesamt 83 Veranstaltungen auf dem Programm, 85 Prozent der 227.000 Tickets sind bereits verkauft.

EU-Parlament stimmt über Ukraine-Resolution ab

Straßburg - Das neugewählte EU-Parlament wird am Mittwoch seine allererste Resolution abstimmen. Die Abgeordneten dürften darin laut Entwurf ihre Unterstützung für die Ukraine bekräftigen, und den ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban kritisieren. Das Parlament bezeichnet die jüngsten Reisen Orbans als "eklatanten Verstoß gegen die EU-Verträge und die gemeinsame Außenpolitik der EU", so der Entwurf, der der APA vorliegt. Es fordert "Konsequenzen".

Toter Bub in Tirol: Mordprozess gegen Vater startet

Innsbruck/St. Johann in Tirol - Im Fall eines sechsjährigen Buben, der im August 2022 tot in der Kitzbüheler Ache in St. Johann in Tirol gefunden worden war, muss sich ab Mittwoch der 39-jährige Vater am Landesgericht Innsbruck wegen des Verdachts des Mordes verantworten. In dem für großes Aufsehen sorgenden Fall war man ursprünglich von einem Raubüberfall auf den Vater ausgegangen. Schlussendlich wurde der Deutsche jedoch unter dem Verdacht festgenommen, diesen vorgetäuscht und den Buben getötet zu haben.

Charles III. verliest Regierungserklärung des neuen Premiers

London - Der britische König Charles III. (75) verliest am Mittwoch die Regierungserklärung des neuen Labour-Premierministers Keir Starmer. Das traditionelle "State Opening of Parliament" gehört zu den wichtigsten Terminen im politischen und royalen Kalender in Großbritannien. Es wird stets mit großem Pomp und teils skurril anmutenden Traditionen begangen.

Heftiger Schusswechsel an Israels Grenze zum Libanon

Beirut - Ein nächtlicher Raketenhagel der libanesischen Hisbollah auf den Norden Israels schürt die Sorge vor dem Ausbruch eines neuen Krieges. Die proiranische Schiitenmiliz feuerte bis in die Morgenstunden Dutzende Raketen in mehreren Angriffswellen ab. Die Hisbollah reagierte damit nach ihren eigenen Angaben auf den Tod von fünf Syrern bei israelischen Angriffen im Süden des Libanon, darunter drei kleine Kinder. Es gab zunächst keine Berichte über Opfer auf Israels Seite.

Biden fordert nach Trump-Attentat Verbot von Sturmgewehren

Washington - US-Präsident Joe Biden hat nach dem Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftsbewerber Donald Trump erneut ein Verbot von Sturmgewehren gefordert. Bei dem Anschlag auf Trump habe der Schütze eine AR-15 benutzt, sagte Biden bei einer Wahlkampfveranstaltung in Las Vegas im US-Staat Nevada. Mit dieser Waffe seien schon so viele Menschen, darunter Kinder, getötet worden. "Es ist an der Zeit, sie zu verbieten."

Ukrainischer NATO-Beitritt für Medwedew Kriegserklärung

Kiew (Kyjiw)/Brüssel - Der ehemalige russische Präsident Dmitri Medwedew bekräftigt seine Drohungen gegen die NATO nach der Zusage des NATO-Gipfels, der Ukraine eine Mitgliedschaft in Aussicht zu stellen. In einem Beitrag für das russische Nachrichtenportal Argumenty I Fakty bezeichnete er einen möglichen Beitritt der Ukraine als potenzielle Kriegserklärung an Russland. "Das wäre im Grunde eine Kriegserklärung - wenn auch mit Verzögerung."

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red