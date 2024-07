US-Präsident Biden positiv auf Corona getestet

Washington/Las Vegas - US-Präsident Joe Biden ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 81-Jährige sei geimpft und habe leichte Symptome, teilte das Weiße Haus am Mittwoch (Ortszeit) mit. Biden, der sich auf einer Wahlkampfreise nach Las Vegas befand, wird in sein Privathaus im US-Bundesstaat Delaware zurückkehren, sich dort selbst isolieren und während dieser Zeit seine Amtsgeschäfte in vollem Umfang weiterführen. "Ich fühle mich gut", sagte Biden vor seinem Rückflug zu Reportern.

Vance nimmt Nominierung als US-Vizekandidat von Trump an

Milwaukee (Wisconsin) - US-Senator J.D. Vance hat die Nominierung zum republikanischen Kandidaten für das Amt des Vizepräsidenten offiziell angenommen und die Wähler aufgefordert, einen "neuen Weg" zu wählen. "Die Leute, die dieses Land regieren, haben wieder und wieder versagt", sagte Vance am Mittwoch (Ortszeit) auf dem Parteitag der Republikaner in Milwaukee im US-Bundesstaat Wisconsin. Ex-Präsident Donald Trump hatte Vance am Montag zu seinem Vizepräsidentenkandidaten ernannt.

Führende Demokraten raten Biden von erneuter Kandidatur ab

Los Angeles/Washington - Die beiden Top-Demokraten im US-Kongress, Chuck Schumer und Hakeem Jeffries, haben US-Präsident Joe Biden übereinstimmenden Medienberichten zufolge davor gewarnt, an seiner Präsidentschaftsbewerbung festzuhalten. Sowohl Schumer, Mehrheitsführer im Senat, als auch Jeffries, Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, hätten in der vergangenen Woche separat Gespräche mit dem 81-Jährigen geführt und darin ihre Sorgen mit Blick auf die Wahl im November geäußert.

Greenpeace: Möglicher Wassermangel in 471 Gemeinden bis 2050

Wien - In Teilen Österreichs könnte aufgrund des Klimawandels in Zukunft Wassermangel herrschen. In einer Analyse identifizierte die Umweltschutz-NGO Greenpeace 471 Gemeinden in ganz Österreich, "die im Jahr 2050 ein hohes Risiko für akute Wasserknappheit haben". Mehr als die Hälfte der betroffenen Gemeinden befinden sich demnach in Niederösterreich, wie es in einer Aussendung hieß.

Viertel der Älteren im Kindergarten braucht Deutschförderung

Wien - Beim Familiennachzug, der vor allem Wien betrifft, waren Kinder bis sieben Jahre zuletzt die größte Gruppe. Nach den Schulen haben zuletzt auch die Kindergärten vor Platzmangel und Überforderung gewarnt. Schon länger kämpfen diese mit Personalmangel, der Anteil an Kindern mit nicht-deutscher Erstsprache lag laut Statistik Austria schon 2022/23 bei knapp 59 Prozent. Bundesweit war es ein Drittel, mehr als ein Viertel der Vier- und Fünfjährigen brauchte Deutschförderung.

Plakolm fordert "Dick-Pic-Paragrafen" vom Justizministerium

Wien - Bei der Nationalratswahl in gut zwei Monaten kandidiert Jugendstaatssekretärin Claudia Plakolm hinter Kanzler Nehammer auf Platz zwei der ÖVP-Bundesliste. Im APA-Gespräch kündigt die 29-Jährige 400.000 Euro für den Kinderschutz an, wirft dem Justizministerium Untätigkeit bei einem Verbot von ungefragt versendeten Genitalbildern vor und schließt eine dauerhafte Rückkehr nach Oberösterreich unmittelbar nach der Nationalratswahl am 29. September aus.

Frächter mahnen Koordination von Baustellen ein

Wien - Die vielen bevorstehenden Baustellen rufen die Frächter auf den Plan. Es geht ab kommendem Jahr um die Generalsanierung der Brennerautobahn samt überlappender Sanierungen und Sperren entlang der deutschen Autobahn München-Salzburg sowie ab 2027 der Tauernautobahn und der Eisenbahn im Deutschen Eck. Die Frächter warnen jedenfalls ab 2025 vor "enormen Verkehrs- und Versorgungsproblemen", sollte nicht eine bisher fehlende Abstimmung erfolgen, die sie einmahnen.

Auto rast in Terrasse von Pariser Caf�: Toter und Verletzte

Paris - In Paris ist ein Auto am Mittwochabend in eine Caf�-Terrasse gerast. Dabei wurde eine Person getötet und sechs weitere verletzt, drei davon lebensgefährlich. Das Unglück habe sich gegen 19.30 Uhr im 20. Stadtbezirk ereignet, wie es aus Ermittlerkreisen hieß. Die Polizei ging nicht von Terror, sondern von einem Unfall aus, wie die Zeitung "Le Parisien" und der Sender BFMTV unter Verweis auf Ermittlungen berichteten. Der Fahrer, der zunächst geflüchtet war, wurde festgenommen.

Die Auswahl der Meldungen für diesen Nachrichtenüberblick erfolgte automatisch.

red